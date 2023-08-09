https://crimea.ria.ru/20230809/obstanovka-u-krymskogo-mosta-est-li-ocheredi-i-skolko-zhdat-proezda-1130621904.html
Обстановка у Крымского моста: есть ли очереди и сколько ждать проезда
Обстановка у Крымского моста: есть ли очереди и сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 09.08.2023
Обстановка у Крымского моста: есть ли очереди и сколько ждать проезда
В очереди на досмотр у Крымского моста находятся более 400 автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 09.08.2023
2023-08-09T11:11
2023-08-09T11:11
2023-08-09T11:13
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
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логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. В очереди на досмотр у Крымского моста находятся более 400 автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Ранее мостовой переход перекрывали для автотранспорта на час. Сейчас движение по мосту открыто.В настоящее время транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех автомобилей. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.
https://crimea.ria.ru/20230809/kerchenskaya-pereprava-kak-kursiruyut-paromy-i-chto-s-pogodoy-1130620034.html
крымский мост
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РИА Новости Крым
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крымский мост, ситуация на дорогах крыма, крым, краснодарский край, керчь, тамань, транспорт, логистика
Обстановка у Крымского моста: есть ли очереди и сколько ждать проезда
В очереди на досмотр у Крымского моста находится более 400 автомобилей
11:11 09.08.2023 (обновлено: 11:13 09.08.2023)