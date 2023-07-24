https://crimea.ria.ru/20230724/v-moskve-upal-bespilotnik---chto-izvestno--1130280880.html

В Москве упал беспилотник - что известно

В Москве упал беспилотник - что известно - РИА Новости Крым, 24.07.2023

В Москве упал беспилотник - что известно

В Новой Москве зафиксировано падение беспилотника. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. РИА Новости Крым, 24.07.2023

2023-07-24T22:24

2023-07-24T22:24

2023-07-24T22:47

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беспилотник (бпла, дрон)

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безопасность

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. В Новой Москве зафиксировано падение беспилотника. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.Уточняется, что повреждений и пострадавших нет.В понедельник утром киевский режим предпринял попытку атаковать объекты в Москве при помощи беспилотников. Дроны были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и потерпели крушение."Беспилотники нанесли удары по двум нежилым зданиям, серьезных разрушений и пострадавших нет. Временно перекрывалось движение на Комсомольском проспекте и проспекте Лихачева", – сообщил мэр Сергей Собянин.Комментируя произошедшее, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что все службы, обеспечивающие безопасность регионов России, "они все начеку, принимают меры. Ведется очень напряженная и ежедневная, круглосуточная работа". В МИД России заявили, что Россия вправе жестко ответить на атаки на Крым и Москву.Читайте также на РИА Новости Крым:Опасность атак на Крымский мост сохраняется – КремльЭксперт объяснил смысл атак киевского режима на Крым и МосквуВ Кремле прокомментировали атаки украинских беспилотников на Крым

https://crimea.ria.ru/20230724/popytka-ataki-bpla-na-moskvu---chto-izvestno-1130258678.html

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москва, новости, россия, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, безопасность, всу (вооруженные силы украины)