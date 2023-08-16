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В Феодосии будут стрелять - РИА Новости Крым, 16.08.2023
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В Феодосии будут стрелять
В Феодосии будут стрелять - РИА Новости Крым, 16.08.2023
В Феодосии будут стрелять
В Феодосии в среду пройдут учения со стрельбой. Об этом предупредили в администрации города. РИА Новости Крым, 16.08.2023
2023-08-16T09:34
2023-08-16T09:34
феодосия
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
общество
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. В Феодосии в среду пройдут учения со стрельбой. Об этом предупредили в администрации города.Ранее в среду советник главы республики Олег Крючков предупредил, что в пяти населенных пунктов Крыма будут утилизировать взрывоопасные предметы, поэтому может быть громко.Тренировки военнослужащих и силовиков, в том числе расчетов ППДО, в Севастополе и Крыму проходят почти ежедневно. Как правило, они сопровождаются громкими звуками в связи с работой военной техники. Для сохранения спокойствия горожан и гостей главы регионов обычно заранее предупреждают о мероприятиях, которые проводят военные.Читайте также на РИА Новости Крым:Стрельба в Феодосии и взрыв в Севастополе: что происходитЗадержанный в Крыму информатор СБУ рассказал о своей вербовкеИдею наказывать за съемку работы ПВО одобрили в Комитете ГД по обороне
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феодосия, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, общество, вооруженные силы россии, крым
В Феодосии будут стрелять

В Феодосии в среду пройдут учения со стрельбой

09:34 16.08.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевФеодосия
Феодосия - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. В Феодосии в среду пройдут учения со стрельбой. Об этом предупредили в администрации города.
"Вниманию жителей и гостей Феодосии! Сегодня с 10:00 до 15:00 будут проходить тренировочные учения со стрельбой. Просим сохранять спокойствие", - говорится в сообщении.
Ранее в среду советник главы республики Олег Крючков предупредил, что в пяти населенных пунктов Крыма будут утилизировать взрывоопасные предметы, поэтому может быть громко.
Тренировки военнослужащих и силовиков, в том числе расчетов ППДО, в Севастополе и Крыму проходят почти ежедневно. Как правило, они сопровождаются громкими звуками в связи с работой военной техники. Для сохранения спокойствия горожан и гостей главы регионов обычно заранее предупреждают о мероприятиях, которые проводят военные.
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