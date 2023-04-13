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Автомобиль сгорел возле АЗС под Севастополем

Автомобиль сгорел возле АЗС под Севастополем - РИА Новости Крым, 13.04.2023

Автомобиль сгорел возле АЗС под Севастополем

Автомобиль сгорел возле АЗС на автодороге Севастополь-Ялта. Об этом сообщили в городском Центре гражданской защиты. РИА Новости Крым, 13.04.2023

2023-04-13T18:25

2023-04-13T18:25

2023-04-13T18:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр – РИА Новости Крым. Автомобиль сгорел возле АЗС на автодороге Севастополь-Ялта. Об этом сообщили в городском Центре гражданской защиты.Инцидент произошел в четверг около 13:40 в селе Гочарное. На место происшествия оперативно прибыли подразделения пожарно-спасательной части "Орлиное".Очевидцы выкладывают в соцсетях фото и видео происшествия, судя по которым сгоревшая машина – небольшой микроавтобус. Пострадавших нет. В причинах происшествия разбираются эксперты.Читайте также на РИА Новости Крым:Машина загорелась на трассе под СевастополемПод Симферополем сгорела легковушкаДве машины выгорели дотла после ДТП в Массандре

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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