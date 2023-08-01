https://crimea.ria.ru/20230801/pogodnyy-armageddon-vernulsya-livni-s-gradom-budut-v-krymu-cherez-chas-1130469910.html

Погодный "Армагеддон" вернулся: ливни с градом будут в Крыму через час

Погодный "Армагеддон" вернулся: ливни с градом будут в Крыму через час - РИА Новости Крым, 01.08.2023

Погодный "Армагеддон" вернулся: ливни с градом будут в Крыму через час

В ближайшие часы и до конца дня 1 августа в Крыму ожидаются сильные ливни с грозами и шквалом, местами град. Об этом предупредили в крымском главке МЧС. РИА Новости Крым, 01.08.2023

2023-08-01T14:23

2023-08-01T14:23

2023-08-01T14:28

штормовое предупреждение

мчс крыма

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крымская погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. В ближайшие часы и до конца дня 1 августа в Крыму ожидаются сильные ливни с грозами и шквалом, местами град. Об этом предупредили в крымском главке МЧС.Спасатели предупреждают жителей и гостей полуострова о вероятности подтопления территорий, а также возникновения ЧС на объектах энергетики и ЖКХ и увеличения числа ДТП.Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни", – предупредили в МЧС.Спасатели рекомендуют воздержаться от походов в горно-лесную местность, а населению, проживающему в непосредственной близости от водных объектов и в районах, пересохших русел принять меры по сохранности имущества.Туристам и любителям дикого отдыха с палаткой рекомендуют воздержаться от похода в таком формате до благоприятного времени, то же касается купания в море в штормовую погоду.Ранее в Судаке пропал купавшийся в шторм мужчина. Его тело обнаружили после четырех дней поисков. До этого в Сочи во время шторма утонули двое. А в Севастополе на днях едва спасли двух мужчин, купавшихся в штормовом море. Читайте также на РИА Новости Крым:Непогода обрушилась на Крым: град, "реки" на дорогах и вырванные деревья Стихия в Севастополе: как город пережил ночь и к чему еще готовиться

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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