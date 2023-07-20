https://crimea.ria.ru/20230720/zemlyu-nakroyut-magnitnye-buri--prognoz-na-avgust-1130191374.html

Землю накроют магнитные бури – прогноз на август

Землю накроют магнитные бури – прогноз на август - РИА Новости Крым, 20.07.2023

Землю накроют магнитные бури – прогноз на август

В августе над Землей пронесутся магнитные бури, повышение геомагнитного фона ожидается уже на этой неделе. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии... РИА Новости Крым, 20.07.2023

2023-07-20T20:10

2023-07-20T20:10

2023-07-20T20:10

магнитные бури

здоровье

космос

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. В августе над Землей пронесутся магнитные бури, повышение геомагнитного фона ожидается уже на этой неделе. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН. По данным ученых, затяжной магнитный шторм уровня G1 разразится над Землей 13 и 14 августа, однако геомагнитные возмущения прогнозируются уже в июле – в первой половине дня в пятницу. В августе геомагнитный фон еще раз незначительно повысится 15 августа.Вероятность геомагнитного шторма в последующие дни августа не превышает десяти процентов, сообщается на официальном сайте Лаборатории.Врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Вера Павлова ранее поясняла, что электромагнитным влияниям во время магнитных бурь больше всего подвержены пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной системы, однако в большинстве случаев люди начинают испытывать неприятные ощущения из-за собственной мнительности. Читайте также на РИА Новости Крым:Эхо солнечных взрывов: над Крымом может зажечься полярное сияниеПочему не стоит бояться магнитных бурьПрофессор медицины научил распознавать настоящую метеочувствительность

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магнитные бури, здоровье, космос, общество