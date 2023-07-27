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Судьба квартиры Зеленского в Ялте пока не определена

Судьба квартиры Зеленского в Ялте пока не определена - РИА Новости Крым, 27.07.2023

Судьба квартиры Зеленского в Ялте пока не определена

Как будет использоваться национализированная квартира Владимир Зеленского, пока не решено. Об этом РИА новости Крым рассказали в Министерстве имущественных и... РИА Новости Крым, 27.07.2023

2023-07-27T19:52

2023-07-27T19:52

2023-07-27T19:52

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квартира зеленского в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Как будет использоваться национализированная квартира Владимир Зеленского, пока не решено. Об этом РИА новости Крым рассказали в Министерстве имущественных и земельных отношений РК.Квартира, которая принадлежала семье Владимира Зеленского в поселке Ливадия Большой Ялты на улице Батурина, была национализирована весной этого года. По данным Минимущества, право собственности на этот объект недвижимого имущества оформлено 27 июня 2023 года за Республикой Крым на основании постановления Государственного Совета Республики Крым от 30 апреля 2014 года №2085 "О вопросах управления собственностью Республики Крым" и решения Антитеррористической комиссии.В марте глава Республики Крым Сергей Аксенов заявлял, что эти апартаменты планируют закрепить либо за малообеспеченными, либо многодетными семьями полуострова. В мае председатель крымского парламента Владимир Константинов сообщил о другой возможной судьбе национализированный квартиры. По его словам, ее должны были выставить на аукцион. А вырученные деньги передать на нужды российских военнослужащих в зоне специальной военной операции.Но к середине лета так и не принято решение, как будет использоваться бывшая квартира семьи Зеленского. Пока она остается в собственности Республики Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:В Госдуме поддержали национализацию объектов в КрымуПродадут или отдадут: что будет с национализированными активами в КрымуВ Крыму продадут национализированное имущество Ахметова и Коломойского

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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