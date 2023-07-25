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Керченская паромная переправа возобновила работу - РИА Новости Крым, 25.07.2023
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Керченская паромная переправа возобновила работу
Керченская паромная переправа возобновила работу - РИА Новости Крым, 25.07.2023
Керченская паромная переправа возобновила работу
Движение транспорта в Керченском проливе возобновлено. Паромная переправа начала работу. Крымский мост также открыт в обоих направлениях. Об этом сообщают... РИА Новости Крым, 25.07.2023
2023-07-25T07:05
2023-07-25T07:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Движение транспорта в Керченском проливе возобновлено. Паромная переправа начала работу. Крымский мост также открыт в обоих направлениях. Об этом сообщают соответствующие службы.После второго теракта на Крымском мосту, который был атакован киевским режимом в ночь на 17 июля, Керченская паромная переправа прекращает свою работу в темное время суток - с 21 до 5 часов.Накануне, 24 июля, Крымский мост закрывали четыре раза. Первые два перекрытия произошли ранним утром, третье – около 15 часов дня, четвертое - в половине десятого вечера. В половину первого ночи на 25 июля движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено в обоих направлениях. Telegram-канал оперативной информации ранее опубликовал для водителей и пассажиров алгоритм действий на Крымском мосту в случае объявления сигнала тревоги.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму из-за ЧП в Джанкое остановлены два поезда дальнего следованияИз-за атаки БПЛА в Крыму пассажиров поездов будут перевозить автобусамиЖителей сел в Джанкойском районе эвакуируют из-за ЧП на складе
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4.7
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крым, безопасность республики крым и севастополя, транспорт, керчь, кубань

Керченская паромная переправа возобновила работу

07:05 25.07.2023 (обновлено: 07:30 25.07.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Движение транспорта в Керченском проливе возобновлено. Паромная переправа начала работу. Крымский мост также открыт в обоих направлениях. Об этом сообщают соответствующие службы.
После второго теракта на Крымском мосту, который был атакован киевским режимом в ночь на 17 июля, Керченская паромная переправа прекращает свою работу в темное время суток - с 21 до 5 часов.
Накануне, 24 июля, Крымский мост закрывали четыре раза. Первые два перекрытия произошли ранним утром, третье – около 15 часов дня, четвертое - в половине десятого вечера. В половину первого ночи на 25 июля движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено в обоих направлениях.
Telegram-канал оперативной информации ранее опубликовал для водителей и пассажиров алгоритм действий на Крымском мосту в случае объявления сигнала тревоги.
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КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяТранспортКерчьКубань
 
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