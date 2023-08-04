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Опасная жара идет в Крым

Опасная жара идет в Крым - РИА Новости Крым, 04.08.2023

Опасная жара идет в Крым

В Крыму на ближайшие четыре дня объявлено штормовое предупреждение в связи с высокой пожарной опасностью. Об этом сообщили в крымском главке МЧС. РИА Новости Крым, 04.08.2023

2023-08-04T08:43

2023-08-04T08:43

2023-08-04T08:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. В Крыму на ближайшие четыре дня объявлено штормовое предупреждение в связи с высокой пожарной опасностью. Об этом сообщили в крымском главке МЧС.С начала июля на территории всего полуострова введен особый противопожарный режим. В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. Также нельзя палить сухую растительность и мусор.За нарушение правил пожарной безопасности грозит дисциплинарная, административная или уголовная ответственность.Читайте также на РИА Новости Крым:МЧС Севастополя получило "броню" для работы на пожарах с детонациейВ Крыму вводится особый противопожарный режим: что подпадает под запретСгорело поле: в Красногвардейском районе огонь уничтожил гектар пшеницы

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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