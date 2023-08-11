https://crimea.ria.ru/20230811/glavnye-novosti-kryma-11-avgusta-1130687902.html

Главные новости Крыма: 11 августа

Главные новости Крыма: 11 августа - РИА Новости Крым, 11.08.2023

Главные новости Крыма: 11 августа

В крымский филиал Университета прокуратуры впервые поступили иностранцы. В Алуште уволили аниматоров за песню "Ще не вмерла Украина". Крымчанин получил девять... РИА Новости Крым, 11.08.2023

2023-08-11T22:48

2023-08-11T22:48

2023-08-11T22:48

главное за день

высшее образование в крыму

отдых в крыму

алушта

взятка

гурзуф

мвд по республике крым

прокуратура республики крым

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

судак

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/03/1130508199_0:85:1618:995_1920x0_80_0_0_9adeeb40a74995f2cebcde343139b1c1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. В крымский филиал Университета прокуратуры впервые поступили иностранцы. В Алуште уволили аниматоров за песню "Ще не вмерла Украина". Крымчанин получил девять лет за убийство бывшей жены. Экс-главу Ростехнадзора в Крыму будут судить за взятку в виде квартиры. В Крыму легковушка влетела в грузовик – в больнице трое.Университет прокуратуры впервые зачислил иностранцевОсобенность приемной кампании-2023 в Университете прокуратуры – в ведомственный вуз впервые разрешили поступать иностранцам. В Крымский юридический институт (филиал Университета прокуратуры) поступило двое граждан Республики Северная Осетия – Алания. Об этом в пресс-центре РИА новости Крым заявил заместитель ответственного секретаря приемной комиссии вуза Александр Кашкаров."Здесь есть своя специфика, принимаем иностранных граждан от тех государств, с которыми компетентные органы заключили соответствующие договоры и соглашения с Генеральной прокуратурой Российской Федерации. Два места были закреплены за Генеральной прокуратурой Республики Осетия, два человека от нее были направлены, они сдали наше внутреннее испытание по русскому языку, получили хороший результат и тоже зачислены", – рассказал он.Остались безработными из-за СердючкиПопытка развлечь посетителей аквапарка в Алуште песней Верки Сердючки "Ще не вмерла Украина" стоила трем аниматорам работы. В инциденте разобралось РИА Новости."Мы заключали с ними договор по анимации. После произошедшего договор был расторгнут. Мы не нанимали этих девушек, их предоставила нам организация", – сказали в аквапарке.В компании, которая помогла девушкам трудоустроиться, также сообщили, что уволили аниматоров в тот же день.Ранее пресс-служба МВД по Республике Крым опубликовала в Telegram-канале информацию, что три аниматора находились на рабочем месте и публично танцевали под тематическую песню украинского исполнителя с недопустимым смыслом. В итоге трех девушек 19, 20 и 26 лет доставили в отдел полиции.Экс-чиновник пойдет под суд за взятки квартирамиЭкс-руководитель крымского управления Ростехнадзора предстанет перед судом по обвинению в получении взятки в виде элитной квартиры в поселке Гурзуф на Южном берегу Крыма. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по региону.По данным ведомства, учредитель строительной фирмы обратился к действующему на тот момент руководителю ведомства с просьбой оказать содействие в ускорении технологического присоединения к электросетям возводимого элитного многоквартирного дома в Гурзуфе.Получил девять лет за убийство бывшейЖитель Евпатории приговорен судом к девяти годам колонии строгого режима за убийство своей бывшей супруги и порчу автомобиля ее нового сожителя. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым."Прокуратура города Евпатории поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 44-летнего жителя региона. Он признан виновным в умышленном уничтожении чужого имущества и убийстве", – говорится в Telegram-канале ведомства.Три человека пострадали в ДТПВ Крыму в ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика пострадали три человека – все в больнице, сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.Уточняется, что грузовой Renault Premium и легковой Renault Kangoo столкнулись рано утром на 6-м километре автодороги Грушевка – Судак."В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека: водитель и два пассажира легкового транспортного средства. Спасатели провели все необходимые мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на месте ДТП, а также оказали содействие медработникам в транспортировке пострадавших к карете скорой помощи", – уточнили в ведомстве.

алушта

гурзуф

судак

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, высшее образование в крыму, отдых в крыму, алушта, взятка, гурзуф, мвд по республике крым, прокуратура республики крым, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, судак, мчс крыма