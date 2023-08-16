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ПСБ проведет в Севастополе митап для ИТ-специалистов - РИА Новости Крым, 16.08.2023
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ПСБ проведет в Севастополе митап для ИТ-специалистов
ПСБ проведет в Севастополе митап для ИТ-специалистов - РИА Новости Крым, 16.08.2023
ПСБ проведет в Севастополе митап для ИТ-специалистов
Эксперты Цифровой лаборатории ПСБ поделятся методиками продуктовой разработки в области финансовых технологий со специалистами ИТ-направления Крыма. РИА Новости Крым, 16.08.2023
2023-08-16T16:36
2023-08-16T18:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Эксперты Цифровой лаборатории ПСБ поделятся методиками продуктовой разработки в области финансовых технологий со специалистами ИТ-направления Крыма.Митап ПСБ состоится 26 августа в конференц-зале отеля "Аквамарин" (г. Севастополь, ул. Парковая, 11).Ведущие эксперты банка в области ИТ-технологий расскажут об особенностях работы разных направлений – от системного анализа до DevOps, дадут рекомендации, как выстроить эффективное взаимодействие в командах продуктовой разработки. А также обсудят цифровой рубль – новую форму российской национальной валюты.Встреча будет полезна тестировщикам, frontend и backend-разработчикам, DevOps, технологическим игрокам и владельцам ИТ-стартапов, выпускникам технологических вузов. Вкусный кофе, комфортная атмосфера и неформальное общение c экспертами также включены в программу.Это уже третье подобное мероприятие ПСБ в Севастополе. Предыдущее состоялось в мае 2023 года и собрало более 100 участников – представителей разных ИТ-направлений.Подробная программа и регистрация по ссылке.Участие бесплатное!Начало митапа – в 16.30.* РекламаПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", ИНН 7744000912, www.psbank.ruerid: 4CQwVszH9pUkKBhebJE
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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промсвязьбанк (псб), экономика, крым, банк, новости

ПСБ проведет в Севастополе митап для ИТ-специалистов

16:36 16.08.2023 (обновлено: 18:43 16.08.2023)
 
© ПСБПСБ Цифровая лаборатория
ПСБ Цифровая лаборатория
© ПСБ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Эксперты Цифровой лаборатории ПСБ поделятся методиками продуктовой разработки в области финансовых технологий со специалистами ИТ-направления Крыма.
Митап ПСБ состоится 26 августа в конференц-зале отеля "Аквамарин" (г. Севастополь, ул. Парковая, 11).
Ведущие эксперты банка в области ИТ-технологий расскажут об особенностях работы разных направлений – от системного анализа до DevOps, дадут рекомендации, как выстроить эффективное взаимодействие в командах продуктовой разработки. А также обсудят цифровой рубль – новую форму российской национальной валюты.
© ПСБПСБ Цифровая лаборатория
ПСБ Цифровая лаборатория
© ПСБ
ПСБ Цифровая лаборатория
Встреча будет полезна тестировщикам, frontend и backend-разработчикам, DevOps, технологическим игрокам и владельцам ИТ-стартапов, выпускникам технологических вузов. Вкусный кофе, комфортная атмосфера и неформальное общение c экспертами также включены в программу.
© ПСБПСБ Цифровая лаборатория
ПСБ Цифровая лаборатория
© ПСБ
ПСБ Цифровая лаборатория
Это уже третье подобное мероприятие ПСБ в Севастополе. Предыдущее состоялось в мае 2023 года и собрало более 100 участников – представителей разных ИТ-направлений.
Подробная программа и регистрация по ссылке.
Участие бесплатное!
Начало митапа – в 16.30.
* Реклама
ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", ИНН 7744000912, www.psbank.ru
erid: 4CQwVszH9pUkKBhebJE
Промсвязьбанк (ПСБ)ЭкономикаКрымБанкНовости
 
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