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Сухо и жарко: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 22.07.2023
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Сухо и жарко: погода в Крыму в субботу
Сухо и жарко: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 22.07.2023
Сухо и жарко: погода в Крыму в субботу
В субботу Крым будет находиться во власти тропической воздушной массы, сохранится жаркая погода. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 22.07.2023
2023-07-22T00:01
2023-07-22T00:01
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. В субботу Крым будет находиться во власти тропической воздушной массы, сохранится жаркая погода. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +30...+32.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем южный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +29…+31.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +21...+23 градусов, днем воздух прогреется до +30...+32.Море у берегов Ялты, Алушты, Севастополя прогрелось до +24, в Евпатории, Феодосии, Черноморском вода +23 градуса, в Керченском проливе и в Азовском море температура морской воды +25.
симферополь
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96
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крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Сухо и жарко: погода в Крыму в субботу

В Крыму в субботу сухая и жаркая погода

00:01 22.07.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПляж в посёлке Новофёдоровка в Крыму
Пляж в посёлке Новофёдоровка в Крыму - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. В субботу Крым будет находиться во власти тропической воздушной массы, сохранится жаркая погода. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

"Температура воздуха ночью +15…+20, на побережье до +24 градусов, днем +29…+34, в горах +22…+27 градусов. Ветер ночью восточный, днем юго-западный 7-12 м/с", - говорится в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +30...+32.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем южный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +29…+31.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +21...+23 градусов, днем воздух прогреется до +30...+32.
Море у берегов Ялты, Алушты, Севастополя прогрелось до +24, в Евпатории, Феодосии, Черноморском вода +23 градуса, в Керченском проливе и в Азовском море температура морской воды +25.
 
Крымская погодаПогода в КрымуСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Сухо и жарко: погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 22 июля
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21:45Главные новости Крыма: 21 июля
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