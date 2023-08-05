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Ядерный арсенал Украины: можно ли его восстановить – СНБО - РИА Новости Крым, 05.08.2023
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Ядерный арсенал Украины: можно ли его восстановить – СНБО
Ядерный арсенал Украины: можно ли его восстановить – СНБО - РИА Новости Крым, 05.08.2023
Ядерный арсенал Украины: можно ли его восстановить – СНБО
Украина вряд ли будет в состоянии восстановить свой прежний, советский ядерный арсенал, вооружившись межконтинентальными ракетами. Об этом заявил секретарь... РИА Новости Крым, 05.08.2023
2023-08-05T13:05
2023-08-05T13:05
алексей данилов
снбо украины
украина
ядерное оружие
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оружие
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Украина вряд ли будет в состоянии восстановить свой прежний, советский ядерный арсенал, вооружившись межконтинентальными ракетами. Об этом заявил секретарь нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов.Данилов отметил, что есть случаи, когда государства, не обладающие ядерным оружием, получают его от стран-членов НАТО, но затруднился сказать, возможен ли такой вариант для Украины.После распада Советского Союза Киев унаследовал значительный ядерный арсенал. В 1994 году Россия, Украина, США и Британия подписали Будапештский меморандум, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. По соглашению ядерный арсенал на Украине ликвидировали, а ядерные державы обязались гарантировать Киеву безопасность.В феврале 2022 года президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции, заявил, что намерен инициировать переговоры участников меморандума, и если они не состоятся или не дадут Киеву гарантий в части безопасности, то "Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение".В июне 2022 экс-глава МИД и экс-министр обороны Польши, депутат Европарламента Радослав Сикорский сказал, что Запад имеет право поставлять Украине ядерное оружие. А в апреле 2023 экс-советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что Украина способна создать ядерное оружие менее чем за год.Со стороны России не раз звучали заявления о том, что обретение Киевом ядерного оружия нарушит обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом, в частности, говорил представитель делегации РФ Александр Трофимов на Обзорной конференции ДНЯО.В марте 2023 года секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что провокационное поведение Запада, который поддерживает вооружением Украину, противоречит постулату о недопустимости ядерной войны и может привести к катастрофе. Он подчеркнул, что "Россия, со своей стороны, сохраняет полную приверженность данному заявлению и в соответствии с его содержанием убеждена в необходимости предотвратить любую военную конфронтацию между странами, обладающими ядерным оружием".Читайте также на РИА Новости Крым:Цели определены: Лукашенко рассказал о ядерном оружии в Белоруссии Российские воины предотвращают мировой ядерный конфликт – Медведев Ядерная провокация на Украине: зачем это США
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алексей данилов, снбо украины, украина, ядерное оружие, новости, в мире, оружие
Ядерный арсенал Украины: можно ли его восстановить – СНБО

Данилов: Украине вряд ли удастся восстановить ядерный арсенал

13:05 05.08.2023
 
© РИА Новости КрымЗнак радиационной опасности
Знак радиационной опасности - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Украина вряд ли будет в состоянии восстановить свой прежний, советский ядерный арсенал, вооружившись межконтинентальными ракетами. Об этом заявил секретарь нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов.
"Давайте будем реалистами: вряд ли это вообще возможно – его восстановить. И не только по каким-то политическим вопросам, но и по технологическим... Те межконтинентальные ракеты, которые были на территории нашей страны, это сложная вещь", – сказал в интервью Данилов в ответ на соответствующий вопрос, его цитирует издание "Страна.ua" в Telegram-канале.
Данилов отметил, что есть случаи, когда государства, не обладающие ядерным оружием, получают его от стран-членов НАТО, но затруднился сказать, возможен ли такой вариант для Украины.
"Будет ли это работать в нашем случае, я сейчас вам сказать не могу, потому что это сложная, ответственная и тяжелая работа", – сказал он.
После распада Советского Союза Киев унаследовал значительный ядерный арсенал. В 1994 году Россия, Украина, США и Британия подписали Будапештский меморандум, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. По соглашению ядерный арсенал на Украине ликвидировали, а ядерные державы обязались гарантировать Киеву безопасность.
В феврале 2022 года президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции, заявил, что намерен инициировать переговоры участников меморандума, и если они не состоятся или не дадут Киеву гарантий в части безопасности, то "Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение".
В июне 2022 экс-глава МИД и экс-министр обороны Польши, депутат Европарламента Радослав Сикорский сказал, что Запад имеет право поставлять Украине ядерное оружие. А в апреле 2023 экс-советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что Украина способна создать ядерное оружие менее чем за год.
Со стороны России не раз звучали заявления о том, что обретение Киевом ядерного оружия нарушит обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом, в частности, говорил представитель делегации РФ Александр Трофимов на Обзорной конференции ДНЯО.
В марте 2023 года секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что провокационное поведение Запада, который поддерживает вооружением Украину, противоречит постулату о недопустимости ядерной войны и может привести к катастрофе. Он подчеркнул, что "Россия, со своей стороны, сохраняет полную приверженность данному заявлению и в соответствии с его содержанием убеждена в необходимости предотвратить любую военную конфронтацию между странами, обладающими ядерным оружием".
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