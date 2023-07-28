https://crimea.ria.ru/20230728/skolko-v-krymu-lyudey-s-gepatitom-s-1130338350.html

Сколько в Крыму людей с гепатитом С

Сколько в Крыму людей с гепатитом С - РИА Новости Крым, 28.07.2023

Сколько в Крыму людей с гепатитом С

Ежегодно в Крыму выявляют 1200-1300 человек, больных гепатитом С. Специалисты отмечают рост данного показателя, но, вместе с тем, поясняют: больных не... РИА Новости Крым, 28.07.2023

2023-07-28T09:02

2023-07-28T09:02

2023-07-28T09:02

здоровье

крым

здравоохранение в крыму и севастополе

общество

наталья рымаренко

минздрав крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Ежегодно в Крыму выявляют 1200-1300 человек, больных гепатитом С. Специалисты отмечают рост данного показателя, но, вместе с тем, поясняют: больных не становится больше, просто болезнь быстрее и лучше стали диагностировать и выявлять, повысилась информированность населения и уровень доверия к врачам. Об этом на пресс-конференции РИА Новости Крым рассказала председатель комиссии Министерства здравоохранения Республики Крым по рассмотрению вопросов организации медицинской помощи больным с хроническими вирусными гепатитами В и С, циррозом печени вирусной этиологии Наталья Рымаренко.Сколько человек получает лечение от гепатита в КрымуЕжегодно 28 июля отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом. Памятную дату выбрали не случайно: в этот день родился американский врач Барух Самуэль Блумберг, который в 1976 году получил Нобелевскую премию за открытие и исследование вируса гепатита B.Мультидисциплинарная комиссии регионального минздрава по рассмотрению вопросов организации медицинской помощи больным с хроническими вирусными гепатитами В и С, циррозом печени вирусной этиологии работает в Крыму с 2016 года, также предусмотрена региональная программа, обеспечено региональное финансирование, напомнила специалист.По ее словам, комиссия проводится два раза в месяц. Посещает ее 90-100 человек. Запись на комиссию электронная, ведет ее региональный врач.Быстрота попадания на комиссию зависит от состояния пациента. Так, продвинутые стадии фиброза печени идут вне очереди, пациенты с легким фиброзом могут ждать и несколько месяцев. Но получают лечение все. Пациенты с легким фиброзом могут ждать и до года, потому что это хроническое заболевание, не острый процесс, пояснила Рымаренко.Сколько длится лечение"На сегодняшний день хронический гепатит С излечим. Два-три месяца таблетированной терапии – и пациент с хроническим вирусным гепатитом С здоров. При этом у 20% пациентов, которые переносят острую инфекцию, хроническая инфекция не развивается", – сообщила врач.Также она уточнила, что проблем с поставками лекарственных препаратов нет. Более того, для удобства пациентов с сентября лекарства доставляются в аптечные пункты по месту жительства нуждающегося в лечении.По ее словам, в каждой поликлинике Крыма есть врач, ответственный за лечение вирусного гепатита. Там, где нет инфекциониста, помощь оказывает врач-гастроэнтеролог или же врач-терапевт общей практики.Читайте также на РИА Новости Крым:Об этом часто забывают: какие прививки нужно делать взрослымКолоть или не колоть: грозят ли России эпидемии из-за отказа от прививокНеизвестный острый гепатит: в Роспотребнадзоре оценили риски

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, крым, здравоохранение в крыму и севастополе, общество, наталья рымаренко, минздрав крыма