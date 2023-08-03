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Работа Керченской переправы: паромы, погода и ограничения - РИА Новости Крым, 03.08.2023
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Работа Керченской переправы: паромы, погода и ограничения
Работа Керченской переправы: паромы, погода и ограничения - РИА Новости Крым, 03.08.2023
Работа Керченской переправы: паромы, погода и ограничения
Керченская паромная переправа в четверг работает в штатном режиме, штормовых предупреждений нет. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.
2023-08-03T09:31
2023-08-03T09:31
керченская паромная переправа
морской транспорт
логистика
новости крыма
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За минувшие сутки паромы выполнили 17 рейсов, всего после возобновления морского сообщения – более пяти тысяч.Действующих штормовых предупреждений по проливу нет.На данный момент Керченская паромная переправа осуществляет перевозки грузовых автомобилей, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами. Остальные транспортные средства следуют через сухопутный коридор по новым регионам России, легковые автомобили – через Крымский мост.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: оперативные данные на утро четвергаНа Керченской переправе очередь: стоят фуры, автобусы и легковые автоСрок восстановления Крымского моста продлен
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керченская паромная переправа, морской транспорт, логистика, новости крыма, керчь, краснодарский край, крым, инфографика
Работа Керченской переправы: паромы, погода и ограничения

Минтранс: Керченская паромная переправа в четверг работает штатно

09:31 03.08.2023
 
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Керченская паромная переправа в четверг работает в штатном режиме, штормовых предупреждений нет. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.
Обстановка на Керченской переправе
За минувшие сутки паромы выполнили 17 рейсов, всего после возобновления морского сообщения – более пяти тысяч.

"С начала работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезено 235 047 пассажиров и 168 373 грузовика. Паромами, с учетом работающих на переправе двух больших десантных кораблей, совокупно выполнено 5 058 рейсов", говорится в Telegram-канале ведомства.

Действующих штормовых предупреждений по проливу нет.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 3 августа ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, без осадков. Видимость хорошая, высота волн 10-60 см, температура воздуха +31…33 градуса", – проинформировали в Минтрансе.
На данный момент Керченская паромная переправа осуществляет перевозки грузовых автомобилей, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами. Остальные транспортные средства следуют через сухопутный коридор по новым регионам России, легковые автомобили – через Крымский мост.
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