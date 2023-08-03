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Работа Керченской переправы: паромы, погода и ограничения
Работа Керченской переправы: паромы, погода и ограничения - РИА Новости Крым, 03.08.2023
Работа Керченской переправы: паромы, погода и ограничения
Керченская паромная переправа в четверг работает в штатном режиме, штормовых предупреждений нет. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.
2023-08-03T09:31
2023-08-03T09:31
2023-08-03T09:31
керченская паромная переправа
морской транспорт
логистика
новости крыма
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За минувшие сутки паромы выполнили 17 рейсов, всего после возобновления морского сообщения – более пяти тысяч.Действующих штормовых предупреждений по проливу нет.На данный момент Керченская паромная переправа осуществляет перевозки грузовых автомобилей, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами. Остальные транспортные средства следуют через сухопутный коридор по новым регионам России, легковые автомобили – через Крымский мост.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: оперативные данные на утро четвергаНа Керченской переправе очередь: стоят фуры, автобусы и легковые автоСрок восстановления Крымского моста продлен
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Работа Керченской переправы: паромы, погода и ограничения
Минтранс: Керченская паромная переправа в четверг работает штатно
Керченская паромная переправа в четверг работает в штатном режиме, штормовых предупреждений нет. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.