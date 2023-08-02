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Пострадавшим от наводнения на Херсонщине выплатили 163 млн рублей - РИА Новости Крым, 02.08.2023
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Пострадавшим от наводнения на Херсонщине выплатили 163 млн рублей
Пострадавшим от наводнения на Херсонщине выплатили 163 млн рублей - РИА Новости Крым, 02.08.2023
Пострадавшим от наводнения на Херсонщине выплатили 163 млн рублей
Почти 163 миллиона рублей государственной поддержки было выплачено жителям левого берега Херсонской области, которые пострадали от наводнения после теракта,... РИА Новости Крым, 02.08.2023
2023-08-02T13:15
2023-08-02T13:15
владимир сальдо
херсонская область
каховская гэс
разрушение каховской гэс
новости
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Почти 163 миллиона рублей государственной поддержки было выплачено жителям левого берега Херсонской области, которые пострадали от наводнения после теракта, организованного Киевом на Каховской ГЭС. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.Что касается характера выплат, то это материальная помощь, компенсации за вред здоровью и потерю имущества, а также выплаты в связи со смертью близких родственников.По информации Сальдо, территориальные управления труда и соцполитики региона продолжают принимать от граждан заявления на выплаты. Уже принято больше 16,6 тысяч таких заявлений. Врио губернатора уточнил, что документы рассматриваются в ускоренном, а средства перечисляются "буквально за считанные дни".Ранее сообщалось, что ущерб сельскому хозяйству Херсонской области в результате подрыва плотины Каховской ГЭС боевиками киевского режима приближается к 1,5 млрд рублей.В минсельхозе Херсонской области сообщали, что регулярные обстрелы со стороны ВСУ наносят отрасли очень весомый ущерб. Также серьезно пострадали животноводство и птицеводство, так как значительная часть производственных мощностей располагалась на правом берегу. Не менее тяжелая ситуация складывается в сфере рыбоводства и рыболовства. Промысел ведется только в Азовском море, в то время как в акватории Черного, реке Днепр он невозможен из-за военных действий. Работа рыбоводческих хозяйств в бассейне Днепра также невозможна.Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть, при этом сама дамба уцелела. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.Читайте также на РИА Новости:Мир под обстрелами: как живет херсонская Чаплынка на границе с КрымомАрбузы будут! Какой урожай ждут в Херсонской области в 2023 годуВ зоне особого затопления: чем живы люди после теракта на Каховской ГЭС
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владимир сальдо, херсонская область, каховская гэс, разрушение каховской гэс, новости, общество
Пострадавшим от наводнения на Херсонщине выплатили 163 млн рублей

Сальдо: после теракта на Каховской ГЭС жителям Херсонщины выплатили почти 163 млн рублей

13:15 02.08.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВерхушки забора на затопленном участке в Корсунке
Верхушки забора на затопленном участке в Корсунке - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Почти 163 миллиона рублей государственной поддержки было выплачено жителям левого берега Херсонской области, которые пострадали от наводнения после теракта, организованного Киевом на Каховской ГЭС. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
"Жителям Херсонщины, пострадавшим от наводнения после теракта киевского режима на Каховской ГЭС, уже выплачено почти 163 миллиона рублей государственной поддержки", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Что касается характера выплат, то это материальная помощь, компенсации за вред здоровью и потерю имущества, а также выплаты в связи со смертью близких родственников.
По информации Сальдо, территориальные управления труда и соцполитики региона продолжают принимать от граждан заявления на выплаты. Уже принято больше 16,6 тысяч таких заявлений. Врио губернатора уточнил, что документы рассматриваются в ускоренном, а средства перечисляются "буквально за считанные дни".
Ранее сообщалось, что ущерб сельскому хозяйству Херсонской области в результате подрыва плотины Каховской ГЭС боевиками киевского режима приближается к 1,5 млрд рублей.
В минсельхозе Херсонской области сообщали, что регулярные обстрелы со стороны ВСУ наносят отрасли очень весомый ущерб. Также серьезно пострадали животноводство и птицеводство, так как значительная часть производственных мощностей располагалась на правом берегу. Не менее тяжелая ситуация складывается в сфере рыбоводства и рыболовства. Промысел ведется только в Азовском море, в то время как в акватории Черного, реке Днепр он невозможен из-за военных действий. Работа рыбоводческих хозяйств в бассейне Днепра также невозможна.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть, при этом сама дамба уцелела. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
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Владимир СальдоХерсонская областьКаховская ГЭСРазрушение Каховской ГЭСНовостиОбщество
 
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