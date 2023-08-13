https://crimea.ria.ru/20230813/gde-v-simferopole-sutki-ne-budet-vody--adresa-1130707342.html
Где в Симферополе сутки не будет воды – адреса
Где в Симферополе сутки не будет воды – адреса - РИА Новости Крым, 13.08.2023
Где в Симферополе сутки не будет воды – адреса
Несколько районов Симферополя останутся без воды из-за ремонтных работ. Об этом предупреждает ГУП "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 13.08.2023
2023-08-13T17:52
2023-08-13T17:52
2023-08-13T17:52
вода крыма
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симферополь
водоснабжение
жкх крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Несколько районов Симферополя останутся без воды из-за ремонтных работ. Об этом предупреждает ГУП "Вода Крыма".Причиной отключения воды называют работы по переустройству магистральных сетей холодного водоснабжения в районе Объездной дороги. Подумать о запасах воды стоит жителям СНТ Дачник, Садовод, Юбилейный. Коснется ограничение водоснабжения и района Объездной дороги (микрорайона "Крымская роза").При этом ГУП "Вода Крыма" сообщает, что на время работ будут подвозиться цистерны с питьевой водой. График разместят дополнительно.Ранее РИА Новости Крым рассказывал о долгах крымчан за коммунальные платежи. За первый квартал 2023 года объем задолженности населения и крымских предприятий за потребленные услуги ЖКХ составил 6,83 млрд рублей. Из этой суммы на холодное водоснабжение приходится 480,8 млн рублей, долг за водоотведение (канализацию) достиг 271,5 млн рублей.Количество должников варьируется в зависимости от населенных пунктов. Объем оплат по услугам превышает 90% в Симферополе, Керчи и частично Ялте. А в небольших населенных пунктах он ниже. Так, в Бахчисарайском районе есть дома, где за содержание платят только 20% жильцов.Читайте также на РИА Новости Крым:Как не переплачивать за услуги ЖКХ – совет экспертаИз-за ЧС на Каховской ГЭС в Крыму стало больше точек отбора проб водыБезопасна ли вода в Крыму после ЧП на Каховской ГЭС
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вода крыма, новости крыма, симферополь, водоснабжение, жкх крыма и севастополя
Где в Симферополе сутки не будет воды – адреса
ГУП "Вода Крыма" предупреждает об отключении воды в Симферополе более чем на сутки
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Несколько районов Симферополя останутся без воды из-за ремонтных работ. Об этом предупреждает ГУП "Вода Крыма".
Причиной отключения воды называют работы по переустройству магистральных сетей холодного водоснабжения в районе Объездной дороги. Подумать о запасах воды стоит жителям СНТ Дачник, Садовод, Юбилейный. Коснется ограничение водоснабжения и района Объездной дороги (микрорайона "Крымская роза").
"В период с 23.00 14 августа по 23.00 15 августа будет выполнен основной объем работ, а восстановление штатного режима работы системы водоснабжения прогнозируется к 06.00 16 августа", — сообщают на предприятии.
При этом ГУП "Вода Крыма" сообщает, что на время работ будут подвозиться цистерны с питьевой водой. График разместят дополнительно.
Ранее РИА Новости Крым рассказывал о долгах крымчан за коммунальные платежи
. За первый квартал 2023 года объем задолженности населения и крымских предприятий за потребленные услуги ЖКХ составил 6,83 млрд рублей. Из этой суммы на холодное водоснабжение приходится 480,8 млн рублей, долг за водоотведение (канализацию) достиг 271,5 млн рублей.
Количество должников варьируется в зависимости от населенных пунктов. Объем оплат по услугам превышает 90% в Симферополе, Керчи и частично Ялте. А в небольших населенных пунктах он ниже. Так, в Бахчисарайском районе есть дома, где за содержание платят только 20% жильцов.
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