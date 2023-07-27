Рейтинг@Mail.ru
Крымские мост: оперативная информация о ситуации и очередях - РИА Новости Крым, 27.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230727/krymskie-most-operativnaya-informatsiya-o-situatsii-i-ocheredyakh-1130335226.html
Крымские мост: оперативная информация о ситуации и очередях
Крымские мост: оперативная информация о ситуации и очередях - РИА Новости Крым, 27.07.2023
Крымские мост: оперативная информация о ситуации и очередях
Очередь на проезд через Крымский мост со стороны Керчи насчитывает 410 машин, время ожидания – около двух часов. Об этом сообщается в Telegram-канале... РИА Новости Крым, 27.07.2023
2023-07-27T17:05
2023-07-27T17:06
крымский мост
новости крыма
кубань
керчь
транспорт
логистика
тамань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/08/1129901917_0:134:3167:1915_1920x0_80_0_0_8e7b122af5dbf76d05acc9218069ee17.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Очередь на проезд через Крымский мост со стороны Керчи насчитывает 410 машин, время ожидания – около двух часов. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Движение автотранспорта по Крымскому мосту осуществляется в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех легковых машин полной массой до 3,5 тонн. Легковые авто без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.Остальной транспортный поток следует через сухопутный коридор через новые регионы и Керченскую паромную переправу. Движение по наземному маршруту можно осуществлять круглосуточно, переправа же приостанавливает работу на ночь.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост сейчас: ситуация на утро четвергаКрымский мост закрыли для движения машинВ Керченском проливе штормовое предупреждение: работа паромов в четверг
крымский мост
кубань
керчь
тамань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/08/1129901917_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_c12423825456c2e5740fb80ad3496637.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, новости крыма, кубань, керчь, транспорт, логистика, тамань
Крымские мост: оперативная информация о ситуации и очередях

Очередь на Крымском мосту со стороны Керчи насчитывает 410 машин

17:05 27.07.2023 (обновлено: 17:06 27.07.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДвижение автомобилей по Крымскому мосту
Движение автомобилей по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Очередь на проезд через Крымский мост со стороны Керчи насчитывает 410 машин, время ожидания – около двух часов. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.

"По состоянию на 17:00 со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находятся 410 транспортных средств, время ожидания около двух часов", – говорится в сообщении.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту осуществляется в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех легковых машин полной массой до 3,5 тонн. Легковые авто без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.
Остальной транспортный поток следует через сухопутный коридор через новые регионы и Керченскую паромную переправу. Движение по наземному маршруту можно осуществлять круглосуточно, переправа же приостанавливает работу на ночь.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымский мост сейчас: ситуация на утро четверга
Крымский мост закрыли для движения машин
В Керченском проливе штормовое предупреждение: работа паромов в четверг
 
Крымский мостНовости КрымаКубаньКерчьТранспортЛогистикаТамань
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:05Крымские мост: оперативная информация о ситуации и очередях
16:48Пушки и стрелковые орудия – в Феодосии будут стрелять с причалов
16:31Разбитые базы ВСУ, уничтоженная техника и более 880 погибших – ход СВО
16:04ВСУ обстреляли поселок на Белгородчине – ранен комбайнер
15:45Перехвачено пять снарядов HIMARS и 20 беспилотников ВСУ – Минобороны
15:23Путин назвал потери ВСУ во вчерашней атаке на Запорожском направлении
15:18Штурмовые отряды ВС России продолжают наступать на Красном Лимане
15:05Армия России сорвала атаки украинских войск на Донецком направлении
14:52ВСУ увеличили число беспилотных атак на Белгородчину
14:35Удары нанесены по складам топлива ВСУ
14:2741 обстрел за сутки: ВСУ пытаются прорвать оборону в Запорожской области
14:04ВС РФ нанесли удары по аэродромам и складам западной техники на Украине
13:52Буря накроет Симферополь к вечеру – МЧС
13:34ФСБ пресекла попытку Киева устроить теракт на корабле Черноморского флота
13:18В Симферополе по горячим следам задержаны поджигатели авто
12:5515 лет колонии: агентов украинской разведки осудили за шпионаж
12:31Путин: Россия бесплатно поставит странам Африки по 25-50 тысяч тонн зерна
12:04Шесть человек погибли в результате крушения вертолета Ми-8 на Алтае
11:45Крымский мост закрыли для движения машин
11:27Еще 70 прилетов: на Херсонщине при обстрелах ВСУ ранен мирный житель
Лента новостейМолния