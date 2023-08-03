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Mercedes сгорел дотла под Симферополем - РИА Новости Крым, 03.08.2023
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Mercedes сгорел дотла под Симферополем
Mercedes сгорел дотла под Симферополем - РИА Новости Крым, 03.08.2023
Mercedes сгорел дотла под Симферополем
Легковой автомобиль Mercedes сгорел в Симферопольском районе, пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 03.08.2023
2023-08-03T12:19
2023-08-03T12:20
происшествия
мчс крыма
симферопольский район
автомобиль
пожар
новости крыма
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Легковой автомобиль Mercedes сгорел в Симферопольском районе, пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.Инцидент произошел накануне в селе Заречное. Для ликвидации последствий происшествия на место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения.Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливают эксперты.Как сообщалось, в ночь на вторник сотрудники МЧС спасли на пожаре в девятиэтажном жилом доме в Симферополе восемь человек, в том числе двоих детей. Горела квартира на пятом этаже. Республиканская прокуратура уже начала проверку по факту инцидента.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе ночью горела квартира в многоэтажкеАвтомобиль сгорел возле АЗС под СевастополемДве машины выгорели дотла после ДТП в Массандре
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происшествия, мчс крыма, симферопольский район, автомобиль, пожар, новости крыма, безопасность
Mercedes сгорел дотла под Симферополем

МЧС Крыма: Mercedes сгорел дотла в селе Заречное под Симферополем, пострадавших нет

12:19 03.08.2023 (обновлено: 12:20 03.08.2023)
 
© Пресс-служба МЧС РКMercedes сгорел в Симферопольском районе
Mercedes сгорел в Симферопольском районе
© Пресс-служба МЧС РК
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Легковой автомобиль Mercedes сгорел в Симферопольском районе, пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.
Инцидент произошел накануне в селе Заречное. Для ликвидации последствий происшествия на место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения.

"По прибытии стало известно, что на открытой территории произошло загорание легкового автомобиля Mercedes. Сотрудники пожарной охраны при помощи генератора пены ликвидировали огонь в течение 40 минут. Площадь пожара составила восемь квадратных метров. В результате происшествия огнем был уничтожен весь автомобиль", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливают эксперты.
Как сообщалось, в ночь на вторник сотрудники МЧС спасли на пожаре в девятиэтажном жилом доме в Симферополе восемь человек, в том числе двоих детей. Горела квартира на пятом этаже. Республиканская прокуратура уже начала проверку по факту инцидента.
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