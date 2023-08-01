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Погодный "Армагеддон" вернулся: ливни с градом будут в Крыму через час - РИА Новости Крым, 01.08.2023
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Погодный "Армагеддон" вернулся: ливни с градом будут в Крыму через час
Погодный "Армагеддон" вернулся: ливни с градом будут в Крыму через час - РИА Новости Крым, 01.08.2023
Погодный "Армагеддон" вернулся: ливни с градом будут в Крыму через час
В ближайшие часы и до конца дня 1 августа в Крыму ожидаются сильные ливни с грозами и шквалом, местами град. Об этом предупредили в крымском главке МЧС. РИА Новости Крым, 01.08.2023
2023-08-01T14:23
2023-08-01T14:28
штормовое предупреждение
мчс крыма
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погода
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крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. В ближайшие часы и до конца дня 1 августа в Крыму ожидаются сильные ливни с грозами и шквалом, местами град. Об этом предупредили в крымском главке МЧС.Спасатели предупреждают жителей и гостей полуострова о вероятности подтопления территорий, а также возникновения ЧС на объектах энергетики и ЖКХ и увеличения числа ДТП.Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни", – предупредили в МЧС.Спасатели рекомендуют воздержаться от походов в горно-лесную местность, а населению, проживающему в непосредственной близости от водных объектов и в районах, пересохших русел принять меры по сохранности имущества.Туристам и любителям дикого отдыха с палаткой рекомендуют воздержаться от похода в таком формате до благоприятного времени, то же касается купания в море в штормовую погоду.Ранее в Судаке пропал купавшийся в шторм мужчина. Его тело обнаружили после четырех дней поисков. До этого в Сочи во время шторма утонули двое. А в Севастополе на днях едва спасли двух мужчин, купавшихся в штормовом море. Читайте также на РИА Новости Крым:Непогода обрушилась на Крым: град, "реки" на дорогах и вырванные деревья Стихия в Севастополе: как город пережил ночь и к чему еще готовиться
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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штормовое предупреждение, мчс крыма, гу мчс рф по республике крым, погода, погода в крыму, крымская погода
Погодный "Армагеддон" вернулся: ливни с градом будут в Крыму через час

МЧС: Крым через час-два накроют сильные ливни с градом, грозами и шквалом до 20 м/с

14:23 01.08.2023 (обновлено: 14:28 01.08.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Бушкин / Перейти в фотобанкГроза
Гроза - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости . Алексей Бушкин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. В ближайшие часы и до конца дня 1 августа в Крыму ожидаются сильные ливни с грозами и шквалом, местами град. Об этом предупредили в крымском главке МЧС.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие 1-2 часа и вечером 1 августа в Крыму ожидаются сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с", – говорится в сообщении ведомства.
Спасатели предупреждают жителей и гостей полуострова о вероятности подтопления территорий, а также возникновения ЧС на объектах энергетики и ЖКХ и увеличения числа ДТП.
Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни", – предупредили в МЧС.
Спасатели рекомендуют воздержаться от походов в горно-лесную местность, а населению, проживающему в непосредственной близости от водных объектов и в районах, пересохших русел принять меры по сохранности имущества.
Туристам и любителям дикого отдыха с палаткой рекомендуют воздержаться от похода в таком формате до благоприятного времени, то же касается купания в море в штормовую погоду.
Ранее в Судаке пропал купавшийся в шторм мужчина. Его тело обнаружили после четырех дней поисков. До этого в Сочи во время шторма утонули двое. А в Севастополе на днях едва спасли двух мужчин, купавшихся в штормовом море.
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