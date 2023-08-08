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Юная крымчанка развернет флаг на Северном полюсе
Юная крымчанка развернет флаг на Северном полюсе - РИА Новости Крым, 08.08.2023
Юная крымчанка развернет флаг на Северном полюсе
Ученица керченской школы № 26 Лера Маллаева победила в конкурсе Росатома "Ледокол знаний" и уже в ближайшие дни отправится в путешествие на Северный полюс. Об... РИА Новости Крым, 08.08.2023
2023-08-08T13:39
2023-08-08T13:39
2023-08-08T14:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Ученица керченской школы № 26 Лера Маллаева победила в конкурсе Росатома "Ледокол знаний" и уже в ближайшие дни отправится в путешествие на Северный полюс. Об этом сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков.По его словам, Лере всего 15 лет, но у нее активная внеклассная деятельность. Школьница занимается в двух танцевальных коллективах и театральной студии, серьезно увлекается дайвингом, состоит в Организации российских юных разведчиков, участвует в программе "Океанавтика", организованной Центром подводных исследований на базе Всероссийского детского центра "Орленок"."Ледокол знаний" – всероссийский просветительский проект, который собрал команду смельчаков 12-16 лет, готовых отправиться на Северный полюс на настоящем атомном ледоколе в августе 2023 года. Участники увидят Северный Ледовитый океан, китов и белых медведей, а также Землю Франца-Иосифа.
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РИА Новости Крым
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крым, керчь, святослав брусаков, общество, новости крыма
Юная крымчанка развернет флаг на Северном полюсе
15-летняя жительница Керчи отправится покорять Северный полюс
13:39 08.08.2023 (обновлено: 14:37 08.08.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Ученица керченской школы № 26 Лера Маллаева победила в конкурсе Росатома "Ледокол знаний" и уже в ближайшие дни отправится в путешествие на Северный полюс. Об этом сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков.
По его словам, Лере всего 15 лет, но у нее активная внеклассная деятельность. Школьница занимается в двух танцевальных коллективах и театральной студии, серьезно увлекается дайвингом, состоит в Организации российских юных разведчиков, участвует в программе "Океанавтика", организованной Центром подводных исследований на базе Всероссийского детского центра "Орленок".
"Лера с присущей ей энергией и увлеченностью спешит познать мир, побольше узнать и многому научиться. Очень рад, что среди керчан есть такие удивительные люди - активные, позитивные, с добрыми побуждениями. Передал Лере флаг города Керчи, который она развернет на Северном полюсе, пожелал интересного путешествия, новых знакомств и незабываемых впечатлений", - написал Брусаков в своем Telegram-канале.
"Ледокол знаний" – всероссийский просветительский проект, который собрал команду смельчаков 12-16 лет, готовых отправиться на Северный полюс на настоящем атомном ледоколе в августе 2023 года. Участники увидят Северный Ледовитый океан, китов и белых медведей, а также Землю Франца-Иосифа.