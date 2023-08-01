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Школьника из Самары подозревают в подготовке теракта

Школьника из Самары подозревают в подготовке теракта - РИА Новости Крым, 01.08.2023

Школьника из Самары подозревают в подготовке теракта

На 15-летнего парня из Самары завели уголовное дело о подготовке к теракту. По предварительным данным, он планировал поджечь школу. Информацию об этом в... РИА Новости Крым, 01.08.2023

2023-08-01T13:07

2023-08-01T13:07

2023-08-01T13:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. На 15-летнего парня из Самары завели уголовное дело о подготовке к теракту. По предварительным данным, он планировал поджечь школу. Информацию об этом в Telegram-канале разместило Следственное управление следственного комитета России по Самарской области.Вещественными доказательствами того, что подросток мог готовить поджог школы, стали найденные у него самодельное оружие и четыре бутылки с зажигательной смесью. Школьника задержали сотрудники ФСБ, когда он подходил к схрону, где хранил сверток с этими предметами.В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье "Приготовление к террористическому акту". По ходатайству следователя суд отправил школьника под домашний арест.Один из терактов в учебном заведении, в результате которого погибло большое количество людей, произошел в 2018 году в политехническом колледже Керчи. Впоследствии у его организатора – студента Рослякова – появились последователи.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП со стрельбой в школах и вузах России: справка - обновлено"Неприятная тема": что думают крымские школьники о терактах и травлеБастрыкин рассказал о влиянии "последователей Рослякова" на Галявиева

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, россия, самара, антитеррор, общество, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), ск рф (следственный комитет российской федерации)