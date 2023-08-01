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Женщине стало плохо на горе Чатыр-Даг

Женщине стало плохо на горе Чатыр-Даг - РИА Новости Крым, 01.08.2023

Женщине стало плохо на горе Чатыр-Даг

Во время восхождения на гору Чатыр-Даг жительница Ялты почувствовала себя плохо. Ее супруг немедленно вызвал спасателей. Подробности происшествия РИА Новости... РИА Новости Крым, 01.08.2023

2023-08-01T12:16

2023-08-01T12:16

2023-08-01T11:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Во время восхождения на гору Чатыр-Даг жительница Ялты почувствовала себя плохо. Ее супруг немедленно вызвал спасателей. Подробности происшествия РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе республиканского МЧС.На поисковые работы немедленно отправили дежурную смену Алуштинского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК "КРЫМ-СПАС". Горных туристов – семейную пару из Ялты – нашли в районе Рощи секвой. Женщине во время подъема стало плохо, и она не могла самостоятельно спуститься на начало тропы.Эвакуировали их на автомобиле спасателей – пара была без машины. По словам представителя пресс-службы МЧС, туристы попросили доставить их до трассы Симферополь – Ялта. Ехать в больницу женщина отказалась.На днях сотрудники "Крым-Спас" помогли парапланеристу. Во время полета он упал на скалы, травмировался и не мог самостоятельно передвигаться. Это произошло в районе мыса Меганом.Читайте также на РИА Новости Крым:Инцидент в горах Крыма: туристку на носилках эвакуировали с Мангуп-КалеУнесенные ветром: в Севастополе двух человек на каяках вынесло в мореВоздушный шар с людьми аварийно приземлился в горах Сочи

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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