https://crimea.ria.ru/20230728/skolko-v-krymu-lyudey-s-gepatitom-s-1130338350.html
Сколько в Крыму людей с гепатитом С
Сколько в Крыму людей с гепатитом С - РИА Новости Крым, 28.07.2023
Сколько в Крыму людей с гепатитом С
Ежегодно в Крыму выявляют 1200-1300 человек, больных гепатитом С. Специалисты отмечают рост данного показателя, но, вместе с тем, поясняют: больных не... РИА Новости Крым, 28.07.2023
2023-07-28T09:02
2023-07-28T09:02
2023-07-28T09:02
здоровье
крым
здравоохранение в крыму и севастополе
общество
наталья рымаренко
минздрав крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Ежегодно в Крыму выявляют 1200-1300 человек, больных гепатитом С. Специалисты отмечают рост данного показателя, но, вместе с тем, поясняют: больных не становится больше, просто болезнь быстрее и лучше стали диагностировать и выявлять, повысилась информированность населения и уровень доверия к врачам. Об этом на пресс-конференции РИА Новости Крым рассказала председатель комиссии Министерства здравоохранения Республики Крым по рассмотрению вопросов организации медицинской помощи больным с хроническими вирусными гепатитами В и С, циррозом печени вирусной этиологии Наталья Рымаренко.Сколько человек получает лечение от гепатита в КрымуЕжегодно 28 июля отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом. Памятную дату выбрали не случайно: в этот день родился американский врач Барух Самуэль Блумберг, который в 1976 году получил Нобелевскую премию за открытие и исследование вируса гепатита B.Мультидисциплинарная комиссии регионального минздрава по рассмотрению вопросов организации медицинской помощи больным с хроническими вирусными гепатитами В и С, циррозом печени вирусной этиологии работает в Крыму с 2016 года, также предусмотрена региональная программа, обеспечено региональное финансирование, напомнила специалист.По ее словам, комиссия проводится два раза в месяц. Посещает ее 90-100 человек. Запись на комиссию электронная, ведет ее региональный врач.Быстрота попадания на комиссию зависит от состояния пациента. Так, продвинутые стадии фиброза печени идут вне очереди, пациенты с легким фиброзом могут ждать и несколько месяцев. Но получают лечение все. Пациенты с легким фиброзом могут ждать и до года, потому что это хроническое заболевание, не острый процесс, пояснила Рымаренко.Сколько длится лечение"На сегодняшний день хронический гепатит С излечим. Два-три месяца таблетированной терапии – и пациент с хроническим вирусным гепатитом С здоров. При этом у 20% пациентов, которые переносят острую инфекцию, хроническая инфекция не развивается", – сообщила врач.Также она уточнила, что проблем с поставками лекарственных препаратов нет. Более того, для удобства пациентов с сентября лекарства доставляются в аптечные пункты по месту жительства нуждающегося в лечении.По ее словам, в каждой поликлинике Крыма есть врач, ответственный за лечение вирусного гепатита. Там, где нет инфекциониста, помощь оказывает врач-гастроэнтеролог или же врач-терапевт общей практики.Читайте также на РИА Новости Крым:Об этом часто забывают: какие прививки нужно делать взрослымКолоть или не колоть: грозят ли России эпидемии из-за отказа от прививокНеизвестный острый гепатит: в Роспотребнадзоре оценили риски
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здоровье, крым, здравоохранение в крыму и севастополе, общество, наталья рымаренко, минздрав крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Ежегодно в Крыму выявляют 1200-1300 человек, больных гепатитом С. Специалисты отмечают рост данного показателя, но, вместе с тем, поясняют: больных не становится больше, просто болезнь быстрее и лучше стали диагностировать и выявлять, повысилась информированность населения и уровень доверия к врачам. Об этом на пресс-конференции РИА Новости Крым рассказала председатель комиссии Министерства здравоохранения Республики Крым по рассмотрению вопросов организации медицинской помощи больным с хроническими вирусными гепатитами В и С, циррозом печени вирусной этиологии Наталья Рымаренко.
Сколько человек получает лечение от гепатита в Крыму
Ежегодно 28 июля отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом
. Памятную дату выбрали не случайно: в этот день родился американский врач Барух Самуэль Блумберг, который в 1976 году получил Нобелевскую премию за открытие и исследование вируса гепатита B.
"Согласно статистике, за последние семь лет, мы ежегодно выявляем новых пациентов с гепатитом С – 1200-1300 человек. Рост этого показателя есть, но он связан не с тем, что становится больше больных, а с тем, что стала лучше информированность, выявляемость. Пациенты сейчас более доверяют медицинской службе, потому что знают, что на диспансерном учете они получат реальное обследование и лечение", – рассказала Рымаренко. И отметила, что в региональную программу входит не только бесплатное лечение, но и бесплатное обследование.
Мультидисциплинарная комиссии регионального минздрава по рассмотрению вопросов организации медицинской помощи больным с хроническими вирусными гепатитами В и С, циррозом печени вирусной этиологии работает в Крыму с 2016 года, также предусмотрена региональная программа, обеспечено региональное финансирование, напомнила специалист.
По ее словам, комиссия проводится два раза в месяц. Посещает ее 90-100 человек. Запись на комиссию электронная, ведет ее региональный врач.
Быстрота попадания на комиссию зависит от состояния пациента. Так, продвинутые стадии фиброза печени идут вне очереди, пациенты с легким фиброзом могут ждать и несколько месяцев. Но получают лечение все. Пациенты с легким фиброзом могут ждать и до года, потому что это хроническое заболевание, не острый процесс, пояснила Рымаренко.
"За 2023 год мы пролечим 850 человек с гепатитом С, около 700 человек с хроническим гепатитом В и 14 человек с гепатитом B с дельта-агентом – это наиболее сложный, быстро развивающийся тяжелый гепатит", – отметила она.
Сколько длится лечение
"На сегодняшний день хронический гепатит С излечим. Два-три месяца таблетированной терапии – и пациент с хроническим вирусным гепатитом С здоров. При этом у 20% пациентов, которые переносят острую инфекцию, хроническая инфекция не развивается", – сообщила врач.
Также она уточнила, что проблем с поставками лекарственных препаратов нет. Более того, для удобства пациентов с сентября лекарства доставляются в аптечные пункты по месту жительства нуждающегося в лечении.
"У нас есть препараты как иностранные, так и те, которые производятся в России. Их эффективность до 99%. Лечение очень эффективное и практически безопасное в плане побочных действий", – заверила Рымаренко.
По ее словам, в каждой поликлинике Крыма есть врач, ответственный за лечение вирусного гепатита. Там, где нет инфекциониста, помощь оказывает врач-гастроэнтеролог или же врач-терапевт общей практики.
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