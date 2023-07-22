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Сухо и жарко: погода в Крыму в субботу

Сухо и жарко: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 22.07.2023

Сухо и жарко: погода в Крыму в субботу

В субботу Крым будет находиться во власти тропической воздушной массы, сохранится жаркая погода. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 22.07.2023

2023-07-22T00:01

2023-07-22T00:01

2023-07-22T00:01

крымская погода

погода в крыму

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. В субботу Крым будет находиться во власти тропической воздушной массы, сохранится жаркая погода. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +30...+32.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем южный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +29…+31.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +21...+23 градусов, днем воздух прогреется до +30...+32.Море у берегов Ялты, Алушты, Севастополя прогрелось до +24, в Евпатории, Феодосии, Черноморском вода +23 градуса, в Керченском проливе и в Азовском море температура морской воды +25.

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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