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Балицкий продлил на месяц "сухой закон" в Запорожской области - РИА Новости Крым, 02.08.2023
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Балицкий продлил на месяц "сухой закон" в Запорожской области
Балицкий продлил на месяц "сухой закон" в Запорожской области - РИА Новости Крым, 02.08.2023
Балицкий продлил на месяц "сухой закон" в Запорожской области
Запрет на розничную продажу алкоголя на территории Запорожской области продлен до 2 сентября, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 02.08.2023
2023-08-02T13:41
2023-08-02T13:41
запорожская область
евгений балицкий
алкоголь
новые регионы россии
новости
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Запрет на розничную продажу алкоголя на территории Запорожской области продлен до 2 сентября, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.Указ устанавливает на территории Запорожской области запрет на розничную продажу алкогольной продукции с 3 августа по 2 сентября 2023 года. Исключение составляет розничная продажа пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи.За нарушение запрета предусмотрены штрафы: для должностных лиц – от 20 тысяч до 40 тысяч рублей, для юридических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей – от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.В октябре прошлого года президент РФ Владимир Путин ввел военное положение на территории Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областях, которые ранее вошли в состав России. Свое решение он объяснил тем, что против территориальной целостности России применяется вооруженная сила.Запрет на продажу алкоголя в Запорожской области начал действовать с 5 мая текущего года.Еще раньше "сухой закон" был введен на территории Херсонской области указом врио губернатора Владимиром Сальдо.
https://crimea.ria.ru/20230801/114-popytok-atak-vsu-pytalis-prorvat-oboronu-v-zaporozhskoy-oblasti-1130465482.html
запорожская область
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запорожская область, евгений балицкий, алкоголь, новые регионы россии, новости, херсонская область
Балицкий продлил на месяц "сухой закон" в Запорожской области

Балицкий подписал указ о запрете продажи алкоголя в Запорожской области до 2 сентября

13:41 02.08.2023
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваЕвгений Балицкий
Евгений Балицкий
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Запрет на розничную продажу алкоголя на территории Запорожской области продлен до 2 сентября, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
"Сегодня подписал указ о продлении полного запрета на розничную продажу алкогольной продукции на территории Запорожской области", - написал он в своем Telegram-канале.
Указ устанавливает на территории Запорожской области запрет на розничную продажу алкогольной продукции с 3 августа по 2 сентября 2023 года. Исключение составляет розничная продажа пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи.
За нарушение запрета предусмотрены штрафы: для должностных лиц – от 20 тысяч до 40 тысяч рублей, для юридических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей – от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.
В октябре прошлого года президент РФ Владимир Путин ввел военное положение на территории Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областях, которые ранее вошли в состав России. Свое решение он объяснил тем, что против территориальной целостности России применяется вооруженная сила.
Запрет на продажу алкоголя в Запорожской области начал действовать с 5 мая текущего года.
Еще раньше "сухой закон" был введен на территории Херсонской области указом врио губернатора Владимиром Сальдо.
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Запорожская областьЕвгений БалицкийалкогольНовые регионы РоссииНовостиХерсонская область
 
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