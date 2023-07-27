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Крымские мост: оперативная информация о ситуации и очередях
Крымские мост: оперативная информация о ситуации и очередях - РИА Новости Крым, 27.07.2023
Крымские мост: оперативная информация о ситуации и очередях
Очередь на проезд через Крымский мост со стороны Керчи насчитывает 410 машин, время ожидания – около двух часов. Об этом сообщается в Telegram-канале... РИА Новости Крым, 27.07.2023
2023-07-27T17:05
2023-07-27T17:05
2023-07-27T17:06
крымский мост
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кубань
керчь
транспорт
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Очередь на проезд через Крымский мост со стороны Керчи насчитывает 410 машин, время ожидания – около двух часов. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Движение автотранспорта по Крымскому мосту осуществляется в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех легковых машин полной массой до 3,5 тонн. Легковые авто без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.Остальной транспортный поток следует через сухопутный коридор через новые регионы и Керченскую паромную переправу. Движение по наземному маршруту можно осуществлять круглосуточно, переправа же приостанавливает работу на ночь.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост сейчас: ситуация на утро четвергаКрымский мост закрыли для движения машинВ Керченском проливе штормовое предупреждение: работа паромов в четверг
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крымский мост, новости крыма, кубань, керчь, транспорт, логистика, тамань
Крымские мост: оперативная информация о ситуации и очередях
Очередь на Крымском мосту со стороны Керчи насчитывает 410 машин
17:05 27.07.2023 (обновлено: 17:06 27.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Очередь на проезд через Крымский мост со стороны Керчи насчитывает 410 машин, время ожидания – около двух часов. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.
"По состоянию на 17:00 со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находятся 410 транспортных средств, время ожидания около двух часов", – говорится в сообщении.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту осуществляется в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех легковых машин полной массой до 3,5 тонн. Легковые авто без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.
Остальной транспортный поток следует через сухопутный коридор через новые регионы и Керченскую паромную переправу. Движение по наземному маршруту можно осуществлять круглосуточно, переправа же приостанавливает работу на ночь.
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