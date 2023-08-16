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В разных районах Крыма будут слышны взрывы - РИА Новости Крым, 16.08.2023
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В разных районах Крыма будут слышны взрывы
В разных районах Крыма будут слышны взрывы - РИА Новости Крым, 16.08.2023
В разных районах Крыма будут слышны взрывы
Звуки взрывов, которые могут слышать в среду жители пяти населенных пунктов Крыма, связаны с утилизацией взрывоопасных предметов. Об этом сообщил советник главы РИА Новости Крым, 16.08.2023
2023-08-16T07:17
2023-08-16T07:17
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безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Звуки взрывов, которые могут слышать в среду жители пяти населенных пунктов Крыма, связаны с утилизацией взрывоопасных предметов. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков. "Сегодня специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов. Возможны звуки взрывов", - написал он в Telegram-канале. Так, в селе Вольное Джанкойского района плановая утилизация пройдет с 15.00 до17.00, в поселке Октябрьское - с 13.00 до 15.00, в Перекопе - с 10.00 до 14.00, в Багерово - с 10.00 до 18.00, в городе Старый Крым - с 11.00 до 13.00. Жителей и гостей полуострова призвали сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации. В Крыму и Севастополе специалисты периодически уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают об этом жителей и гостей Крыма заранее.
https://crimea.ria.ru/20230815/strelba-v-feodosii-i-vzryv-v-sevastopole-chto-proiskhodit-1130744290.html
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новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, олег крючков, джанкойский район, старый крым, ленинский район, армянск, общество
В разных районах Крыма будут слышны взрывы

В Старом Крыму и четырех селах республики будут утилизировать взрывоопасные предметы

07:17 16.08.2023
 
© РИА Новости . Николай Хижняк / Перейти в фотобанкАвтомобиль МЧС РФ у места падения автобуса в море на Кубани
Автомобиль МЧС РФ у места падения автобуса в море на Кубани - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости . Николай Хижняк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Звуки взрывов, которые могут слышать в среду жители пяти населенных пунктов Крыма, связаны с утилизацией взрывоопасных предметов. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.
"Сегодня специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов. Возможны звуки взрывов", - написал он в Telegram-канале.
Так, в селе Вольное Джанкойского района плановая утилизация пройдет с 15.00 до17.00, в поселке Октябрьское - с 13.00 до 15.00, в Перекопе - с 10.00 до 14.00, в Багерово - с 10.00 до 18.00, в городе Старый Крым - с 11.00 до 13.00.
Жителей и гостей полуострова призвали сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.
В Крыму и Севастополе специалисты периодически уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают об этом жителей и гостей Крыма заранее.
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Новости КрымаКрымБезопасность Республики Крым и СевастополяОлег КрючковДжанкойский районСтарый КрымЛенинский районАрмянскОбщество
 
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