https://crimea.ria.ru/20230725/krymskiy-most-otkryt-dvizhenie-polnostyu-vozobnovleno-1130282293.html

Керченская паромная переправа возобновила работу

Керченская паромная переправа возобновила работу - РИА Новости Крым, 25.07.2023

Керченская паромная переправа возобновила работу

Движение транспорта в Керченском проливе возобновлено. Паромная переправа начала работу. Крымский мост также открыт в обоих направлениях. Об этом сообщают... РИА Новости Крым, 25.07.2023

2023-07-25T07:05

2023-07-25T07:05

2023-07-25T07:30

крым

безопасность республики крым и севастополя

транспорт

керчь

кубань

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/11/1130119505_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_a6b3f641e37f90115e4dca58f4cdd141.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Движение транспорта в Керченском проливе возобновлено. Паромная переправа начала работу. Крымский мост также открыт в обоих направлениях. Об этом сообщают соответствующие службы.После второго теракта на Крымском мосту, который был атакован киевским режимом в ночь на 17 июля, Керченская паромная переправа прекращает свою работу в темное время суток - с 21 до 5 часов.Накануне, 24 июля, Крымский мост закрывали четыре раза. Первые два перекрытия произошли ранним утром, третье – около 15 часов дня, четвертое - в половине десятого вечера. В половину первого ночи на 25 июля движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено в обоих направлениях. Telegram-канал оперативной информации ранее опубликовал для водителей и пассажиров алгоритм действий на Крымском мосту в случае объявления сигнала тревоги.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму из-за ЧП в Джанкое остановлены два поезда дальнего следованияИз-за атаки БПЛА в Крыму пассажиров поездов будут перевозить автобусамиЖителей сел в Джанкойском районе эвакуируют из-за ЧП на складе

крым

керчь

кубань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, безопасность республики крым и севастополя, транспорт, керчь, кубань