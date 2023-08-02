https://crimea.ria.ru/20230802/postradavshim-ot-navodneniya-na-khersonschine-vyplatili-163-mln-rubley-1130487124.html

Пострадавшим от наводнения на Херсонщине выплатили 163 млн рублей

Пострадавшим от наводнения на Херсонщине выплатили 163 млн рублей - РИА Новости Крым, 02.08.2023

Пострадавшим от наводнения на Херсонщине выплатили 163 млн рублей

Почти 163 миллиона рублей государственной поддержки было выплачено жителям левого берега Херсонской области, которые пострадали от наводнения после теракта,... РИА Новости Крым, 02.08.2023

2023-08-02T13:15

2023-08-02T13:15

2023-08-02T13:15

владимир сальдо

херсонская область

каховская гэс

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Почти 163 миллиона рублей государственной поддержки было выплачено жителям левого берега Херсонской области, которые пострадали от наводнения после теракта, организованного Киевом на Каховской ГЭС. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.Что касается характера выплат, то это материальная помощь, компенсации за вред здоровью и потерю имущества, а также выплаты в связи со смертью близких родственников.По информации Сальдо, территориальные управления труда и соцполитики региона продолжают принимать от граждан заявления на выплаты. Уже принято больше 16,6 тысяч таких заявлений. Врио губернатора уточнил, что документы рассматриваются в ускоренном, а средства перечисляются "буквально за считанные дни".Ранее сообщалось, что ущерб сельскому хозяйству Херсонской области в результате подрыва плотины Каховской ГЭС боевиками киевского режима приближается к 1,5 млрд рублей.В минсельхозе Херсонской области сообщали, что регулярные обстрелы со стороны ВСУ наносят отрасли очень весомый ущерб. Также серьезно пострадали животноводство и птицеводство, так как значительная часть производственных мощностей располагалась на правом берегу. Не менее тяжелая ситуация складывается в сфере рыбоводства и рыболовства. Промысел ведется только в Азовском море, в то время как в акватории Черного, реке Днепр он невозможен из-за военных действий. Работа рыбоводческих хозяйств в бассейне Днепра также невозможна.Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть, при этом сама дамба уцелела. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.Читайте также на РИА Новости:Мир под обстрелами: как живет херсонская Чаплынка на границе с КрымомАрбузы будут! Какой урожай ждут в Херсонской области в 2023 годуВ зоне особого затопления: чем живы люди после теракта на Каховской ГЭС

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, херсонская область, каховская гэс, разрушение каховской гэс, новости, общество