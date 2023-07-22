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Зеленский пригрозил уничтожить Крымский мост - РИА Новости Крым, 22.07.2023
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Зеленский пригрозил уничтожить Крымский мост
Зеленский пригрозил уничтожить Крымский мост - РИА Новости Крым, 22.07.2023
Зеленский пригрозил уничтожить Крымский мост
Президент Украины Владимир Зеленский назвал Крымский мост целью, которая должна быть нейтрализована и пообещал "ответить" за Одессу. РИА Новости Крым, 22.07.2023
2023-07-22T08:01
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новости
крымский мост
сво
украина
владимир зеленский (президент украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский назвал Крымский мост целью, которая должна быть нейтрализована и пообещал "ответить" за Одессу. Он также назвал целью Киева вернуть Крым. И пообещал "ответ" России за удары по Одессе."Российские ракеты и дроны снова били по Одессе. Будет ответ", – написал Зеленский в своем Тelegram-канале.Читайте также на РИА Новости Крым:Как атаковали Крымский мост и чем его защитить - военный экспертНовые мощные удары по Одессе и области: есть разрушенияТочный удар: разбита база подготовки терактов против РФ с помощью дронов
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новости, крымский мост, сво, украина, владимир зеленский (президент украины)
Зеленский пригрозил уничтожить Крымский мост

Зеленский: Крымский мост – цель, которая должна быть нейтрализована

08:01 22.07.2023 (обновлено: 09:26 22.07.2023)
 
© Пресс-служба Офиса президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Пресс-служба Офиса президента Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский назвал Крымский мост целью, которая должна быть нейтрализована и пообещал "ответить" за Одессу.

"Понятно, что это наша цель. А каждая цель, которая несет войну, а не мир, должна быть нейтрализована", – сказал Зеленский, выступая на Аспеновском форуме по безопасности, его слова приводит РИА Новости.

Он также назвал целью Киева вернуть Крым. И пообещал "ответ" России за удары по Одессе.
"Российские ракеты и дроны снова били по Одессе. Будет ответ", – написал Зеленский в своем Тelegram-канале.
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НовостиКрымский мостСВОУкраинаВладимир Зеленский (президент Украины)
 
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