Рейтинг@Mail.ru
Судьба квартиры Зеленского в Ялте пока не определена - РИА Новости Крым, 27.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230727/sudba-kvartiry-zelenskogo-v-yalte-poka-ne-opredelena-1130336716.html
Судьба квартиры Зеленского в Ялте пока не определена
Судьба квартиры Зеленского в Ялте пока не определена - РИА Новости Крым, 27.07.2023
Судьба квартиры Зеленского в Ялте пока не определена
Как будет использоваться национализированная квартира Владимир Зеленского, пока не решено. Об этом РИА новости Крым рассказали в Министерстве имущественных и... РИА Новости Крым, 27.07.2023
2023-07-27T19:52
2023-07-27T19:52
новости крыма
национализация в крыму
квартира зеленского в крыму
ялта
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/01/1127923737_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f04dc13b87c78f7b292b3fada7f454b9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Как будет использоваться национализированная квартира Владимир Зеленского, пока не решено. Об этом РИА новости Крым рассказали в Министерстве имущественных и земельных отношений РК.Квартира, которая принадлежала семье Владимира Зеленского в поселке Ливадия Большой Ялты на улице Батурина, была национализирована весной этого года. По данным Минимущества, право собственности на этот объект недвижимого имущества оформлено 27 июня 2023 года за Республикой Крым на основании постановления Государственного Совета Республики Крым от 30 апреля 2014 года №2085 "О вопросах управления собственностью Республики Крым" и решения Антитеррористической комиссии.В марте глава Республики Крым Сергей Аксенов заявлял, что эти апартаменты планируют закрепить либо за малообеспеченными, либо многодетными семьями полуострова. В мае председатель крымского парламента Владимир Константинов сообщил о другой возможной судьбе национализированный квартиры. По его словам, ее должны были выставить на аукцион. А вырученные деньги передать на нужды российских военнослужащих в зоне специальной военной операции.Но к середине лета так и не принято решение, как будет использоваться бывшая квартира семьи Зеленского. Пока она остается в собственности Республики Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:В Госдуме поддержали национализацию объектов в КрымуПродадут или отдадут: что будет с национализированными активами в КрымуВ Крыму продадут национализированное имущество Ахметова и Коломойского
ялта
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/01/1127923737_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_295f52a93c219e4ac684edc2002e99d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, национализация в крыму, квартира зеленского в крыму, ялта, крым
Судьба квартиры Зеленского в Ялте пока не определена

Квартира Зеленского в Ялте находится в собственности Республики Крым – Минимущество

19:52 27.07.2023
 
© GENYA SAVILOV / AFPПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© GENYA SAVILOV / AFP
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Как будет использоваться национализированная квартира Владимир Зеленского, пока не решено. Об этом РИА новости Крым рассказали в Министерстве имущественных и земельных отношений РК.
"Управленческое решение о вовлечении в оборот объекта в городе Ялта, пгт Ливадия, на улице Батурина, 44А по состоянию на конец июля 2023 года не принято", - сообщили в ведомстве.
Квартира, которая принадлежала семье Владимира Зеленского в поселке Ливадия Большой Ялты на улице Батурина, была национализирована весной этого года. По данным Минимущества, право собственности на этот объект недвижимого имущества оформлено 27 июня 2023 года за Республикой Крым на основании постановления Государственного Совета Республики Крым от 30 апреля 2014 года №2085 "О вопросах управления собственностью Республики Крым" и решения Антитеррористической комиссии.
В марте глава Республики Крым Сергей Аксенов заявлял, что эти апартаменты планируют закрепить либо за малообеспеченными, либо многодетными семьями полуострова. В мае председатель крымского парламента Владимир Константинов сообщил о другой возможной судьбе национализированный квартиры. По его словам, ее должны были выставить на аукцион. А вырученные деньги передать на нужды российских военнослужащих в зоне специальной военной операции.
Но к середине лета так и не принято решение, как будет использоваться бывшая квартира семьи Зеленского. Пока она остается в собственности Республики Крым.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Госдуме поддержали национализацию объектов в Крыму
Продадут или отдадут: что будет с национализированными активами в Крыму
В Крыму продадут национализированное имущество Ахметова и Коломойского
 
Новости КрымаНационализация в КрымуКвартира Зеленского в КрымуЯлтаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:12Громкие звуки на севере Крыма – жителей призвали к спокойствию
19:52Судьба квартиры Зеленского в Ялте пока не определена
19:27Оградки на металлолом: в Джанкое задержали кладбищенских воров
19:04Главная фаза контрнаступления ВСУ: чего ждать в ближайшие недели
18:41Путин наградил орденами Мужества попавших под обстрел журналистов
18:27Огнеметы и гранаты: ФСБ обнаружила схрон с оружием на Херсонщине
18:02Авария с фурой в Джанкойском районе: пострадали два человека
17:57Россия готова пригласить на Игры дружбы украинских спортсменов
17:45Севастопольские ученые вернулись из экспедиции к коралловым рифам
17:21В Крыму начали утилизировать оставшиеся после атаки БПЛА боеприпасы
17:05Крымские мост: оперативная информация о ситуации и очередях
16:48Пушки и стрелковые орудия – в Феодосии будут стрелять с причалов
16:31Разбитые базы ВСУ, уничтоженная техника и более 880 погибших – ход СВО
16:04ВСУ обстреляли поселок на Белгородчине – ранен комбайнер
15:45Перехвачено пять снарядов HIMARS и 20 беспилотников ВСУ – Минобороны
15:23Путин назвал потери ВСУ во вчерашней атаке на Запорожском направлении
15:18Штурмовые отряды ВС России продолжают наступать на Красном Лимане
15:05Армия России сорвала атаки украинских войск на Донецком направлении
14:52ВСУ увеличили число беспилотных атак на Белгородчину
14:35Удары нанесены по складам топлива ВСУ
Лента новостейМолния