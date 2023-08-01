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Женщине стало плохо на горе Чатыр-Даг
Женщине стало плохо на горе Чатыр-Даг - РИА Новости Крым, 01.08.2023
Женщине стало плохо на горе Чатыр-Даг
Во время восхождения на гору Чатыр-Даг жительница Ялты почувствовала себя плохо. Ее супруг немедленно вызвал спасателей. Подробности происшествия РИА Новости... РИА Новости Крым, 01.08.2023
2023-08-01T12:16
2023-08-01T12:16
2023-08-01T11:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Во время восхождения на гору Чатыр-Даг жительница Ялты почувствовала себя плохо. Ее супруг немедленно вызвал спасателей. Подробности происшествия РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе республиканского МЧС.На поисковые работы немедленно отправили дежурную смену Алуштинского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК "КРЫМ-СПАС". Горных туристов – семейную пару из Ялты – нашли в районе Рощи секвой. Женщине во время подъема стало плохо, и она не могла самостоятельно спуститься на начало тропы.Эвакуировали их на автомобиле спасателей – пара была без машины. По словам представителя пресс-службы МЧС, туристы попросили доставить их до трассы Симферополь – Ялта. Ехать в больницу женщина отказалась.На днях сотрудники "Крым-Спас" помогли парапланеристу. Во время полета он упал на скалы, травмировался и не мог самостоятельно передвигаться. Это произошло в районе мыса Меганом.Читайте также на РИА Новости Крым:Инцидент в горах Крыма: туристку на носилках эвакуировали с Мангуп-КалеУнесенные ветром: в Севастополе двух человек на каяках вынесло в мореВоздушный шар с людьми аварийно приземлился в горах Сочи
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Женщине стало плохо на горе Чатыр-Даг
Жительнице Ялты стало плохо при подъеме на гору Чатыр-Даг: спасатели пришли на помощь
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Во время восхождения на гору Чатыр-Даг жительница Ялты почувствовала себя плохо. Ее супруг немедленно вызвал спасателей. Подробности происшествия РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе республиканского МЧС.
"Вечером 31 июля на пульт оперативного дежурного позвонил мужчина и сказал, что его жена почувствовала себя плохо во время подъема на гору Чатыр-Даг. Ее срочно необходимо эвакуировать из горно-лесной местности", – пояснили в чрезвычайном ведомстве.
На поисковые работы немедленно отправили дежурную смену Алуштинского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК "КРЫМ-СПАС". Горных туристов – семейную пару из Ялты – нашли в районе Рощи секвой. Женщине во время подъема стало плохо, и она не могла самостоятельно спуститься на начало тропы.
Эвакуировали их на автомобиле спасателей – пара была без машины. По словам представителя пресс-службы МЧС, туристы попросили доставить их до трассы Симферополь – Ялта. Ехать в больницу женщина отказалась.
На днях сотрудники "Крым-Спас" помогли парапланеристу
. Во время полета он упал на скалы, травмировался и не мог самостоятельно передвигаться. Это произошло в районе мыса Меганом.
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