https://crimea.ria.ru/20230807/strelba-v-sevastopole-vlasti-nazvali-prichinu-1130589612.html

Стрельба в Севастополе: власти назвали причину

Стрельба в Севастополе: власти назвали причину - РИА Новости Крым, 07.08.2023

Стрельба в Севастополе: власти назвали причину

В Севастополе подразделения Черноморского флота начали тренировку расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО). Об этом сообщил губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 07.08.2023

2023-08-07T19:13

2023-08-07T19:13

2023-08-07T19:13

безопасность республики крым и севастополя

севастополь

михаил развожаев

чф рф (черноморский флот российской федерации)

армия и флот

новости крыма

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе подразделения Черноморского флота начали тренировку расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО). Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Тренировки военнослужащих и силовиков в Севастополе и Крыму проходят практически ежедневно. Главы городов для сохранения спокойствия заранее предупреждают об этом горожан.В Севастополе и Крыму, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В обоих регионах регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ пытались ударить ракетой по Крымскому мостуПадение БПЛА в Севастополе – губернатор показал последствияС моря на Севастополь движется надводный беспилотник: Развожаев

https://crimea.ria.ru/20230804/13-ukrainskikh-bpla-pytalis-osuschestvit-terakt-v-krymu-1130527349.html

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность республики крым и севастополя, севастополь, михаил развожаев, чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот, новости крыма, общество