https://crimea.ria.ru/20230803/mercedes-sgorel-dotla-pod-simferopolem-1130509864.html

Mercedes сгорел дотла под Симферополем

Mercedes сгорел дотла под Симферополем - РИА Новости Крым, 03.08.2023

Mercedes сгорел дотла под Симферополем

Легковой автомобиль Mercedes сгорел в Симферопольском районе, пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 03.08.2023

2023-08-03T12:19

2023-08-03T12:19

2023-08-03T12:20

происшествия

мчс крыма

симферопольский район

автомобиль

пожар

новости крыма

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Легковой автомобиль Mercedes сгорел в Симферопольском районе, пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.Инцидент произошел накануне в селе Заречное. Для ликвидации последствий происшествия на место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения.Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливают эксперты.Как сообщалось, в ночь на вторник сотрудники МЧС спасли на пожаре в девятиэтажном жилом доме в Симферополе восемь человек, в том числе двоих детей. Горела квартира на пятом этаже. Республиканская прокуратура уже начала проверку по факту инцидента.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе ночью горела квартира в многоэтажкеАвтомобиль сгорел возле АЗС под СевастополемДве машины выгорели дотла после ДТП в Массандре

симферопольский район

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, мчс крыма, симферопольский район, автомобиль, пожар, новости крыма, безопасность