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Движение по Крымскому мосту возобновили
Движение по Крымскому мосту возобновили - РИА Новости Крым, 09.08.2023
Движение по Крымскому мосту возобновили
На Крымском мосту спустя час возобновили движение автотранспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 09.08.2023
2023-08-09T10:25
2023-08-09T10:25
2023-08-09T10:32
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту спустя час возобновили движение автотранспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Киевский режим не оставляет попыток атаковать транспортный переход, поэтому мост через Керченский пролив периодически закрывают в целях безопасности. Об этом предупреждают заранее.Оперштаб Республики Крым ранее опубликовал для водителей и пассажиров алгоритм действий на Крымском мосту в случае объявления сигнала тревоги.Так, если водитель проходит досмотр перед въездом на мост, ему рекомендовано сложить все вещи обратно, убедиться, что все спутники вернулись в машину, и направиться в безопасное место.Если авто уже находится на мосту, водителю стоит следовать указаниям системы громкоговорителей, не останавливаться, не совершать опасных маневров, не покидать машину, соблюдать установленную скорость и двигаться в сторону выезда с моста.Если автомобиль стоит в очереди на досмотр, то всем, кто на нем передвигается, нужно вернуться в машину и следовать в безопасное место. При этом людей при сигнале тревоги призывают не паниковать, а также не снимать происходящие и не выкладывать материалы в интернет.
https://crimea.ria.ru/20230809/kerchenskaya-pereprava-kak-kursiruyut-paromy-i-chto-s-pogodoy-1130620034.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крымский мост, транспорт, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, логистика, керчь, тамань, ситуация на дорогах крыма
Движение по Крымскому мосту возобновили
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили
10:25 09.08.2023 (обновлено: 10:32 09.08.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту спустя час возобновили движение автотранспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - сказано в сообщении.
Киевский режим не оставляет попыток атаковать транспортный переход
, поэтому мост через Керченский пролив периодически закрывают в целях безопасности. Об этом предупреждают заранее.
Оперштаб Республики Крым ранее опубликовал для водителей и пассажиров алгоритм действий на Крымском мосту в случае объявления сигнала тревоги.
Так, если водитель проходит досмотр перед въездом на мост, ему рекомендовано сложить все вещи обратно, убедиться, что все спутники вернулись в машину, и направиться в безопасное место.
Если авто уже находится на мосту, водителю стоит следовать указаниям системы громкоговорителей, не останавливаться, не совершать опасных маневров, не покидать машину, соблюдать установленную скорость и двигаться в сторону выезда с моста.
Если автомобиль стоит в очереди на досмотр, то всем, кто на нем передвигается, нужно вернуться в машину и следовать в безопасное место. При этом людей при сигнале тревоги призывают не паниковать, а также не снимать происходящие и не выкладывать материалы в интернет.