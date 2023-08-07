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Стрельба в Севастополе: власти назвали причину
Стрельба в Севастополе: власти назвали причину - РИА Новости Крым, 07.08.2023
Стрельба в Севастополе: власти назвали причину
В Севастополе подразделения Черноморского флота начали тренировку расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО). Об этом сообщил губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 07.08.2023
2023-08-07T19:13
2023-08-07T19:13
2023-08-07T19:13
безопасность республики крым и севастополя
севастополь
михаил развожаев
чф рф (черноморский флот российской федерации)
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе подразделения Черноморского флота начали тренировку расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО). Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Тренировки военнослужащих и силовиков в Севастополе и Крыму проходят практически ежедневно. Главы городов для сохранения спокойствия заранее предупреждают об этом горожан.В Севастополе и Крыму, как и других граничащих с Украиной регионах России, действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В обоих регионах регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ пытались ударить ракетой по Крымскому мостуПадение БПЛА в Севастополе – губернатор показал последствияС моря на Севастополь движется надводный беспилотник: Развожаев
https://crimea.ria.ru/20230804/13-ukrainskikh-bpla-pytalis-osuschestvit-terakt-v-krymu-1130527349.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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безопасность республики крым и севастополя, севастополь, михаил развожаев, чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот, новости крыма, общество
Стрельба в Севастополе: власти назвали причину
Развожаев: стрельба в разный районах Севастополя – тренировки военных