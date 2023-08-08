https://crimea.ria.ru/20230808/glavnye-novosti-kryma-8-avgusta-1130614810.html

Главные новости Крыма: 8 августа

Главные новости Крыма: 8 августа - РИА Новости Крым, 08.08.2023

Главные новости Крыма: 8 августа

Звуки взрывов испугали жителей Джанкойского и Красногвардейского районов, мастер "Крымгазсетей" обвиняется в халатности, повлекшей смерть ребенка, ФСБ задержала РИА Новости Крым, 08.08.2023

2023-08-08T22:31

2023-08-08T22:31

2023-08-08T22:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Звуки взрывов испугали жителей Джанкойского и Красногвардейского районов, мастер "Крымгазсетей" обвиняется в халатности, повлекшей смерть ребенка, ФСБ задержала наркодиллера с каннабисом. В Феодосии машина сбила женщину с двухлетним ребенком в коляске, житель Тверской области больше полугода воровал еду в севастопольском супермаркете, а юная жительница Керчи завоевала право участвовать в путешествии на Северный полюс.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Звуки взрывов в Крыму – что происходитЗвуки взрывов, которые во вторник были слышны в Красногвардейском районе Крыма и в Джанкое, – это утилизация боеприпасов. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.Боеприпасы ликвидировали сегодня в поселке Октябрьское в Красногвардейском районе и в селе Вольное под Джанкоем.Мастер "Крымгазсетей" ответит за смерть ребенкаВ Бахчисарае из-за утечки угарного газа погибла трехлетняя девочка, которая в этот момент находилась вместе с мамой в ванной комнате. К ответственности привлечен сотрудник ГУП РК "Крымгазсети", которого обвиняют в халатности, повлекшей смерть ребенка.Как полагает следствие, обвиняемый не обеспечил техническое обслуживание газового оборудования в одной из квартир Бахчисарая.ФСБ задержала в Крыму наркодилера с каннабисом в коробке из-под сокаКрымчанину грозит до 20 лет лишения свободы. Сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю задержали его по обвинению в покушении на сбыт крупной партии каннабиса, сообщает пресс-служба ведомства.Сверток с наркотиком обвиняемый спрятал в коробку из-под сока и положил на заднее сидение своего автомобиля марки Mercedes-Benz. Силовики задержали наркодилера по пути на встречу с покупателем.Смертельное ДТП в Феодосии: машина сбила женщину с ребенком в коляскеСмертельное ДТП произошло на улице Володарского в Феодосии, о подробностях происшествия сообщила пресс-служба МВД Крыма. По данным ведомства, седьмого августа в 21.30 49-летний водитель на автомобиле Volkswagen наехал на 65-летнюю женщину-пешехода с двухлетним ребенком в коляске.От полученных травм пенсионерка скончалась на месте, ребенка доставили в больницу. По предварительной информации, погибшая переходила дорогу в неположенном для пешеходов месте.Житель Тверской области больше полугода крал еду из магазинов СевастополяТеперь злоумышленник будет в течение девяти месяцев питаться бесплатно, но только в колонии. Соответствующее решение принял районный суд.Выяснилось, что мужчина приехал из Твери в Севастополь и, не имея определенного места жительства и работы, жил благодаря тому, что воровал в местных магазинах.Юная крымчанка развернет флаг на Северном полюсеШкольница из Керчи Лера Маллаева победила в конкурсе Росатома "Ледокол знаний" и уже в ближайшие дни отправится в путешествие на Северный полюс, сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков.Ученице керченской школы № 26 всего 15 лет, она занимается в двух танцевальных коллективах и театральной студии, серьезно увлекается дайвингом. Лера состоит в Организации российских юных разведчиков и участвует в программе "Океанавтика", организованной Центром подводных исследований на базе Всероссийского детского центра "Орленок".

https://crimea.ria.ru/20230808/kakie-kvartiry-vydayut-v-krymu-vzamen-avariynogo-zhilya-1130605591.html

https://crimea.ria.ru/20230808/shest-krymchanok-poshli-pod-sud-za-aferu-s-matkapitalom-1130608715.html

https://crimea.ria.ru/20230808/krymskiy-most-operativnye-dannye-na-vecher-vtornika-1130611244.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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