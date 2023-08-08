https://crimea.ria.ru/20230808/gde-v-krymu-dvoe-sutok-ne-budet-vody--adresa-1130598308.html

Где в Крыму двое суток не будет воды – адреса

Где в Крыму двое суток не будет воды – адреса - РИА Новости Крым, 08.08.2023

Где в Крыму двое суток не будет воды – адреса

В Феодосии и Судаке до 10 августа будет ограничена подача воды по ряду адресов из-за переустройства магистрального водовода на подъезде к Феодосии. Для жителей... РИА Новости Крым, 08.08.2023

2023-08-08T09:59

2023-08-08T09:59

2023-08-08T11:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. В Феодосии и Судаке до 10 августа будет ограничена подача воды по ряду адресов из-за переустройства магистрального водовода на подъезде к Феодосии. Для жителей будет организован подвоз питьевой воды, предупреждают в "Воде Крыма".Работы по переустройству сетей водоснабжения и водоотведения станут причиной ограничения воды в районе подъезда к Феодосии. Восьмого августа с 8:00 и до 6:00 10 августа подача воды будет ограничена в массиве "Степной", селах Насыпное, Подгорное, Южное, Наниково, пгт Коктебель и Орджоникидзе.В Феодосии и Судаке будет снижено давление и возможно частичное или полное отключение воды.В Орджоникидзе подача воды будет осуществляться по графику: с 6:00 до 9:00 и с 18:00 до 21:00.Водоснабжение в полном объеме планируется восстановить 10 августа к 22:00.График подвоза воды восьмого августа:Также во вторник до 15:00 без воды останутся жители Джанкоя по адресам ул. Крупской, пер. Крупской и ул. Шмидта.В Ленинском районе перебои с водой ориентировочно до 15:00 в селе Семисотка на ул. Закияна, Титова и Салуянова.Читайте также на РИА Новости Крым:Грозит ли Крыму дефицит водыЗапасы водохранилищ Крыма: эксперты оценили ситуацию по итогам июляЗачем для защиты Крыма нужен "план Сталина" – эксперты

https://crimea.ria.ru/20230807/kak-ne-peregretsya-v-zharu-1130591604.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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