https://crimea.ria.ru/20230805/yadernyy-arsenal-ukrainy-mozhno-li-ego-vosstanovit--snbo-1130548572.html

Ядерный арсенал Украины: можно ли его восстановить – СНБО

Ядерный арсенал Украины: можно ли его восстановить – СНБО - РИА Новости Крым, 05.08.2023

Ядерный арсенал Украины: можно ли его восстановить – СНБО

Украина вряд ли будет в состоянии восстановить свой прежний, советский ядерный арсенал, вооружившись межконтинентальными ракетами. Об этом заявил секретарь... РИА Новости Крым, 05.08.2023

2023-08-05T13:05

2023-08-05T13:05

2023-08-05T13:05

алексей данилов

снбо украины

украина

ядерное оружие

новости

в мире

оружие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1c/1127811322_0:116:1600:1016_1920x0_80_0_0_5969632c502b73ef36ad694a28ce10fa.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Украина вряд ли будет в состоянии восстановить свой прежний, советский ядерный арсенал, вооружившись межконтинентальными ракетами. Об этом заявил секретарь нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов.Данилов отметил, что есть случаи, когда государства, не обладающие ядерным оружием, получают его от стран-членов НАТО, но затруднился сказать, возможен ли такой вариант для Украины.После распада Советского Союза Киев унаследовал значительный ядерный арсенал. В 1994 году Россия, Украина, США и Британия подписали Будапештский меморандум, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. По соглашению ядерный арсенал на Украине ликвидировали, а ядерные державы обязались гарантировать Киеву безопасность.В феврале 2022 года президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции, заявил, что намерен инициировать переговоры участников меморандума, и если они не состоятся или не дадут Киеву гарантий в части безопасности, то "Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение".В июне 2022 экс-глава МИД и экс-министр обороны Польши, депутат Европарламента Радослав Сикорский сказал, что Запад имеет право поставлять Украине ядерное оружие. А в апреле 2023 экс-советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что Украина способна создать ядерное оружие менее чем за год.Со стороны России не раз звучали заявления о том, что обретение Киевом ядерного оружия нарушит обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом, в частности, говорил представитель делегации РФ Александр Трофимов на Обзорной конференции ДНЯО.В марте 2023 года секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что провокационное поведение Запада, который поддерживает вооружением Украину, противоречит постулату о недопустимости ядерной войны и может привести к катастрофе. Он подчеркнул, что "Россия, со своей стороны, сохраняет полную приверженность данному заявлению и в соответствии с его содержанием убеждена в необходимости предотвратить любую военную конфронтацию между странами, обладающими ядерным оружием".Читайте также на РИА Новости Крым:Цели определены: Лукашенко рассказал о ядерном оружии в Белоруссии Российские воины предотвращают мировой ядерный конфликт – Медведев Ядерная провокация на Украине: зачем это США

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей данилов, снбо украины, украина, ядерное оружие, новости, в мире, оружие