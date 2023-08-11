https://crimea.ria.ru/20230811/glavnye-novosti-kryma-11-avgusta-1130687902.html
Главные новости Крыма: 11 августа
Главные новости Крыма: 11 августа - РИА Новости Крым, 11.08.2023
Главные новости Крыма: 11 августа
В крымский филиал Университета прокуратуры впервые поступили иностранцы. В Алуште уволили аниматоров за песню "Ще не вмерла Украина". Крымчанин получил девять... РИА Новости Крым, 11.08.2023
2023-08-11T22:48
2023-08-11T22:48
2023-08-11T22:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. В крымский филиал Университета прокуратуры впервые поступили иностранцы. В Алуште уволили аниматоров за песню "Ще не вмерла Украина". Крымчанин получил девять лет за убийство бывшей жены. Экс-главу Ростехнадзора в Крыму будут судить за взятку в виде квартиры. В Крыму легковушка влетела в грузовик – в больнице трое.Университет прокуратуры впервые зачислил иностранцевОсобенность приемной кампании-2023 в Университете прокуратуры – в ведомственный вуз впервые разрешили поступать иностранцам. В Крымский юридический институт (филиал Университета прокуратуры) поступило двое граждан Республики Северная Осетия – Алания. Об этом в пресс-центре РИА новости Крым заявил заместитель ответственного секретаря приемной комиссии вуза Александр Кашкаров."Здесь есть своя специфика, принимаем иностранных граждан от тех государств, с которыми компетентные органы заключили соответствующие договоры и соглашения с Генеральной прокуратурой Российской Федерации. Два места были закреплены за Генеральной прокуратурой Республики Осетия, два человека от нее были направлены, они сдали наше внутреннее испытание по русскому языку, получили хороший результат и тоже зачислены", – рассказал он.Остались безработными из-за СердючкиПопытка развлечь посетителей аквапарка в Алуште песней Верки Сердючки "Ще не вмерла Украина" стоила трем аниматорам работы. В инциденте разобралось РИА Новости."Мы заключали с ними договор по анимации. После произошедшего договор был расторгнут. Мы не нанимали этих девушек, их предоставила нам организация", – сказали в аквапарке.В компании, которая помогла девушкам трудоустроиться, также сообщили, что уволили аниматоров в тот же день.Ранее пресс-служба МВД по Республике Крым опубликовала в Telegram-канале информацию, что три аниматора находились на рабочем месте и публично танцевали под тематическую песню украинского исполнителя с недопустимым смыслом. В итоге трех девушек 19, 20 и 26 лет доставили в отдел полиции.Экс-чиновник пойдет под суд за взятки квартирамиЭкс-руководитель крымского управления Ростехнадзора предстанет перед судом по обвинению в получении взятки в виде элитной квартиры в поселке Гурзуф на Южном берегу Крыма. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по региону.По данным ведомства, учредитель строительной фирмы обратился к действующему на тот момент руководителю ведомства с просьбой оказать содействие в ускорении технологического присоединения к электросетям возводимого элитного многоквартирного дома в Гурзуфе.Получил девять лет за убийство бывшейЖитель Евпатории приговорен судом к девяти годам колонии строгого режима за убийство своей бывшей супруги и порчу автомобиля ее нового сожителя. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым."Прокуратура города Евпатории поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 44-летнего жителя региона. Он признан виновным в умышленном уничтожении чужого имущества и убийстве", – говорится в Telegram-канале ведомства.Три человека пострадали в ДТПВ Крыму в ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика пострадали три человека – все в больнице, сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.Уточняется, что грузовой Renault Premium и легковой Renault Kangoo столкнулись рано утром на 6-м километре автодороги Грушевка – Судак."В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека: водитель и два пассажира легкового транспортного средства. Спасатели провели все необходимые мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на месте ДТП, а также оказали содействие медработникам в транспортировке пострадавших к карете скорой помощи", – уточнили в ведомстве.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
главное за день, высшее образование в крыму, отдых в крыму, алушта, взятка, гурзуф, мвд по республике крым, прокуратура республики крым, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, судак, мчс крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. В крымский филиал Университета прокуратуры впервые поступили иностранцы. В Алуште уволили аниматоров за песню "Ще не вмерла Украина". Крымчанин получил девять лет за убийство бывшей жены. Экс-главу Ростехнадзора в Крыму будут судить за взятку в виде квартиры. В Крыму легковушка влетела в грузовик – в больнице трое.
Университет прокуратуры впервые зачислил иностранцев
Особенность приемной кампании-2023 в Университете прокуратуры – в ведомственный вуз впервые разрешили поступать иностранцам
. В Крымский юридический институт (филиал Университета прокуратуры) поступило двое граждан Республики Северная Осетия – Алания. Об этом в пресс-центре РИА новости Крым заявил заместитель ответственного секретаря приемной комиссии вуза Александр Кашкаров.
"Здесь есть своя специфика, принимаем иностранных граждан от тех государств, с которыми компетентные органы заключили соответствующие договоры и соглашения с Генеральной прокуратурой Российской Федерации. Два места были закреплены за Генеральной прокуратурой Республики Осетия, два человека от нее были направлены, они сдали наше внутреннее испытание по русскому языку, получили хороший результат и тоже зачислены", – рассказал он.
Остались безработными из-за Сердючки
Попытка развлечь посетителей аквапарка в Алуште песней Верки Сердючки
"Ще не вмерла Украина" стоила трем аниматорам работы. В инциденте разобралось РИА Новости.
"Мы заключали с ними договор по анимации. После произошедшего договор был расторгнут. Мы не нанимали этих девушек, их предоставила нам организация", – сказали в аквапарке.
В компании, которая помогла девушкам трудоустроиться, также сообщили, что уволили аниматоров в тот же день.
Ранее пресс-служба МВД по Республике Крым опубликовала в Telegram-канале информацию
, что три аниматора находились на рабочем месте и публично танцевали под тематическую песню украинского исполнителя с недопустимым смыслом. В итоге трех девушек 19, 20 и 26 лет доставили в отдел полиции.
Экс-чиновник пойдет под суд за взятки квартирами
Экс-руководитель крымского управления Ростехнадзора предстанет перед судом по обвинению в получении взятки в виде элитной квартиры в поселке Гурзуф
на Южном берегу Крыма. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по региону.
По данным ведомства, учредитель строительной фирмы обратился к действующему на тот момент руководителю ведомства с просьбой оказать содействие в ускорении технологического присоединения к электросетям возводимого элитного многоквартирного дома в Гурзуфе.
Получил девять лет за убийство бывшей
Житель Евпатории приговорен судом к девяти годам колонии строгого режима за убийство своей бывшей супруги и порчу автомобиля ее нового сожителя
. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым.
"Прокуратура города Евпатории поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 44-летнего жителя региона. Он признан виновным в умышленном уничтожении чужого имущества и убийстве", – говорится в Telegram-канале ведомства.
Три человека пострадали в ДТП
В Крыму в ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика пострадали три человека
– все в больнице, сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.
Уточняется, что грузовой Renault Premium и легковой Renault Kangoo столкнулись рано утром на 6-м километре автодороги Грушевка – Судак.
"В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека: водитель и два пассажира легкового транспортного средства. Спасатели провели все необходимые мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на месте ДТП, а также оказали содействие медработникам в транспортировке пострадавших к карете скорой помощи", – уточнили в ведомстве.