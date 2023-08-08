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Где в Крыму двое суток не будет воды – адреса - РИА Новости Крым, 08.08.2023
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Где в Крыму двое суток не будет воды – адреса
Где в Крыму двое суток не будет воды – адреса - РИА Новости Крым, 08.08.2023
Где в Крыму двое суток не будет воды – адреса
В Феодосии и Судаке до 10 августа будет ограничена подача воды по ряду адресов из-за переустройства магистрального водовода на подъезде к Феодосии. Для жителей... РИА Новости Крым, 08.08.2023
2023-08-08T09:59
2023-08-08T11:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. В Феодосии и Судаке до 10 августа будет ограничена подача воды по ряду адресов из-за переустройства магистрального водовода на подъезде к Феодосии. Для жителей будет организован подвоз питьевой воды, предупреждают в "Воде Крыма".Работы по переустройству сетей водоснабжения и водоотведения станут причиной ограничения воды в районе подъезда к Феодосии. Восьмого августа с 8:00 и до 6:00 10 августа подача воды будет ограничена в массиве "Степной", селах Насыпное, Подгорное, Южное, Наниково, пгт Коктебель и Орджоникидзе.В Феодосии и Судаке будет снижено давление и возможно частичное или полное отключение воды.В Орджоникидзе подача воды будет осуществляться по графику: с 6:00 до 9:00 и с 18:00 до 21:00.Водоснабжение в полном объеме планируется восстановить 10 августа к 22:00.График подвоза воды восьмого августа:Также во вторник до 15:00 без воды останутся жители Джанкоя по адресам ул. Крупской, пер. Крупской и ул. Шмидта.В Ленинском районе перебои с водой ориентировочно до 15:00 в селе Семисотка на ул. Закияна, Титова и Салуянова.Читайте также на РИА Новости Крым:Грозит ли Крыму дефицит водыЗапасы водохранилищ Крыма: эксперты оценили ситуацию по итогам июляЗачем для защиты Крыма нужен "план Сталина" – эксперты
https://crimea.ria.ru/20230807/kak-ne-peregretsya-v-zharu-1130591604.html
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Где в Крыму двое суток не будет воды – адреса

В Феодосии и Судаке до 10 августа не будет воды из-за работ на магистральном водоводе

09:59 08.08.2023 (обновлено: 11:36 08.08.2023)
 
© РИА Новости КрымПодвоз питьевой воды
Подвоз питьевой воды - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. В Феодосии и Судаке до 10 августа будет ограничена подача воды по ряду адресов из-за переустройства магистрального водовода на подъезде к Феодосии. Для жителей будет организован подвоз питьевой воды, предупреждают в "Воде Крыма".
Работы по переустройству сетей водоснабжения и водоотведения станут причиной ограничения воды в районе подъезда к Феодосии. Восьмого августа с 8:00 и до 6:00 10 августа подача воды будет ограничена в массиве "Степной", селах Насыпное, Подгорное, Южное, Наниково, пгт Коктебель и Орджоникидзе.
В Феодосии и Судаке будет снижено давление и возможно частичное или полное отключение воды.
В Орджоникидзе подача воды будет осуществляться по графику: с 6:00 до 9:00 и с 18:00 до 21:00.
Водоснабжение в полном объеме планируется восстановить 10 августа к 22:00.
График подвоза воды восьмого августа:
  • пгт Орджоникидзе: ул. Ленина, 3 (р-он храма) с 10.00 до 12.00, ул. Бондаренко, 12 (р-н ЖЭКа) с 12.00 до 14.00, ул. Нахимова, 25 с 14.00 до 16.00.
  • пгт Коктебель: ул. Ленина, 123а - пер. Долинный, 15а с 09.00 до 11.00, пер. Долинный, 15б-15 с 11.00 до 12.00, пер. Долинный, 17-19 с 12.00 до 13.00, пер. Долинный, 21-27 с 13.00 до 15.00, ул. Ленина, 130-132 с 15.00 до 16.00, ул. Арматлукская, 10-12 с 16.00 до 17.00.
  • с. Насыпное - с 09.00 до 12.00.
  • с. Подгорное - с 13.00 до 17.00.
  • с. Южное - с 09.00 до 12.00.
Также во вторник до 15:00 без воды останутся жители Джанкоя по адресам ул. Крупской, пер. Крупской и ул. Шмидта.
В Ленинском районе перебои с водой ориентировочно до 15:00 в селе Семисотка на ул. Закияна, Титова и Салуянова.
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