https://crimea.ria.ru/20230727/krymskie-most-operativnaya-informatsiya-o-situatsii-i-ocheredyakh-1130335226.html

Крымские мост: оперативная информация о ситуации и очередях

Крымские мост: оперативная информация о ситуации и очередях - РИА Новости Крым, 27.07.2023

Крымские мост: оперативная информация о ситуации и очередях

Очередь на проезд через Крымский мост со стороны Керчи насчитывает 410 машин, время ожидания – около двух часов. Об этом сообщается в Telegram-канале... РИА Новости Крым, 27.07.2023

2023-07-27T17:05

2023-07-27T17:05

2023-07-27T17:06

крымский мост

новости крыма

кубань

керчь

транспорт

логистика

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Очередь на проезд через Крымский мост со стороны Керчи насчитывает 410 машин, время ожидания – около двух часов. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Движение автотранспорта по Крымскому мосту осуществляется в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех легковых машин полной массой до 3,5 тонн. Легковые авто без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.Остальной транспортный поток следует через сухопутный коридор через новые регионы и Керченскую паромную переправу. Движение по наземному маршруту можно осуществлять круглосуточно, переправа же приостанавливает работу на ночь.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост сейчас: ситуация на утро четвергаКрымский мост закрыли для движения машинВ Керченском проливе штормовое предупреждение: работа паромов в четверг

крымский мост

кубань

керчь

тамань

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, новости крыма, кубань, керчь, транспорт, логистика, тамань