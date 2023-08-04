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Опасная жара идет в Крым - РИА Новости Крым, 04.08.2023
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Опасная жара идет в Крым
Опасная жара идет в Крым - РИА Новости Крым, 04.08.2023
Опасная жара идет в Крым
В Крыму на ближайшие четыре дня объявлено штормовое предупреждение в связи с высокой пожарной опасностью. Об этом сообщили в крымском главке МЧС. РИА Новости Крым, 04.08.2023
2023-08-04T08:43
2023-08-04T08:43
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штормовое предупреждение
мчс крыма
новости крыма
безопасность
пожар
противопожарный режим
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. В Крыму на ближайшие четыре дня объявлено штормовое предупреждение в связи с высокой пожарной опасностью. Об этом сообщили в крымском главке МЧС.С начала июля на территории всего полуострова введен особый противопожарный режим. В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. Также нельзя палить сухую растительность и мусор.За нарушение правил пожарной безопасности грозит дисциплинарная, административная или уголовная ответственность.Читайте также на РИА Новости Крым:МЧС Севастополя получило "броню" для работы на пожарах с детонациейВ Крыму вводится особый противопожарный режим: что подпадает под запретСгорело поле: в Красногвардейском районе огонь уничтожил гектар пшеницы
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РИА Новости Крым
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Опасная жара идет в Крым

МЧС: в Крыму на 4-7 августа объявлено штормовое предупреждение из-за жары

08:43 04.08.2023
 
© Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РКЛесной пожар
Лесной пожар
© Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. В Крыму на ближайшие четыре дня объявлено штормовое предупреждение в связи с высокой пожарной опасностью. Об этом сообщили в крымском главке МЧС.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4-7 августа в центральных, западных, восточных и южных районах Крыма ожидается высокая пожарная опасность", - говорится в Telegram-канале ведомства.
С начала июля на территории всего полуострова введен особый противопожарный режим. В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. Также нельзя палить сухую растительность и мусор.
За нарушение правил пожарной безопасности грозит дисциплинарная, административная или уголовная ответственность.
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