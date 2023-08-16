https://crimea.ria.ru/20230816/v-feodosii-budut-strelyat-1130762171.html
В Феодосии будут стрелять
В Феодосии будут стрелять - РИА Новости Крым, 16.08.2023
В Феодосии будут стрелять
В Феодосии в среду пройдут учения со стрельбой. Об этом предупредили в администрации города. РИА Новости Крым, 16.08.2023
2023-08-16T09:34
2023-08-16T09:34
2023-08-16T09:34
феодосия
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
общество
вооруженные силы россии
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/06/1121648250_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_f126aaf9fe68e77939884497e2a75bc1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. В Феодосии в среду пройдут учения со стрельбой. Об этом предупредили в администрации города.Ранее в среду советник главы республики Олег Крючков предупредил, что в пяти населенных пунктов Крыма будут утилизировать взрывоопасные предметы, поэтому может быть громко.Тренировки военнослужащих и силовиков, в том числе расчетов ППДО, в Севастополе и Крыму проходят почти ежедневно. Как правило, они сопровождаются громкими звуками в связи с работой военной техники. Для сохранения спокойствия горожан и гостей главы регионов обычно заранее предупреждают о мероприятиях, которые проводят военные.Читайте также на РИА Новости Крым:Стрельба в Феодосии и взрыв в Севастополе: что происходитЗадержанный в Крыму информатор СБУ рассказал о своей вербовкеИдею наказывать за съемку работы ПВО одобрили в Комитете ГД по обороне
феодосия
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/06/1121648250_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_bec58dbb1a4a00c9d2a6bfe14b943ba6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
феодосия, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, общество, вооруженные силы россии, крым
В Феодосии будут стрелять
В Феодосии в среду пройдут учения со стрельбой