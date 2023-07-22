https://crimea.ria.ru/20230722/rossiyskaya-pvo-perekhvatila-15-raket-himars-i-odnu-storm-shadow-1130240689.html

Российская ПВО перехватила 15 ракет HIMARS и одну Storm Shadow

Российская ПВО перехватила 15 ракет HIMARS и одну Storm Shadow - РИА Новости Крым, 22.07.2023

Российская ПВО перехватила 15 ракет HIMARS и одну Storm Shadow

Российские системы ПВО перехватили за сутки 15 ракет реактивной системы залпового огня HIMARS, три ракеты HARM и одну Storm Shadow. Об этом сообщает Минобороны... РИА Новости Крым, 22.07.2023

2023-07-22T16:54

2023-07-22T16:54

2023-07-22T16:54

сво

пво

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

himars

storm shadow

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Российские системы ПВО перехватили за сутки 15 ракет реактивной системы залпового огня HIMARS, три ракеты HARM и одну Storm Shadow. Об этом сообщает Минобороны РФ.Также за сутки уничтожено 15 украинских беспилотных летательных аппаратов. Уточняется, что дроны сбиты в районах населенных пунктов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 456 самолетов, 243 вертолета, 5169 беспилотников, 426 зенитных ракетных комплексов, 10811 танков и другие виды боевой техники и вооружения.Читайте также на РИА Новости Крым:Четверо журналистов пострадали от удара ВСУ кассетными боеприпасами – МООтражены 13 атак: ВСУ потеряли более 450 боевиков за суткиТочный удар: разбита база подготовки терактов против РФ с помощью дронов

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, пво, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, himars, storm shadow, министерство обороны рф