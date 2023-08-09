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Крымчанину вынесли приговор за смерть человека в ДТП - РИА Новости Крым, 09.08.2023
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Крымчанину вынесли приговор за смерть человека в ДТП
Крымчанину вынесли приговор за смерть человека в ДТП - РИА Новости Крым, 09.08.2023
Крымчанину вынесли приговор за смерть человека в ДТП
Черноморский районный суд приговорил к трем годам колонии-поселения водителя по вине которого погиб его пассажир. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым. РИА Новости Крым, 09.08.2023
2023-08-09T17:34
2023-08-09T17:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Черноморский районный суд приговорил к трем годам колонии-поселения водителя по вине которого погиб его пассажир. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым.Смертельное ДТП произошло 19 июня 2021 года. Следствие установило, что подсудимый, управляя автомобилем Volkswagen Golf, направлялся в сторону поселка Черноморское, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем KIA.В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля нарушителя правил дорожного движения. Один из них скончался на месте, второй получил множественные травмы.В начале августа в суд было отправлено дело на 31-летнего жителя Белогорского района. Управляя мотоциклом, он, не уступив дорогу мопеду, совершил ДТП, в результате которого пострадали подростки. Сам виновник происшествия поспешил скрыться, не оказав помощь пострадавшим.Читайте также на РИА Новости Крым:В РФ хотят вернуть понятие "средняя скорость" и штрафы за ее превышениеНе спеши, успеешь: какие правила ПДД чаще всего нарушают водители?Выезд на встречку: в ДТП под Судаком пострадал мотоциклист
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РИА Новости Крым
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дтп, дтп в крыму и севастополе, закон и право, приговор, прокуратура республики крым, новости крыма, крым
Крымчанину вынесли приговор за смерть человека в ДТП

В Крыму вынесли приговор водителю за смерть пассажира

17:34 09.08.2023
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Черноморский районный суд приговорил к трем годам колонии-поселения водителя по вине которого погиб его пассажир. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым.
Смертельное ДТП произошло 19 июня 2021 года. Следствие установило, что подсудимый, управляя автомобилем Volkswagen Golf, направлялся в сторону поселка Черноморское, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем KIA.
"Черноморским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении местного жителя. Он признан виновным в нарушении правил дорожного движения, что повлекло по неосторожности смерть человека", - говорится в Telegram-канале ведомства.
В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля нарушителя правил дорожного движения. Один из них скончался на месте, второй получил множественные травмы.
В начале августа в суд было отправлено дело на 31-летнего жителя Белогорского района. Управляя мотоциклом, он, не уступив дорогу мопеду, совершил ДТП, в результате которого пострадали подростки. Сам виновник происшествия поспешил скрыться, не оказав помощь пострадавшим.
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