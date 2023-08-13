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В Севастополе будут стрелять
В Севастополе будут стрелять - РИА Новости Крым, 13.08.2023
В Севастополе будут стрелять
В первой половине дня в Севастополе жители и гости города могут услышать звуки стрельбы. По сообщению губернатора Михаила Развозжаева, пройдут учения. РИА Новости Крым, 13.08.2023
2023-08-13T10:06
2023-08-13T10:06
2023-08-13T10:06
новости крыма
михаил развожаев
чф рф (черноморский флот российской федерации)
армия и флот
севастополь
безопасность республики крым и севастополя
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. В первой половине дня в Севастополе жители и гости города могут услышать звуки стрельбы. По сообщению губернатора Михаила Развозжаева, пройдут учения.Ориентировочное время тренировки: с 10.30 до 12.00. Накануне вечером учебные стрельбы планировались в городе-герое с северного и южного молов. Позже вечром их отменили.В Крыму и Севастополе действует желтый (высокий) уровень террористической опасности. В связи этим силовики регулярно проводят учения, которые включают в себя и тренировочные стрельбы.Читайте также на РИА Новости Крым:Звуки стрельбы в Севастополе – что происходит в городеДымовая завеса в Феодосии – власти призвали сохранять спокойствиеЗвуки выстрелов в Черноморском районе – будет громко три дня
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости крыма, михаил развожаев, чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, общество
В Севастополе будут стрелять
В воскресенье в Севастополе будут слышны звуки стрельбы: пройдут учения