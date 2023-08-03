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Крымский мост: оперативные данные на утро четверга - РИА Новости Крым, 03.08.2023
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Крымский мост: оперативные данные на утро четверга
Крымский мост: оперативные данные на утро четверга - РИА Новости Крым, 03.08.2023
Крымский мост: оперативные данные на утро четверга
Очередей к пунктам досмотра на Крымском мосту нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 03.08.2023
2023-08-03T08:12
2023-08-03T08:12
крымский мост
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тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 03 авг - РИА Новости Крым. Очередей к пунктам досмотра на Крымском мосту нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.На данный момент транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех автомобилей. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.Остальной транспортный поток направляют через Керченскую паромную переправу и по сухопутному маршруту через новые регионы. Пункты пропуска на севере полуострова работают штатно.Движение по наземному маршруту можно осуществлять круглосуточно, переправа же приостанавливает работу на ночь.
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крымский мост, крым, краснодарский край, керчь, тамань, транспорт, логистика, новости крыма
Крымский мост: оперативные данные на утро четверга

Очередей на Крымском мосту со стороны Тамани и Керчи нет

08:12 03.08.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 03 авг - РИА Новости Крым. Очередей к пунктам досмотра на Крымском мосту нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.

"По состоянию на 08:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении

На данный момент транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех автомобилей. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.
Остальной транспортный поток направляют через Керченскую паромную переправу и по сухопутному маршруту через новые регионы. Пункты пропуска на севере полуострова работают штатно.
Движение по наземному маршруту можно осуществлять круглосуточно, переправа же приостанавливает работу на ночь.
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