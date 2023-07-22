https://crimea.ria.ru/20230722/sukho-i-zharko-pogoda-v-krymu-v-subbotu-1130197111.html
Сухо и жарко: погода в Крыму в субботу
Сухо и жарко: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 22.07.2023
Сухо и жарко: погода в Крыму в субботу
В субботу Крым будет находиться во власти тропической воздушной массы, сохранится жаркая погода. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 22.07.2023
2023-07-22T00:01
2023-07-22T00:01
2023-07-22T00:01
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/18/1124276719_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_76fdd306bb7c0afa69ebb4d6be9ebde6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. В субботу Крым будет находиться во власти тропической воздушной массы, сохранится жаркая погода. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +30...+32.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем южный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +29…+31.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +21...+23 градусов, днем воздух прогреется до +30...+32.Море у берегов Ялты, Алушты, Севастополя прогрелось до +24, в Евпатории, Феодосии, Черноморском вода +23 градуса, в Керченском проливе и в Азовском море температура морской воды +25.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/18/1124276719_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_933a5acddd79adbcb1a52d1534640912.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Сухо и жарко: погода в Крыму в субботу
В Крыму в субботу сухая и жаркая погода
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. В субботу Крым будет находиться во власти тропической воздушной массы, сохранится жаркая погода. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
"Температура воздуха ночью +15…+20, на побережье до +24 градусов, днем +29…+34, в горах +22…+27 градусов. Ветер ночью восточный, днем юго-западный 7-12 м/с", - говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +30...+32.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем южный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21, днем +29…+31.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +21...+23 градусов, днем воздух прогреется до +30...+32.
Море у берегов Ялты, Алушты, Севастополя прогрелось до +24, в Евпатории, Феодосии, Черноморском вода +23 градуса, в Керченском проливе и в Азовском море температура морской воды +25.