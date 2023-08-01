Рейтинг@Mail.ru
Школьника из Самары подозревают в подготовке теракта - РИА Новости Крым, 01.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230801/shkolnika-iz-samary-podozrevayut-v-podgotovke-terakta-1130465970.html
Школьника из Самары подозревают в подготовке теракта
Школьника из Самары подозревают в подготовке теракта - РИА Новости Крым, 01.08.2023
Школьника из Самары подозревают в подготовке теракта
На 15-летнего парня из Самары завели уголовное дело о подготовке к теракту. По предварительным данным, он планировал поджечь школу. Информацию об этом в... РИА Новости Крым, 01.08.2023
2023-08-01T13:07
2023-08-01T13:07
новости
россия
самара
антитеррор
общество
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
ск рф (следственный комитет российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/14/1119289136_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6370a318f75eba25aed2fce9af710c77.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. На 15-летнего парня из Самары завели уголовное дело о подготовке к теракту. По предварительным данным, он планировал поджечь школу. Информацию об этом в Telegram-канале разместило Следственное управление следственного комитета России по Самарской области.Вещественными доказательствами того, что подросток мог готовить поджог школы, стали найденные у него самодельное оружие и четыре бутылки с зажигательной смесью. Школьника задержали сотрудники ФСБ, когда он подходил к схрону, где хранил сверток с этими предметами.В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье "Приготовление к террористическому акту". По ходатайству следователя суд отправил школьника под домашний арест.Один из терактов в учебном заведении, в результате которого погибло большое количество людей, произошел в 2018 году в политехническом колледже Керчи. Впоследствии у его организатора – студента Рослякова – появились последователи.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП со стрельбой в школах и вузах России: справка - обновлено"Неприятная тема": что думают крымские школьники о терактах и травлеБастрыкин рассказал о влиянии "последователей Рослякова" на Галявиева
россия
самара
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/14/1119289136_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_067f397a32328c99cdd3fcbae4bec14e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, россия, самара, антитеррор, общество, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), ск рф (следственный комитет российской федерации)
Школьника из Самары подозревают в подготовке теракта

Самарский подросток мог готовить поджог школы – Cледственный комитет

13:07 01.08.2023
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. На 15-летнего парня из Самары завели уголовное дело о подготовке к теракту. По предварительным данным, он планировал поджечь школу. Информацию об этом в Telegram-канале разместило Следственное управление следственного комитета России по Самарской области.

"Преступный умысел возник у подозреваемого после просмотра видеозаписей в сети Интернет об основоположниках террористических организаций, которые совершали публичные расстрелы детей в школах", – поясняет следствие.

Вещественными доказательствами того, что подросток мог готовить поджог школы, стали найденные у него самодельное оружие и четыре бутылки с зажигательной смесью. Школьника задержали сотрудники ФСБ, когда он подходил к схрону, где хранил сверток с этими предметами.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье "Приготовление к террористическому акту". По ходатайству следователя суд отправил школьника под домашний арест.
Один из терактов в учебном заведении, в результате которого погибло большое количество людей, произошел в 2018 году в политехническом колледже Керчи. Впоследствии у его организатора – студента Рослякова – появились последователи.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ЧП со стрельбой в школах и вузах России: справка - обновлено
"Неприятная тема": что думают крымские школьники о терактах и травле
Бастрыкин рассказал о влиянии "последователей Рослякова" на Галявиева
НовостиРоссияСамараАнтитеррорОбществоФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:39ВСУ пытались атаковать российские гражданские суда в Черном море
13:34Боевики ВСУ обстреляли больницу в Брянской области
13:15Движение морского транспорта в Севастополе возобновлено
13:07Школьника из Самары подозревают в подготовке теракта
12:50Очередь на Керченской переправе: сколько машин и автобусов ждут проезда
12:42Северо-Крымский канал мелеет: хватит ли Крыму воды в водохранилищах
12:37114 попыток атак: ВСУ пытались прорвать оборону в Запорожской области
12:16Женщине стало плохо на горе Чатыр-Даг
11:54Мирные жители ранены при обстреле ВСУ в Херсонской области
11:31"Умные деньги": цифровой рубль – все о новом виде национальной валюты
11:29Пожар в многоквартирном доме в Севастополе – погиб мужчина
11:02На ходу лопнуло колесо: в ДТП под Ялтой погибла 36-летняя женщина
10:46Паромы, трафик и погода: все о работе Керченской переправы во вторник
10:28Переходит из рук в руки: Пушилин рассказал о боях за Старомайорск
10:04Пляжи курорта Шиле на Черном море закрыты из-за обнаружения снарядов
09:37В Севастополе остановлено движение морского транспорта
09:08Крымский мост сейчас: ситуация на утро вторника
08:45Эксперт заявил об увеличении "мясных штурмов" ВСУ
07:51ВСУ атаковали беспилотниками корабли Черноморского флота
07:37В КФУ отреставрируют здание Института филологии XIX века
Лента новостейМолния