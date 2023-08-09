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Ситуация на Крымском мосту: очереди и время ожидания проезда - РИА Новости Крым, 09.08.2023
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Ситуация на Крымском мосту: очереди и время ожидания проезда
Ситуация на Крымском мосту: очереди и время ожидания проезда - РИА Новости Крым, 09.08.2023
Ситуация на Крымском мосту: очереди и время ожидания проезда
По состоянию на 14:00 в очереди на досмотр у Крымского моста со стороны Керчи находятся 530 автомобилей, время ожидания составляет порядка двух часов. Об этом... РИА Новости Крым, 09.08.2023
2023-08-09T14:16
2023-08-09T14:21
крымский мост
транспорт
логистика
ситуация на дорогах крыма
крым
краснодарский край
керчь
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. По состоянию на 14:00 в очереди на досмотр у Крымского моста со стороны Керчи находятся 530 автомобилей, время ожидания составляет порядка двух часов. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Как сообщалось, по состоянию на 11:00 в очереди находилось порядка 400 машин.Ранее мостовой переход перекрывали для автотранспорта на час. Сейчас движение по мосту открыто.В настоящее время транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех автомобилей. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.
https://crimea.ria.ru/20230809/kerchenskaya-pereprava-kak-kursiruyut-paromy-i-chto-s-pogodoy-1130620034.html
крымский мост
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крымский мост, транспорт, логистика, ситуация на дорогах крыма, крым, краснодарский край, керчь, тамань
Ситуация на Крымском мосту: очереди и время ожидания проезда

В очереди на досмотр у Крымского моста находится 530 автомобилей

14:16 09.08.2023 (обновлено: 14:21 09.08.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. По состоянию на 14:00 в очереди на досмотр у Крымского моста со стороны Керчи находятся 530 автомобилей, время ожидания составляет порядка двух часов. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.
"Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 530 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, по состоянию на 11:00 в очереди находилось порядка 400 машин.
Ранее мостовой переход перекрывали для автотранспорта на час. Сейчас движение по мосту открыто.
В настоящее время транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех автомобилей. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.
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Крымский мостТранспортЛогистикаСитуация на дорогах КрымаКрымКраснодарский крайКерчьТамань
 
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