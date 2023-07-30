Рейтинг@Mail.ru
Уничтожение Чонгарского моста – очередной украинский фейк - РИА Новости Крым, 30.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230730/unichtozhenie-chongarskogo-mosta--ocherednoy-ukrainskiy-feyk-1130427653.html
Уничтожение Чонгарского моста – очередной украинский фейк
Уничтожение Чонгарского моста – очередной украинский фейк - РИА Новости Крым, 30.07.2023
Уничтожение Чонгарского моста – очередной украинский фейк
Уничтожение Чонгарского моста, который соединяет Крым и Херсонскую область, – очередной фейк киевской пропаганды, сообщили в оперштабе Республики Крым. РИА Новости Крым, 30.07.2023
2023-07-30T20:01
2023-07-30T20:09
крым
чонгарский мост
херсонская область
новости
фейк
безопасность
сообщение между крымом и херсонской областью
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111142/79/1111427989_0:104:3066:1829_1920x0_80_0_0_fc749792e3a7acacbd20ffe2bb6ac273.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Уничтожение Чонгарского моста, который соединяет Крым и Херсонскую область, – очередной фейк киевской пропаганды, сообщили в оперштабе Республики Крым.Отмечается, что обломки иностранных снарядов при падении нанесли незначительный урон вспомогательной инфраструктуре."Обломки иностранного оружия незначительно повредили будку обходчика и контактную линию, все повреждения оперативно устранила ремонтная бригада. Информация об уничтожении Чонгарского моста же является не более чем фантазией украинских пропагандистов", - заверили в оперштабе.В субботу врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что боевики киевского режима попытались разрушить железную дорогу между Херсонской областью и Крымом, выпустив 12 дальнобойных ракет Storm Shadow. Все ракеты были сбиты системами ПВО.Сальдо выразил мнение, что очередная попытка атаковать гражданскую инфраструктуру предпринята с целью воспрепятствовать движению железнодорожного движения на маршруте Геническ – Джанкой, запуск которого намечен на ближайшее время.Читайте также на РИА Новости Крым:12 ракет Storm Shadow: сорвана попытка ВСУ разбить дорогу в Крым – СальдоТравля подростка за поддержку СВО в Крыму - фейкИнформация о высадке ВСУ под Антоновским мостом – фейк
крым
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111142/79/1111427989_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_f72ac73096981284f45de59b11deca99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, чонгарский мост, херсонская область, новости, фейк, безопасность, сообщение между крымом и херсонской областью
Уничтожение Чонгарского моста – очередной украинский фейк

В Крыму опровергли вброс о разрушении Чонгарского моста

20:01 30.07.2023 (обновлено: 20:09 30.07.2023)
 
© РИА Новости . Игорь Онучин / Перейти в фотобанкЖелезная дорога
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© РИА Новости . Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Уничтожение Чонгарского моста, который соединяет Крым и Херсонскую область, – очередной фейк киевской пропаганды, сообщили в оперштабе Республики Крым.
"Фейк: ВСУ посредством ракетного удара уничтожили Чонгарский мост, соединяющий Республику Крым и Херсонскую область, передают украинские Telegram-каналы. Правда: Киев в ночь на 29 июля действительно атаковал территорию на границе между Херсонской областью и Крымом. Для этого ВСУ выпустили 12 дальнобойных ракет Storm Shadow. Однако все ракеты были сбиты российской системой ПВО", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обломки иностранных снарядов при падении нанесли незначительный урон вспомогательной инфраструктуре.
"Обломки иностранного оружия незначительно повредили будку обходчика и контактную линию, все повреждения оперативно устранила ремонтная бригада. Информация об уничтожении Чонгарского моста же является не более чем фантазией украинских пропагандистов", - заверили в оперштабе.
В субботу врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что боевики киевского режима попытались разрушить железную дорогу между Херсонской областью и Крымом, выпустив 12 дальнобойных ракет Storm Shadow. Все ракеты были сбиты системами ПВО.
Сальдо выразил мнение, что очередная попытка атаковать гражданскую инфраструктуру предпринята с целью воспрепятствовать движению железнодорожного движения на маршруте Геническ – Джанкой, запуск которого намечен на ближайшее время.
Читайте также на РИА Новости Крым:
12 ракет Storm Shadow: сорвана попытка ВСУ разбить дорогу в Крым – Сальдо
Травля подростка за поддержку СВО в Крыму - фейк
Информация о высадке ВСУ под Антоновским мостом – фейк
 
КрымЧонгарский мостХерсонская областьНовостиФейкБезопасностьСообщение между Крымом и Херсонской областью
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:18Главные события и заявления дня: 30 июля
20:01Уничтожение Чонгарского моста – очередной украинский фейк
19:429 из 10: в ВСУ рассказали о потерях элитных спецподразделений
19:19Уникальная бухта: ученые изучают флору и фауну Крыма на южном берегу
18:56Дыхание Сахары: в Крым идет 40-градусная жара
18:39На партийном съезде в Пакистане произошел взрыв: погибли 35 человек
18:19Пушилин поручил наградить экипаж танка, разгромившего бронегруппу ВСУ
17:42"Штурм" Крыма украинскими коммандос: эксперт оценил план Киева и Лондона
17:18Число пострадавших от теракта в Таганроге выросло до 22 человек
16:52Аксенов принял участие в праздновании Дня ВМФ в Севастополе
16:28Как в Керчи отпраздновали День ВМФ
16:00Четыре дня поисков: в Судаке нашли утонувшего мужчину
15:24Британцы готовят 2 тысячи украинских боевиков для вторжения в Крым – СМИ
14:52Ураган в Марий Эл унес жизни 8 человек, в том числе детей: СК завел дело
14:31Жесткая посадка на скалы: в Судаке спасли парапланериста
13:48В Крыму автомобиль рухнул с моста на железнодорожные пути
13:39Балицкий рассказал о попытках ВСУ прорвать оборону в Запорожской области
13:16Артиллерия и минометы: ВСУ снова бьют по Белгородской области
12:54Почти 90 прилетов за сутки: ВСУ продолжают терроризировать Херсонщину
12:45Как Севастополь празднует День Военно-Морского флота России
Лента новостейМолния