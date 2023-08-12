https://crimea.ria.ru/20230812/dostal-topor-v-sevastopole-spor-voditeley-zavershilsya-ugolovnym-delom-1130692224.html

Достал топор: в Севастополе спор водителей завершился уголовным делом

Достал топор: в Севастополе спор водителей завершился уголовным делом - РИА Новости Крым, 12.08.2023

Достал топор: в Севастополе спор водителей завершился уголовным делом

В Севастополе задержан местный житель, которого подозревают в нанесении травмы топором оппоненту в дорожном конфликте. Заведено уголовное дело, подозреваемому... РИА Новости Крым, 12.08.2023

2023-08-12T09:49

2023-08-12T09:49

2023-08-12T09:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе задержан местный житель, которого подозревают в нанесении травмы топором оппоненту в дорожном конфликте. Заведено уголовное дело, подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба регионального МВД.Конфликт произошел в одном из садовых товариществ города, куда 44-летний пострадавший привез артезианскую воду в "бочке". Мужчина припарковал водовозку, перегородив при этом проезд между домами.Пока происходила перекачка воды из автомобиля в цистерну заказчика, со встречного направления на машине подъехал 40-летний мужчина, который хотел попасть на свой участок. Поскольку объехать автомобиль не получилась, водитель потребовал освободить проезд. Доставщик выполнить просьбу отказался и попросил подождать окончания перекачки воды. Его оппоненту такая перспектива не понравилась, мужчины повздорили.В результате проведённых мероприятий участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Гагаринскому району установили личность и задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.Ранее в Севастополе повздорили водители двух фур. Спор перерос в драку с применением оружия.Читайте также на РИА Новости Крым:Один стрелял, двое прятали: в Крыму наказали убийцу и его сообщниковМолотком по голове: строитель в Севастополе напал на работодателя

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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