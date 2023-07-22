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Российская ПВО перехватила 15 ракет HIMARS и одну Storm Shadow
Российская ПВО перехватила 15 ракет HIMARS и одну Storm Shadow - РИА Новости Крым, 22.07.2023
Российская ПВО перехватила 15 ракет HIMARS и одну Storm Shadow
Российские системы ПВО перехватили за сутки 15 ракет реактивной системы залпового огня HIMARS, три ракеты HARM и одну Storm Shadow. Об этом сообщает Минобороны... РИА Новости Крым, 22.07.2023
2023-07-22T16:54
2023-07-22T16:54
2023-07-22T16:54
сво
пво
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
himars
storm shadow
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Российские системы ПВО перехватили за сутки 15 ракет реактивной системы залпового огня HIMARS, три ракеты HARM и одну Storm Shadow. Об этом сообщает Минобороны РФ.Также за сутки уничтожено 15 украинских беспилотных летательных аппаратов. Уточняется, что дроны сбиты в районах населенных пунктов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 456 самолетов, 243 вертолета, 5169 беспилотников, 426 зенитных ракетных комплексов, 10811 танков и другие виды боевой техники и вооружения.Читайте также на РИА Новости Крым:Четверо журналистов пострадали от удара ВСУ кассетными боеприпасами – МООтражены 13 атак: ВСУ потеряли более 450 боевиков за суткиТочный удар: разбита база подготовки терактов против РФ с помощью дронов
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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сво, пво, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, himars, storm shadow, министерство обороны рф
Российская ПВО перехватила 15 ракет HIMARS и одну Storm Shadow
Минобороны: российская ПВО за сутки перехватила 15 ракет HIMARS и одну Storm Shadow