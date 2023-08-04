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Президент подписал закон о блокировке денег иностранцев под санкциями

Президент подписал закон о блокировке денег иностранцев под санкциями - РИА Новости Крым, 04.08.2023

Президент подписал закон о блокировке денег иностранцев под санкциями

Президент России Владимир Путин подписал закон о блокировке финансовых счетов и имущества юридических лиц, которые находятся под контролем иностранных... РИА Новости Крым, 04.08.2023

2023-08-04T16:59

2023-08-04T16:59

2023-08-04T16:59

владимир путин (политик)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон о блокировке финансовых счетов и имущества юридических лиц, которые находятся под контролем иностранных организаций и граждан, против которых Москва ввела санкции. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Документ предусматривает единый подход к реализации специальных экономических мер в стране. Новая законодательная инициатива, принятая Госдумой, дополняет закон "О специальных экономических мерах и принудительных мерах" понятием "блокируемые лица".К таким "блокируемым лицам" теперь относятся иностранные государства, организации и граждане, лица без гражданства. А также подконтрольные им всем юридические – где более 50% голосов в высшем органе управления, в том числе совместно у нескольких блокируемых.Блокировать операции с деньгами и имуществом иностранцев, в отношении которых введены ограничительные меры в России, должны будут все финансовые организации: кредитные, страховые и микрофинансовые, операторы финансовых платформ и информсистем, где осуществляется выпуск цифровых финансовых активов.Банк России будет применять к поднадзорным ему организациям, которые игнорируют закон, различные меры воздействия, вплоть до отзыва лицензии.Работать с "блокируемыми лицами" не смогут даже букмекерские конторы и тотализаторы – нельзя будет принимать ставки и выплачивать выигрыш игрокам, находящимся под санкциями.Закон вступит в силу через 180 дней с момента опубликования.Читайте также на РИА Новости Крым:Балицкий продлил на месяц "сухой закон" в Запорожской области30 тысяч рублей за неявку в военкомат – Путин подписал законПутин подписал закон о предельном возрасте военнослужащих запаса

россия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, государственная дума рф, санкции, банк, закон и право, в мире, россия