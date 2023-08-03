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Работа Керченской переправы: паромы, погода и ограничения

Работа Керченской переправы: паромы, погода и ограничения - РИА Новости Крым, 03.08.2023

Работа Керченской переправы: паромы, погода и ограничения

Керченская паромная переправа в четверг работает в штатном режиме, штормовых предупреждений нет. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.

2023-08-03T09:31

2023-08-03T09:31

2023-08-03T09:31

керченская паромная переправа

морской транспорт

логистика

новости крыма

керчь

краснодарский край

крым

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За минувшие сутки паромы выполнили 17 рейсов, всего после возобновления морского сообщения – более пяти тысяч.Действующих штормовых предупреждений по проливу нет.На данный момент Керченская паромная переправа осуществляет перевозки грузовых автомобилей, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами. Остальные транспортные средства следуют через сухопутный коридор по новым регионам России, легковые автомобили – через Крымский мост.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: оперативные данные на утро четвергаНа Керченской переправе очередь: стоят фуры, автобусы и легковые автоСрок восстановления Крымского моста продлен

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краснодарский край

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2023

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керченская паромная переправа, морской транспорт, логистика, новости крыма, керчь, краснодарский край, крым, инфографика