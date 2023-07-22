https://crimea.ria.ru/20230722/zelenskiy-prigrozil-unichtozhit-krymskiy-most-1130229266.html

Зеленский пригрозил уничтожить Крымский мост

Зеленский пригрозил уничтожить Крымский мост - РИА Новости Крым, 22.07.2023

Зеленский пригрозил уничтожить Крымский мост

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Крымский мост целью, которая должна быть нейтрализована и пообещал "ответить" за Одессу. РИА Новости Крым, 22.07.2023

2023-07-22T08:01

2023-07-22T08:01

2023-07-22T09:26

новости

крымский мост

сво

украина

владимир зеленский (президент украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский назвал Крымский мост целью, которая должна быть нейтрализована и пообещал "ответить" за Одессу. Он также назвал целью Киева вернуть Крым. И пообещал "ответ" России за удары по Одессе."Российские ракеты и дроны снова били по Одессе. Будет ответ", – написал Зеленский в своем Тelegram-канале.Читайте также на РИА Новости Крым:Как атаковали Крымский мост и чем его защитить - военный экспертНовые мощные удары по Одессе и области: есть разрушенияТочный удар: разбита база подготовки терактов против РФ с помощью дронов

крымский мост

украина

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, крымский мост, сво, украина, владимир зеленский (президент украины)