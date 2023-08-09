https://crimea.ria.ru/20230809/krymchaninu-vynesli-prigovor-za-smert-cheloveka-v-dtp--1130636291.html
Крымчанину вынесли приговор за смерть человека в ДТП
Крымчанину вынесли приговор за смерть человека в ДТП - РИА Новости Крым, 09.08.2023
Крымчанину вынесли приговор за смерть человека в ДТП
Черноморский районный суд приговорил к трем годам колонии-поселения водителя по вине которого погиб его пассажир. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым. РИА Новости Крым, 09.08.2023
2023-08-09T17:34
2023-08-09T17:34
2023-08-09T17:34
дтп
дтп в крыму и севастополе
закон и право
приговор
прокуратура республики крым
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874786_0:116:1600:1016_1920x0_80_0_0_468b17a87daca898cafb081780ce73ba.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Черноморский районный суд приговорил к трем годам колонии-поселения водителя по вине которого погиб его пассажир. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым.Смертельное ДТП произошло 19 июня 2021 года. Следствие установило, что подсудимый, управляя автомобилем Volkswagen Golf, направлялся в сторону поселка Черноморское, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем KIA.В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля нарушителя правил дорожного движения. Один из них скончался на месте, второй получил множественные травмы.В начале августа в суд было отправлено дело на 31-летнего жителя Белогорского района. Управляя мотоциклом, он, не уступив дорогу мопеду, совершил ДТП, в результате которого пострадали подростки. Сам виновник происшествия поспешил скрыться, не оказав помощь пострадавшим.Читайте также на РИА Новости Крым:В РФ хотят вернуть понятие "средняя скорость" и штрафы за ее превышениеНе спеши, успеешь: какие правила ПДД чаще всего нарушают водители?Выезд на встречку: в ДТП под Судаком пострадал мотоциклист
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874786_46:0:1554:1131_1920x0_80_0_0_7d617edf7a9c3c34e5dcf8ddb8870cb5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп, дтп в крыму и севастополе, закон и право, приговор, прокуратура республики крым, новости крыма, крым
Крымчанину вынесли приговор за смерть человека в ДТП
В Крыму вынесли приговор водителю за смерть пассажира