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В Москве упал беспилотник - что известно - РИА Новости Крым, 24.07.2023
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В Москве упал беспилотник - что известно
В Москве упал беспилотник - что известно - РИА Новости Крым, 24.07.2023
В Москве упал беспилотник - что известно
В Новой Москве зафиксировано падение беспилотника. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. РИА Новости Крым, 24.07.2023
2023-07-24T22:24
2023-07-24T22:47
москва
новости
россия
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
безопасность
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. В Новой Москве зафиксировано падение беспилотника. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.Уточняется, что повреждений и пострадавших нет.В понедельник утром киевский режим предпринял попытку атаковать объекты в Москве при помощи беспилотников. Дроны были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и потерпели крушение."Беспилотники нанесли удары по двум нежилым зданиям, серьезных разрушений и пострадавших нет. Временно перекрывалось движение на Комсомольском проспекте и проспекте Лихачева", – сообщил мэр Сергей Собянин.Комментируя произошедшее, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что все службы, обеспечивающие безопасность регионов России, "они все начеку, принимают меры. Ведется очень напряженная и ежедневная, круглосуточная работа". В МИД России заявили, что Россия вправе жестко ответить на атаки на Крым и Москву.Читайте также на РИА Новости Крым:Опасность атак на Крымский мост сохраняется – КремльЭксперт объяснил смысл атак киевского режима на Крым и МосквуВ Кремле прокомментировали атаки украинских беспилотников на Крым
https://crimea.ria.ru/20230724/popytka-ataki-bpla-na-moskvu---chto-izvestno-1130258678.html
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москва, новости, россия, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, безопасность, всу (вооруженные силы украины)
В Москве упал беспилотник - что известно

В Новой Москве упал беспилотник - экстренные службы

22:24 24.07.2023 (обновлено: 22:47 24.07.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБеспилотный разведывательный аппарат
Беспилотный разведывательный аппарат - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. В Новой Москве зафиксировано падение беспилотника. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
"Беспилотник упал возле частного дома в поселке Первомайское в Новой Москве", – сообщает агенство.
Уточняется, что повреждений и пострадавших нет.
В понедельник утром киевский режим предпринял попытку атаковать объекты в Москве при помощи беспилотников. Дроны были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и потерпели крушение.
"Беспилотники нанесли удары по двум нежилым зданиям, серьезных разрушений и пострадавших нет. Временно перекрывалось движение на Комсомольском проспекте и проспекте Лихачева", – сообщил мэр Сергей Собянин.
Комментируя произошедшее, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что все службы, обеспечивающие безопасность регионов России, "они все начеку, принимают меры. Ведется очень напряженная и ежедневная, круглосуточная работа". В МИД России заявили, что Россия вправе жестко ответить на атаки на Крым и Москву.
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