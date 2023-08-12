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Достал топор: в Севастополе спор водителей завершился уголовным делом - РИА Новости Крым, 12.08.2023
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Достал топор: в Севастополе спор водителей завершился уголовным делом
Достал топор: в Севастополе спор водителей завершился уголовным делом - РИА Новости Крым, 12.08.2023
Достал топор: в Севастополе спор водителей завершился уголовным делом
В Севастополе задержан местный житель, которого подозревают в нанесении травмы топором оппоненту в дорожном конфликте. Заведено уголовное дело, подозреваемому... РИА Новости Крым, 12.08.2023
2023-08-12T09:49
2023-08-12T09:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе задержан местный житель, которого подозревают в нанесении травмы топором оппоненту в дорожном конфликте. Заведено уголовное дело, подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба регионального МВД.Конфликт произошел в одном из садовых товариществ города, куда 44-летний пострадавший привез артезианскую воду в "бочке". Мужчина припарковал водовозку, перегородив при этом проезд между домами.Пока происходила перекачка воды из автомобиля в цистерну заказчика, со встречного направления на машине подъехал 40-летний мужчина, который хотел попасть на свой участок. Поскольку объехать автомобиль не получилась, водитель потребовал освободить проезд. Доставщик выполнить просьбу отказался и попросил подождать окончания перекачки воды. Его оппоненту такая перспектива не понравилась, мужчины повздорили.В результате проведённых мероприятий участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Гагаринскому району установили личность и задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.Ранее в Севастополе повздорили водители двух фур. Спор перерос в драку с применением оружия.Читайте также на РИА Новости Крым:Один стрелял, двое прятали: в Крыму наказали убийцу и его сообщниковМолотком по голове: строитель в Севастополе напал на работодателя
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севастополь, умвд россии по севастополю, происшествия, новости, новости крыма
Достал топор: в Севастополе спор водителей завершился уголовным делом

Севастопольцу грозит пять лет тюрьмы за нанесение оппоненту травмы топором

09:49 12.08.2023 (обновлено: 09:50 12.08.2023)
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкТопор. Архивное фото
Топор. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© РИА Новости . Константин Чалабов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе задержан местный житель, которого подозревают в нанесении травмы топором оппоненту в дорожном конфликте. Заведено уголовное дело, подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба регионального МВД.
Конфликт произошел в одном из садовых товариществ города, куда 44-летний пострадавший привез артезианскую воду в "бочке". Мужчина припарковал водовозку, перегородив при этом проезд между домами.
Пока происходила перекачка воды из автомобиля в цистерну заказчика, со встречного направления на машине подъехал 40-летний мужчина, который хотел попасть на свой участок. Поскольку объехать автомобиль не получилась, водитель потребовал освободить проезд. Доставщик выполнить просьбу отказался и попросил подождать окончания перекачки воды. Его оппоненту такая перспектива не понравилась, мужчины повздорили.
"Между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого подъехавший водитель достал из багажника топор и ударил своего оппонента обухом по руке, сломав ее. Пострадавший обратился за помощью в больницу и в полицию", – сообщили в ведомстве.
В результате проведённых мероприятий участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Гагаринскому району установили личность и задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее в Севастополе повздорили водители двух фур. Спор перерос в драку с применением оружия.
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