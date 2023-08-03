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Mercedes сгорел дотла под Симферополем
Mercedes сгорел дотла под Симферополем - РИА Новости Крым, 03.08.2023
Mercedes сгорел дотла под Симферополем
Легковой автомобиль Mercedes сгорел в Симферопольском районе, пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 03.08.2023
2023-08-03T12:19
2023-08-03T12:19
2023-08-03T12:20
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Легковой автомобиль Mercedes сгорел в Симферопольском районе, пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.Инцидент произошел накануне в селе Заречное. Для ликвидации последствий происшествия на место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения.Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливают эксперты.Как сообщалось, в ночь на вторник сотрудники МЧС спасли на пожаре в девятиэтажном жилом доме в Симферополе восемь человек, в том числе двоих детей. Горела квартира на пятом этаже. Республиканская прокуратура уже начала проверку по факту инцидента.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе ночью горела квартира в многоэтажкеАвтомобиль сгорел возле АЗС под СевастополемДве машины выгорели дотла после ДТП в Массандре
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происшествия, мчс крыма, симферопольский район, автомобиль, пожар, новости крыма, безопасность
Mercedes сгорел дотла под Симферополем
МЧС Крыма: Mercedes сгорел дотла в селе Заречное под Симферополем, пострадавших нет
12:19 03.08.2023 (обновлено: 12:20 03.08.2023)