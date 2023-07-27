https://crimea.ria.ru/20230727/krymskiy-most-ochered-so-storony-kerchi-vyrosla-vdvoe-1130325378.html

Крымский мост: очередь со стороны Керчи выросла вдвое

Крымский мост: очередь со стороны Керчи выросла вдвое - РИА Новости Крым, 27.07.2023

Крымский мост: очередь со стороны Керчи выросла вдвое

Очередь на проезд через Крымский мост со стороны Керчи насчитывает 380 машин, за час количество ожидающих машин выросло вдвое. Об этом сообщается в... РИА Новости Крым, 27.07.2023

2023-07-27T11:22

2023-07-27T11:22

2023-07-27T11:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Очередь на проезд через Крымский мост со стороны Керчи насчитывает 380 машин, за час количество ожидающих машин выросло вдвое. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Движение автотранспорта по Крымскому мосту осуществляется в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех легковых машин полной массой до 3,5 тонн. Легковые авто без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.Остальной транспортный поток следует через сухопутный коридор через новые регионы и Керченскую паромную переправу. Движение по наземному маршруту можно осуществлять круглосуточно, переправа же приостанавливает работу на ночь.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост сейчас: ситуация на утро четвергаПутин заявил о необходимости усилить безопасность Крымского мостаКерченская переправа не будет работать по ночам - Минтранс

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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