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Уничтожение Чонгарского моста – очередной украинский фейк
Уничтожение Чонгарского моста – очередной украинский фейк - РИА Новости Крым, 30.07.2023
Уничтожение Чонгарского моста – очередной украинский фейк
Уничтожение Чонгарского моста, который соединяет Крым и Херсонскую область, – очередной фейк киевской пропаганды, сообщили в оперштабе Республики Крым. РИА Новости Крым, 30.07.2023
2023-07-30T20:01
2023-07-30T20:01
2023-07-30T20:09
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сообщение между крымом и херсонской областью
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Уничтожение Чонгарского моста, который соединяет Крым и Херсонскую область, – очередной фейк киевской пропаганды, сообщили в оперштабе Республики Крым.Отмечается, что обломки иностранных снарядов при падении нанесли незначительный урон вспомогательной инфраструктуре."Обломки иностранного оружия незначительно повредили будку обходчика и контактную линию, все повреждения оперативно устранила ремонтная бригада. Информация об уничтожении Чонгарского моста же является не более чем фантазией украинских пропагандистов", - заверили в оперштабе.В субботу врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что боевики киевского режима попытались разрушить железную дорогу между Херсонской областью и Крымом, выпустив 12 дальнобойных ракет Storm Shadow. Все ракеты были сбиты системами ПВО.Сальдо выразил мнение, что очередная попытка атаковать гражданскую инфраструктуру предпринята с целью воспрепятствовать движению железнодорожного движения на маршруте Геническ – Джанкой, запуск которого намечен на ближайшее время.Читайте также на РИА Новости Крым:12 ракет Storm Shadow: сорвана попытка ВСУ разбить дорогу в Крым – СальдоТравля подростка за поддержку СВО в Крыму - фейкИнформация о высадке ВСУ под Антоновским мостом – фейк
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Уничтожение Чонгарского моста – очередной украинский фейк
В Крыму опровергли вброс о разрушении Чонгарского моста
20:01 30.07.2023 (обновлено: 20:09 30.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Уничтожение Чонгарского моста, который соединяет Крым и Херсонскую область, – очередной фейк киевской пропаганды, сообщили в оперштабе Республики Крым.
"Фейк: ВСУ посредством ракетного удара уничтожили Чонгарский мост, соединяющий Республику Крым и Херсонскую область, передают украинские Telegram-каналы. Правда: Киев в ночь на 29 июля действительно атаковал территорию на границе между Херсонской областью и Крымом. Для этого ВСУ выпустили 12 дальнобойных ракет Storm Shadow. Однако все ракеты были сбиты российской системой ПВО", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обломки иностранных снарядов при падении нанесли незначительный урон вспомогательной инфраструктуре.
"Обломки иностранного оружия незначительно повредили будку обходчика и контактную линию, все повреждения оперативно устранила ремонтная бригада. Информация об уничтожении Чонгарского моста же является не более чем фантазией украинских пропагандистов", - заверили в оперштабе.
В субботу врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что боевики киевского режима попытались разрушить железную дорогу между Херсонской областью и Крымом, выпустив 12 дальнобойных ракет Storm Shadow. Все ракеты были сбиты системами ПВО.
Сальдо выразил мнение, что очередная попытка атаковать гражданскую инфраструктуру предпринята с целью воспрепятствовать движению железнодорожного движения на маршруте Геническ – Джанкой, запуск которого намечен на ближайшее время.
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