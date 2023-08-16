https://crimea.ria.ru/20230816/psb-provedet-v-sevastopole-mitap-dlya-it-spetsialistov-1130772322.html

ПСБ проведет в Севастополе митап для ИТ-специалистов

ПСБ проведет в Севастополе митап для ИТ-специалистов - РИА Новости Крым, 16.08.2023

ПСБ проведет в Севастополе митап для ИТ-специалистов

Эксперты Цифровой лаборатории ПСБ поделятся методиками продуктовой разработки в области финансовых технологий со специалистами ИТ-направления Крыма. РИА Новости Крым, 16.08.2023

2023-08-16T16:36

2023-08-16T16:36

2023-08-16T18:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Эксперты Цифровой лаборатории ПСБ поделятся методиками продуктовой разработки в области финансовых технологий со специалистами ИТ-направления Крыма.Митап ПСБ состоится 26 августа в конференц-зале отеля "Аквамарин" (г. Севастополь, ул. Парковая, 11).Ведущие эксперты банка в области ИТ-технологий расскажут об особенностях работы разных направлений – от системного анализа до DevOps, дадут рекомендации, как выстроить эффективное взаимодействие в командах продуктовой разработки. А также обсудят цифровой рубль – новую форму российской национальной валюты.Встреча будет полезна тестировщикам, frontend и backend-разработчикам, DevOps, технологическим игрокам и владельцам ИТ-стартапов, выпускникам технологических вузов. Вкусный кофе, комфортная атмосфера и неформальное общение c экспертами также включены в программу.Это уже третье подобное мероприятие ПСБ в Севастополе. Предыдущее состоялось в мае 2023 года и собрало более 100 участников – представителей разных ИТ-направлений.Подробная программа и регистрация по ссылке.Участие бесплатное!Начало митапа – в 16.30.* РекламаПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", ИНН 7744000912, www.psbank.ruerid: 4CQwVszH9pUkKBhebJE

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

промсвязьбанк (псб), экономика, крым, банк, новости