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Будет громко: в четырех районах Крыма в пятницу утилизируют боеприпасы - РИА Новости Крым, 11.08.2023
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Будет громко: в четырех районах Крыма в пятницу утилизируют боеприпасы
Будет громко: в четырех районах Крыма в пятницу утилизируют боеприпасы - РИА Новости Крым, 11.08.2023
Будет громко: в четырех районах Крыма в пятницу утилизируют боеприпасы
В пятницу в четырех районах Крыма будет громко. Причина – утилизация боеприпасов. Об этом предупредил жителей и гостей полуострова советник главы Крыма Олег... РИА Новости Крым, 11.08.2023
2023-08-11T08:49
2023-08-11T08:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. В пятницу в четырех районах Крыма будет громко. Причина – утилизация боеприпасов. Об этом предупредил жителей и гостей полуострова советник главы Крыма Олег Крючков. Власти призвали всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.10 августа Крючков также предупреждал о том, что в трех районах Крыма – Ленинском, Кировском и Красногвардейском – утилизируют боеприпасы. Накануне утилизация боеприпасов также проходила в Старом Крыму. А до этого – в Красногвардейском районе республики.В Крыму и Севастополе специалисты периодически уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают об этом жителей и гостей Крыма заранее.Читайте также на РИА Новости Крым:В разных районах Крыма будет громко – в чем причинаГромкие звуки в районе Старого Крыма – власти объяснили причинуЗвуки взрывов в Крыму – что происходит
https://crimea.ria.ru/20230727/v-krymu-nachali-utilizirovat-ostavshiesya-posle-ataki-bpla-boepripasy-1130335572.html
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крым, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, олег крючков, ленинский район, симферопольский район, старый крым, общество
Будет громко: в четырех районах Крыма в пятницу утилизируют боеприпасы

В четырех районах Крыма в пятницу будет громко – утилизируют боеприпасы

08:49 11.08.2023 (обновлено: 08:59 11.08.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСпасатель и машина МЧС
Спасатель и машина МЧС - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. В пятницу в четырех районах Крыма будет громко. Причина – утилизация боеприпасов. Об этом предупредил жителей и гостей полуострова советник главы Крыма Олег Крючков.

"В Ленинском районе в селе Семисотка с 10:00 до 18:00, в Симферопольском районе в селе Украинка с 10:00 до 14:00, а также в пгт Оттябрьское в Красногвардейском районе с 13:00 до 15:00 и в городе Старый Крым (Кировский район) с 11:00 до 13:00 будет происходить утилизация боеприпасов", - написал он в своем Telegram-канале.

Власти призвали всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
10 августа Крючков также предупреждал о том, что в трех районах Крыма – Ленинском, Кировском и Красногвардейском – утилизируют боеприпасы. Накануне утилизация боеприпасов также проходила в Старом Крыму. А до этого – в Красногвардейском районе республики.
В Крыму и Севастополе специалисты периодически уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают об этом жителей и гостей Крыма заранее.
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