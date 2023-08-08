https://crimea.ria.ru/20230808/yunaya-kerchanka-razvernet-flag-na-severnom-polyuse-1130603473.html

Юная крымчанка развернет флаг на Северном полюсе

Юная крымчанка развернет флаг на Северном полюсе - РИА Новости Крым, 08.08.2023

Юная крымчанка развернет флаг на Северном полюсе

Ученица керченской школы № 26 Лера Маллаева победила в конкурсе Росатома "Ледокол знаний" и уже в ближайшие дни отправится в путешествие на Северный полюс. Об... РИА Новости Крым, 08.08.2023

2023-08-08T13:39

2023-08-08T13:39

2023-08-08T14:37

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святослав брусаков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Ученица керченской школы № 26 Лера Маллаева победила в конкурсе Росатома "Ледокол знаний" и уже в ближайшие дни отправится в путешествие на Северный полюс. Об этом сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков.По его словам, Лере всего 15 лет, но у нее активная внеклассная деятельность. Школьница занимается в двух танцевальных коллективах и театральной студии, серьезно увлекается дайвингом, состоит в Организации российских юных разведчиков, участвует в программе "Океанавтика", организованной Центром подводных исследований на базе Всероссийского детского центра "Орленок"."Ледокол знаний" – всероссийский просветительский проект, который собрал команду смельчаков 12-16 лет, готовых отправиться на Северный полюс на настоящем атомном ледоколе в августе 2023 года. Участники увидят Северный Ледовитый океан, китов и белых медведей, а также Землю Франца-Иосифа.

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, керчь, святослав брусаков, общество, новости крыма