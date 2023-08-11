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В Севастополе на Якорном кольце перевернулась бетономешалка

В Севастополе на Якорном кольце перевернулась бетономешалка - РИА Новости Крым, 11.08.2023

В Севастополе на Якорном кольце перевернулась бетономешалка

В Севастополе водитель грузовика не справился с управлением, съехал с проезжей части и опрокинулся. Об этом сообщили в региональном главке МВД. РИА Новости Крым, 11.08.2023

2023-08-11T15:49

2023-08-11T15:49

2023-08-11T15:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе водитель грузовика не справился с управлением, съехал с проезжей части и опрокинулся. Об этом сообщили в региональном главке МВД.Уточняется, что за рулем грузового автомобиля КамАЗ находился 38-летний водитель, двигаясь по трассе Ялта-Севастополь, он в какой-то момент не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением. В районе Якорного кольца, на левом закруглении дороги, автомобиль опрокинулся на бок.В настоящее время по факту ДПТ проводится проверка.В пятницу утро ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика произошло на 6-м километре автодороги Грушевка – Судак, пострадали три человека – все в больнице.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму автомобиль насмерть сбил женщину: ведется проверкаКрымчанину вынесли приговор за смерть человека в ДТПВ Алуште автомобиль со встречки вылетел на "зебру" – есть пострадавшие

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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