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В Севастополе будут стрелять

В Севастополе будут стрелять - РИА Новости Крым, 13.08.2023

В Севастополе будут стрелять

В первой половине дня в Севастополе жители и гости города могут услышать звуки стрельбы. По сообщению губернатора Михаила Развозжаева, пройдут учения. РИА Новости Крым, 13.08.2023

2023-08-13T10:06

2023-08-13T10:06

2023-08-13T10:06

новости крыма

михаил развожаев

чф рф (черноморский флот российской федерации)

армия и флот

севастополь

безопасность республики крым и севастополя

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. В первой половине дня в Севастополе жители и гости города могут услышать звуки стрельбы. По сообщению губернатора Михаила Развозжаева, пройдут учения.Ориентировочное время тренировки: с 10.30 до 12.00. Накануне вечером учебные стрельбы планировались в городе-герое с северного и южного молов. Позже вечром их отменили.В Крыму и Севастополе действует желтый (высокий) уровень террористической опасности. В связи этим силовики регулярно проводят учения, которые включают в себя и тренировочные стрельбы.Читайте также на РИА Новости Крым:Звуки стрельбы в Севастополе – что происходит в городеДымовая завеса в Феодосии – власти призвали сохранять спокойствиеЗвуки выстрелов в Черноморском районе – будет громко три дня

севастополь

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, михаил развожаев, чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, общество