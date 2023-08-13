https://crimea.ria.ru/20230813/gde-v-simferopole-sutki-ne-budet-vody--adresa-1130707342.html

Где в Симферополе сутки не будет воды – адреса

Где в Симферополе сутки не будет воды – адреса - РИА Новости Крым, 13.08.2023

Где в Симферополе сутки не будет воды – адреса

Несколько районов Симферополя останутся без воды из-за ремонтных работ. Об этом предупреждает ГУП "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 13.08.2023

2023-08-13T17:52

2023-08-13T17:52

2023-08-13T17:52

вода крыма

новости крыма

симферополь

водоснабжение

жкх крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Несколько районов Симферополя останутся без воды из-за ремонтных работ. Об этом предупреждает ГУП "Вода Крыма".Причиной отключения воды называют работы по переустройству магистральных сетей холодного водоснабжения в районе Объездной дороги. Подумать о запасах воды стоит жителям СНТ Дачник, Садовод, Юбилейный. Коснется ограничение водоснабжения и района Объездной дороги (микрорайона "Крымская роза").При этом ГУП "Вода Крыма" сообщает, что на время работ будут подвозиться цистерны с питьевой водой. График разместят дополнительно.Ранее РИА Новости Крым рассказывал о долгах крымчан за коммунальные платежи. За первый квартал 2023 года объем задолженности населения и крымских предприятий за потребленные услуги ЖКХ составил 6,83 млрд рублей. Из этой суммы на холодное водоснабжение приходится 480,8 млн рублей, долг за водоотведение (канализацию) достиг 271,5 млн рублей.Количество должников варьируется в зависимости от населенных пунктов. Объем оплат по услугам превышает 90% в Симферополе, Керчи и частично Ялте. А в небольших населенных пунктах он ниже. Так, в Бахчисарайском районе есть дома, где за содержание платят только 20% жильцов.Читайте также на РИА Новости Крым:Как не переплачивать за услуги ЖКХ – совет экспертаИз-за ЧС на Каховской ГЭС в Крыму стало больше точек отбора проб водыБезопасна ли вода в Крыму после ЧП на Каховской ГЭС

симферополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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