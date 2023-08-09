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Крымчанину вынесли приговор за смерть человека в ДТП

Крымчанину вынесли приговор за смерть человека в ДТП - РИА Новости Крым, 09.08.2023

Крымчанину вынесли приговор за смерть человека в ДТП

Черноморский районный суд приговорил к трем годам колонии-поселения водителя по вине которого погиб его пассажир. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым. РИА Новости Крым, 09.08.2023

2023-08-09T17:34

2023-08-09T17:34

2023-08-09T17:34

дтп

дтп в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Черноморский районный суд приговорил к трем годам колонии-поселения водителя по вине которого погиб его пассажир. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым.Смертельное ДТП произошло 19 июня 2021 года. Следствие установило, что подсудимый, управляя автомобилем Volkswagen Golf, направлялся в сторону поселка Черноморское, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем KIA.В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля нарушителя правил дорожного движения. Один из них скончался на месте, второй получил множественные травмы.В начале августа в суд было отправлено дело на 31-летнего жителя Белогорского района. Управляя мотоциклом, он, не уступив дорогу мопеду, совершил ДТП, в результате которого пострадали подростки. Сам виновник происшествия поспешил скрыться, не оказав помощь пострадавшим.Читайте также на РИА Новости Крым:В РФ хотят вернуть понятие "средняя скорость" и штрафы за ее превышениеНе спеши, успеешь: какие правила ПДД чаще всего нарушают водители?Выезд на встречку: в ДТП под Судаком пострадал мотоциклист

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, дтп в крыму и севастополе, закон и право, приговор, прокуратура республики крым, новости крыма, крым