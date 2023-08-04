https://crimea.ria.ru/20230804/opasnaya-zhara-idet-v-krym-1130506434.html
Опасная жара идет в Крым
Опасная жара идет в Крым - РИА Новости Крым, 04.08.2023
Опасная жара идет в Крым
В Крыму на ближайшие четыре дня объявлено штормовое предупреждение в связи с высокой пожарной опасностью. Об этом сообщили в крымском главке МЧС. РИА Новости Крым, 04.08.2023
2023-08-04T08:43
2023-08-04T08:43
2023-08-04T08:43
погода в крыму
крымская погода
штормовое предупреждение
мчс крыма
новости крыма
безопасность
пожар
противопожарный режим
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111859/03/1118590339_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_ee138c132ee5435872d93352efa633d0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. В Крыму на ближайшие четыре дня объявлено штормовое предупреждение в связи с высокой пожарной опасностью. Об этом сообщили в крымском главке МЧС.С начала июля на территории всего полуострова введен особый противопожарный режим. В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. Также нельзя палить сухую растительность и мусор.За нарушение правил пожарной безопасности грозит дисциплинарная, административная или уголовная ответственность.Читайте также на РИА Новости Крым:МЧС Севастополя получило "броню" для работы на пожарах с детонациейВ Крыму вводится особый противопожарный режим: что подпадает под запретСгорело поле: в Красногвардейском районе огонь уничтожил гектар пшеницы
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111859/03/1118590339_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_7a69f1e765755c9d704830419925d361.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода в крыму, крымская погода, штормовое предупреждение, мчс крыма, новости крыма, безопасность, пожар, противопожарный режим
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. В Крыму на ближайшие четыре дня объявлено штормовое предупреждение в связи с высокой пожарной опасностью. Об этом сообщили в крымском главке МЧС.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4-7 августа в центральных, западных, восточных и южных районах Крыма ожидается высокая пожарная опасность", - говорится в Telegram-канале ведомства.
С начала июля на территории всего полуострова введен особый противопожарный режим. В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. Также нельзя палить сухую растительность и мусор.
За нарушение правил пожарной безопасности грозит дисциплинарная, административная или уголовная ответственность.
Читайте также на РИА Новости Крым: