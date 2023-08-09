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Обстановка у Крымского моста: есть ли очереди и сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 09.08.2023
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Обстановка у Крымского моста: есть ли очереди и сколько ждать проезда
Обстановка у Крымского моста: есть ли очереди и сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 09.08.2023
Обстановка у Крымского моста: есть ли очереди и сколько ждать проезда
В очереди на досмотр у Крымского моста находятся более 400 автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 09.08.2023
2023-08-09T11:11
2023-08-09T11:13
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
краснодарский край
керчь
тамань
транспорт
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. В очереди на досмотр у Крымского моста находятся более 400 автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Ранее мостовой переход перекрывали для автотранспорта на час. Сейчас движение по мосту открыто.В настоящее время транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех автомобилей. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.
https://crimea.ria.ru/20230809/kerchenskaya-pereprava-kak-kursiruyut-paromy-i-chto-s-pogodoy-1130620034.html
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крымский мост, ситуация на дорогах крыма, крым, краснодарский край, керчь, тамань, транспорт, логистика
Обстановка у Крымского моста: есть ли очереди и сколько ждать проезда

В очереди на досмотр у Крымского моста находится более 400 автомобилей

11:11 09.08.2023 (обновлено: 11:13 09.08.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДвижение автомобилей по Крымскому мосту
Движение автомобилей по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. В очереди на досмотр у Крымского моста находятся более 400 автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.
"По состоянию на 11:00 в очереди со стороны Тамани находится 170 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 260 транспортных средств. Время ожидания около часа", - говорится в сообщении.
Ранее мостовой переход перекрывали для автотранспорта на час. Сейчас движение по мосту открыто.
В настоящее время транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех автомобилей. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.
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