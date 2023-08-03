https://crimea.ria.ru/20230803/krymskiy-most-operativnye-dannye-na-utro-chetverga-1130494661.html
Крымский мост: оперативные данные на утро четверга
Крымский мост: оперативные данные на утро четверга - РИА Новости Крым, 03.08.2023
Крымский мост: оперативные данные на утро четверга
Очередей к пунктам досмотра на Крымском мосту нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 03.08.2023
2023-08-03T08:12
2023-08-03T08:12
2023-08-03T08:12
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 03 авг - РИА Новости Крым. Очередей к пунктам досмотра на Крымском мосту нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.На данный момент транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех автомобилей. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.Остальной транспортный поток направляют через Керченскую паромную переправу и по сухопутному маршруту через новые регионы. Пункты пропуска на севере полуострова работают штатно.Движение по наземному маршруту можно осуществлять круглосуточно, переправа же приостанавливает работу на ночь.
https://crimea.ria.ru/20230731/pyat-let-kolonii-za-popytku-provezti-narkotik-cherez-krymskiy-most-1130434474.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крымский мост, крым, краснодарский край, керчь, тамань, транспорт, логистика, новости крыма
Крымский мост: оперативные данные на утро четверга
Очередей на Крымском мосту со стороны Тамани и Керчи нет
СИМФЕРОПОЛЬ, 03 авг - РИА Новости Крым. Очередей к пунктам досмотра на Крымском мосту нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.
"По состоянию на 08:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении
На данный момент транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех автомобилей. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.
Остальной транспортный поток направляют через Керченскую паромную переправу и по сухопутному маршруту через новые регионы. Пункты пропуска на севере полуострова работают штатно.
Движение по наземному маршруту можно осуществлять круглосуточно, переправа же приостанавливает работу на ночь.