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В Севастополе будут стрелять - РИА Новости Крым, 13.08.2023
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В Севастополе будут стрелять
В Севастополе будут стрелять - РИА Новости Крым, 13.08.2023
В Севастополе будут стрелять
В первой половине дня в Севастополе жители и гости города могут услышать звуки стрельбы. По сообщению губернатора Михаила Развозжаева, пройдут учения. РИА Новости Крым, 13.08.2023
2023-08-13T10:06
2023-08-13T10:06
новости крыма
михаил развожаев
чф рф (черноморский флот российской федерации)
армия и флот
севастополь
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. В первой половине дня в Севастополе жители и гости города могут услышать звуки стрельбы. По сообщению губернатора Михаила Развозжаева, пройдут учения.Ориентировочное время тренировки: с 10.30 до 12.00. Накануне вечером учебные стрельбы планировались в городе-герое с северного и южного молов. Позже вечром их отменили.В Крыму и Севастополе действует желтый (высокий) уровень террористической опасности. В связи этим силовики регулярно проводят учения, которые включают в себя и тренировочные стрельбы.Читайте также на РИА Новости Крым:Звуки стрельбы в Севастополе – что происходит в городеДымовая завеса в Феодосии – власти призвали сохранять спокойствиеЗвуки выстрелов в Черноморском районе – будет громко три дня
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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новости крыма, михаил развожаев, чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, общество
В Севастополе будут стрелять

В воскресенье в Севастополе будут слышны звуки стрельбы: пройдут учения

10:06 13.08.2023
 
© РИА Новости . Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкГорода России. Севастополь
Города России. Севастополь - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© РИА Новости . Михаил Мокрушин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. В первой половине дня в Севастополе жители и гости города могут услышать звуки стрельбы. По сообщению губернатора Михаила Развозжаева, пройдут учения.
"Если услышите звуки стрельбы в городе - это военнослужащие ЧВВМУ имени П.С.Нахимова будут выполнять упражнения из стрелкового оружия. В городе все спокойно", – говорится в его Telegram-канале.
Ориентировочное время тренировки: с 10.30 до 12.00. Накануне вечером учебные стрельбы планировались в городе-герое с северного и южного молов. Позже вечром их отменили.
В Крыму и Севастополе действует желтый (высокий) уровень террористической опасности. В связи этим силовики регулярно проводят учения, которые включают в себя и тренировочные стрельбы.
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Новости КрымаМихаил РазвожаевЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Армия и флотСевастопольБезопасность Республики Крым и СевастополяОбщество
 
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