https://crimea.ria.ru/20230803/krymskiy-most-operativnye-dannye-na-utro-chetverga-1130494661.html

Крымский мост: оперативные данные на утро четверга

Крымский мост: оперативные данные на утро четверга - РИА Новости Крым, 03.08.2023

Крымский мост: оперативные данные на утро четверга

Очередей к пунктам досмотра на Крымском мосту нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 03.08.2023

2023-08-03T08:12

2023-08-03T08:12

2023-08-03T08:12

крымский мост

крым

краснодарский край

керчь

тамань

транспорт

логистика

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 03 авг - РИА Новости Крым. Очередей к пунктам досмотра на Крымском мосту нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.На данный момент транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех автомобилей. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.Остальной транспортный поток направляют через Керченскую паромную переправу и по сухопутному маршруту через новые регионы. Пункты пропуска на севере полуострова работают штатно.Движение по наземному маршруту можно осуществлять круглосуточно, переправа же приостанавливает работу на ночь.

https://crimea.ria.ru/20230731/pyat-let-kolonii-za-popytku-provezti-narkotik-cherez-krymskiy-most-1130434474.html

крымский мост

крым

краснодарский край

керчь

тамань

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, краснодарский край, керчь, тамань, транспорт, логистика, новости крыма