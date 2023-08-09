https://crimea.ria.ru/20230809/dvizhenie-po-krymskomu-mostu-vozobnovili-1130621177.html

Движение по Крымскому мосту возобновили

Движение по Крымскому мосту возобновили - РИА Новости Крым, 09.08.2023

Движение по Крымскому мосту возобновили

На Крымском мосту спустя час возобновили движение автотранспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 09.08.2023

2023-08-09T10:25

2023-08-09T10:25

2023-08-09T10:32

крымский мост

транспорт

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

логистика

керчь

тамань

ситуация на дорогах крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту спустя час возобновили движение автотранспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Киевский режим не оставляет попыток атаковать транспортный переход, поэтому мост через Керченский пролив периодически закрывают в целях безопасности. Об этом предупреждают заранее.Оперштаб Республики Крым ранее опубликовал для водителей и пассажиров алгоритм действий на Крымском мосту в случае объявления сигнала тревоги.Так, если водитель проходит досмотр перед въездом на мост, ему рекомендовано сложить все вещи обратно, убедиться, что все спутники вернулись в машину, и направиться в безопасное место.Если авто уже находится на мосту, водителю стоит следовать указаниям системы громкоговорителей, не останавливаться, не совершать опасных маневров, не покидать машину, соблюдать установленную скорость и двигаться в сторону выезда с моста.Если автомобиль стоит в очереди на досмотр, то всем, кто на нем передвигается, нужно вернуться в машину и следовать в безопасное место. При этом людей при сигнале тревоги призывают не паниковать, а также не снимать происходящие и не выкладывать материалы в интернет.

https://crimea.ria.ru/20230809/kerchenskaya-pereprava-kak-kursiruyut-paromy-i-chto-s-pogodoy-1130620034.html

крымский мост

керчь

тамань

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, логистика, керчь, тамань, ситуация на дорогах крыма