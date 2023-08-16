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В Феодосии будут стрелять

В Феодосии будут стрелять - РИА Новости Крым, 16.08.2023

В Феодосии будут стрелять

В Феодосии в среду пройдут учения со стрельбой. Об этом предупредили в администрации города. РИА Новости Крым, 16.08.2023

2023-08-16T09:34

2023-08-16T09:34

2023-08-16T09:34

феодосия

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

общество

вооруженные силы россии

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. В Феодосии в среду пройдут учения со стрельбой. Об этом предупредили в администрации города.Ранее в среду советник главы республики Олег Крючков предупредил, что в пяти населенных пунктов Крыма будут утилизировать взрывоопасные предметы, поэтому может быть громко.Тренировки военнослужащих и силовиков, в том числе расчетов ППДО, в Севастополе и Крыму проходят почти ежедневно. Как правило, они сопровождаются громкими звуками в связи с работой военной техники. Для сохранения спокойствия горожан и гостей главы регионов обычно заранее предупреждают о мероприятиях, которые проводят военные.Читайте также на РИА Новости Крым:Стрельба в Феодосии и взрыв в Севастополе: что происходитЗадержанный в Крыму информатор СБУ рассказал о своей вербовкеИдею наказывать за съемку работы ПВО одобрили в Комитете ГД по обороне

феодосия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

феодосия, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, общество, вооруженные силы россии, крым