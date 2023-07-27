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Крымский мост: очередь со стороны Керчи выросла вдвое
Крымский мост: очередь со стороны Керчи выросла вдвое - РИА Новости Крым, 27.07.2023
Крымский мост: очередь со стороны Керчи выросла вдвое
Очередь на проезд через Крымский мост со стороны Керчи насчитывает 380 машин, за час количество ожидающих машин выросло вдвое. Об этом сообщается в... РИА Новости Крым, 27.07.2023
2023-07-27T11:22
2023-07-27T11:22
2023-07-27T11:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Очередь на проезд через Крымский мост со стороны Керчи насчитывает 380 машин, за час количество ожидающих машин выросло вдвое. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Движение автотранспорта по Крымскому мосту осуществляется в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех легковых машин полной массой до 3,5 тонн. Легковые авто без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.Остальной транспортный поток следует через сухопутный коридор через новые регионы и Керченскую паромную переправу. Движение по наземному маршруту можно осуществлять круглосуточно, переправа же приостанавливает работу на ночь.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост сейчас: ситуация на утро четвергаПутин заявил о необходимости усилить безопасность Крымского мостаКерченская переправа не будет работать по ночам - Минтранс
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крым, новости, новости крыма, крымский мост, тамань, транспорт, керчь
Крымский мост: очередь со стороны Керчи выросла вдвое
На Крымском мосту со стороны Керчи образовалась очередь в 380 машин
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Очередь на проезд через Крымский мост со стороны Керчи насчитывает 380 машин, за час количество ожидающих машин выросло вдвое. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.
"По состоянию на 11:00 со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 380 транспортных средств, время ожидания более часа", - говорится в сообщении.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту осуществляется в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех легковых машин полной массой до 3,5 тонн. Легковые авто без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.
Остальной транспортный поток следует через сухопутный коридор через новые регионы и Керченскую паромную переправу. Движение по наземному маршруту можно осуществлять круглосуточно, переправа же приостанавливает работу на ночь.
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