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В Севастополе на Якорном кольце перевернулась бетономешалка - РИА Новости Крым, 11.08.2023
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В Севастополе на Якорном кольце перевернулась бетономешалка
В Севастополе на Якорном кольце перевернулась бетономешалка - РИА Новости Крым, 11.08.2023
В Севастополе на Якорном кольце перевернулась бетономешалка
В Севастополе водитель грузовика не справился с управлением, съехал с проезжей части и опрокинулся. Об этом сообщили в региональном главке МВД. РИА Новости Крым, 11.08.2023
2023-08-11T15:49
2023-08-11T15:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе водитель грузовика не справился с управлением, съехал с проезжей части и опрокинулся. Об этом сообщили в региональном главке МВД.Уточняется, что за рулем грузового автомобиля КамАЗ находился 38-летний водитель, двигаясь по трассе Ялта-Севастополь, он в какой-то момент не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением. В районе Якорного кольца, на левом закруглении дороги, автомобиль опрокинулся на бок.В настоящее время по факту ДПТ проводится проверка.В пятницу утро ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика произошло на 6-м километре автодороги Грушевка – Судак, пострадали три человека – все в больнице.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму автомобиль насмерть сбил женщину: ведется проверкаКрымчанину вынесли приговор за смерть человека в ДТПВ Алуште автомобиль со встречки вылетел на "зебру" – есть пострадавшие
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости крыма, севастополь, умвд россии по севастополю, ялта, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, дтп
В Севастополе на Якорном кольце перевернулась бетономешалка

МВД: КамАЗ опрокинулся на Якорном кольце в Севастополе

15:49 11.08.2023
 
© Пресс-служба УМВД России по СевастополюНа трассе Ялта - Севастополь перевернулся груженый КамАЗ
На трассе Ялта - Севастополь перевернулся груженый КамАЗ
© Пресс-служба УМВД России по Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе водитель грузовика не справился с управлением, съехал с проезжей части и опрокинулся. Об этом сообщили в региональном главке МВД.
Уточняется, что за рулем грузового автомобиля КамАЗ находился 38-летний водитель, двигаясь по трассе Ялта-Севастополь, он в какой-то момент не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением. В районе Якорного кольца, на левом закруглении дороги, автомобиль опрокинулся на бок.

"В результате ДТП 38-летний водитель грузовика с травмами различной степени тяжести доставлен в городскую больницу. Признаков опьянения у водителя не установлено", – говорится в сообщении официального Telegram-канала ведомства.

В настоящее время по факту ДПТ проводится проверка.
В пятницу утро ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика произошло на 6-м километре автодороги Грушевка – Судак, пострадали три человека – все в больнице.
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