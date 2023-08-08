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Юная крымчанка развернет флаг на Северном полюсе - РИА Новости Крым, 08.08.2023
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Юная крымчанка развернет флаг на Северном полюсе
Юная крымчанка развернет флаг на Северном полюсе - РИА Новости Крым, 08.08.2023
Юная крымчанка развернет флаг на Северном полюсе
Ученица керченской школы № 26 Лера Маллаева победила в конкурсе Росатома "Ледокол знаний" и уже в ближайшие дни отправится в путешествие на Северный полюс. Об... РИА Новости Крым, 08.08.2023
2023-08-08T13:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Ученица керченской школы № 26 Лера Маллаева победила в конкурсе Росатома "Ледокол знаний" и уже в ближайшие дни отправится в путешествие на Северный полюс. Об этом сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков.По его словам, Лере всего 15 лет, но у нее активная внеклассная деятельность. Школьница занимается в двух танцевальных коллективах и театральной студии, серьезно увлекается дайвингом, состоит в Организации российских юных разведчиков, участвует в программе "Океанавтика", организованной Центром подводных исследований на базе Всероссийского детского центра "Орленок"."Ледокол знаний" – всероссийский просветительский проект, который собрал команду смельчаков 12-16 лет, готовых отправиться на Северный полюс на настоящем атомном ледоколе в августе 2023 года. Участники увидят Северный Ледовитый океан, китов и белых медведей, а также Землю Франца-Иосифа.
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крым, керчь, святослав брусаков, общество, новости крыма
Юная крымчанка развернет флаг на Северном полюсе

15-летняя жительница Керчи отправится покорять Северный полюс

13:39 08.08.2023 (обновлено: 14:37 08.08.2023)
 
© Telegram-канал мэра Керчи Святослава БрусаковаМэр Керчи Святослав Брусаков передал школьнице Лере Маллаевой флаг города для экспедиции на Северный полюс
Мэр Керчи Святослав Брусаков передал школьнице Лере Маллаевой флаг города для экспедиции на Северный полюс
© Telegram-канал мэра Керчи Святослава Брусакова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Ученица керченской школы № 26 Лера Маллаева победила в конкурсе Росатома "Ледокол знаний" и уже в ближайшие дни отправится в путешествие на Северный полюс. Об этом сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков.
По его словам, Лере всего 15 лет, но у нее активная внеклассная деятельность. Школьница занимается в двух танцевальных коллективах и театральной студии, серьезно увлекается дайвингом, состоит в Организации российских юных разведчиков, участвует в программе "Океанавтика", организованной Центром подводных исследований на базе Всероссийского детского центра "Орленок".

"Лера с присущей ей энергией и увлеченностью спешит познать мир, побольше узнать и многому научиться. Очень рад, что среди керчан есть такие удивительные люди - активные, позитивные, с добрыми побуждениями. Передал Лере флаг города Керчи, который она развернет на Северном полюсе, пожелал интересного путешествия, новых знакомств и незабываемых впечатлений", - написал Брусаков в своем Telegram-канале.

"Ледокол знаний" – всероссийский просветительский проект, который собрал команду смельчаков 12-16 лет, готовых отправиться на Северный полюс на настоящем атомном ледоколе в августе 2023 года. Участники увидят Северный Ледовитый океан, китов и белых медведей, а также Землю Франца-Иосифа.
 
КрымКерчьСвятослав БрусаковОбществоНовости Крыма
 
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