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Уничтожение Чонгарского моста – очередной украинский фейк

Уничтожение Чонгарского моста – очередной украинский фейк - РИА Новости Крым, 30.07.2023

Уничтожение Чонгарского моста – очередной украинский фейк

Уничтожение Чонгарского моста, который соединяет Крым и Херсонскую область, – очередной фейк киевской пропаганды, сообщили в оперштабе Республики Крым. РИА Новости Крым, 30.07.2023

2023-07-30T20:01

2023-07-30T20:01

2023-07-30T20:09

крым

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сообщение между крымом и херсонской областью

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Уничтожение Чонгарского моста, который соединяет Крым и Херсонскую область, – очередной фейк киевской пропаганды, сообщили в оперштабе Республики Крым.Отмечается, что обломки иностранных снарядов при падении нанесли незначительный урон вспомогательной инфраструктуре."Обломки иностранного оружия незначительно повредили будку обходчика и контактную линию, все повреждения оперативно устранила ремонтная бригада. Информация об уничтожении Чонгарского моста же является не более чем фантазией украинских пропагандистов", - заверили в оперштабе.В субботу врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что боевики киевского режима попытались разрушить железную дорогу между Херсонской областью и Крымом, выпустив 12 дальнобойных ракет Storm Shadow. Все ракеты были сбиты системами ПВО.Сальдо выразил мнение, что очередная попытка атаковать гражданскую инфраструктуру предпринята с целью воспрепятствовать движению железнодорожного движения на маршруте Геническ – Джанкой, запуск которого намечен на ближайшее время.Читайте также на РИА Новости Крым:12 ракет Storm Shadow: сорвана попытка ВСУ разбить дорогу в Крым – СальдоТравля подростка за поддержку СВО в Крыму - фейкИнформация о высадке ВСУ под Антоновским мостом – фейк

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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