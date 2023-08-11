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Будет громко: в четырех районах Крыма в пятницу утилизируют боеприпасы
Будет громко: в четырех районах Крыма в пятницу утилизируют боеприпасы - РИА Новости Крым, 11.08.2023
Будет громко: в четырех районах Крыма в пятницу утилизируют боеприпасы
В пятницу в четырех районах Крыма будет громко. Причина – утилизация боеприпасов. Об этом предупредил жителей и гостей полуострова советник главы Крыма Олег... РИА Новости Крым, 11.08.2023
2023-08-11T08:49
2023-08-11T08:49
2023-08-11T08:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. В пятницу в четырех районах Крыма будет громко. Причина – утилизация боеприпасов. Об этом предупредил жителей и гостей полуострова советник главы Крыма Олег Крючков. Власти призвали всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.10 августа Крючков также предупреждал о том, что в трех районах Крыма – Ленинском, Кировском и Красногвардейском – утилизируют боеприпасы. Накануне утилизация боеприпасов также проходила в Старом Крыму. А до этого – в Красногвардейском районе республики.В Крыму и Севастополе специалисты периодически уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают об этом жителей и гостей Крыма заранее.Читайте также на РИА Новости Крым:В разных районах Крыма будет громко – в чем причинаГромкие звуки в районе Старого Крыма – власти объяснили причинуЗвуки взрывов в Крыму – что происходит
https://crimea.ria.ru/20230727/v-krymu-nachali-utilizirovat-ostavshiesya-posle-ataki-bpla-boepripasy-1130335572.html
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Будет громко: в четырех районах Крыма в пятницу утилизируют боеприпасы
В четырех районах Крыма в пятницу будет громко – утилизируют боеприпасы
08:49 11.08.2023 (обновлено: 08:59 11.08.2023)