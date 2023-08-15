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Идею наказывать за съемку работы ПВО одобрили в Комитете ГД по обороне

Идею наказывать за съемку работы ПВО одобрили в Комитете ГД по обороне - РИА Новости Крым, 15.08.2023

Идею наказывать за съемку работы ПВО одобрили в Комитете ГД по обороне

Предложение главы Крыма Сергея Аксенова ужесточить наказание за съемку и публикацию работы средств ПВО и военных объектов поддержали в Госсовете республики... РИА Новости Крым, 15.08.2023

2023-08-15T11:26

2023-08-15T11:26

2023-08-15T11:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Предложение главы Крыма Сергея Аксенова ужесточить наказание за съемку и публикацию работы средств ПВО и военных объектов поддержали в Госсовете республики. Более того, крымский парламент уже разработал законодательную инициативу, предложив варианты ответственности за это, сообщил председатель ГС республики Владимир Константинов.По его словам, инициативу крымские депутаты разработали еще весной. В частности, предлагается внести изменения в КоАП, которые предусматривали бы крупные штрафы и “другие санкции” за подобные “глупые и необдуманные” действия.В нынешних условиях, подчеркнул Владимир Константинов, важно не только поддерживать воинов, но и пресекать любые действия, которые "потенциально могут работать на нашего врага".Инициативу Госсовета республики еще в апреле поддержали коллеги из законодательных органов других субъектов России, отметил спикер крымского парламента. Кроме того, предложение одобрили в Комитете Госдумы по обороне.Напомним, с предложением ужесточить ответственность за публикацию фотографий и видеоматериалов с расположением и работой оборонных систем выступил днем ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов. Глава Крыма подчеркнул, что публикации таких материалов независимо от мотивов делают авторов “вольными или невольными пособниками врага”.

https://crimea.ria.ru/20230815/fsb-zaderzhala-v-krymu-rabotavshego-na-ukrainskie-spetssluzhby-informatora-1130738273.html

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владимир константинов, новости крыма, государственный совет рк (госсовет), государственная дума рф, крым, безопасность республики крым и севастополя, закон и право