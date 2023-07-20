https://crimea.ria.ru/20230720/v-krymu-izdali-sbornik-filosofskoy-prozy-i-poezii-pamyati-dari-duginoy-1130198154.html
В Крыму издали сборник философской прозы и поэзии памяти Дарьи Дугиной
В Крыму издали сборник философской прозы и поэзии памяти Дарьи Дугиной - РИА Новости Крым, 20.07.2023
В Крыму издали сборник философской прозы и поэзии памяти Дарьи Дугиной
В Крыму издали сборник философской прозы и поэзии памяти Дарьи Дугиной "Русская мысль живет...". РИА Новости Крым, 20.07.2023
2023-07-20T21:21
2023-07-20T21:21
2023-07-20T21:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. В Крыму издали сборник философской прозы и поэзии памяти Дарьи Дугиной "Русская мысль живет...".В книгу вошли произведения различных жанров: интервью, статьи, эссе, рассказы, стихи. Их авторы живут и работают не только в Крыму, но и по всей России. Предисловие к изданию написали Глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Госсовета Республики Владимир Константинов.Среди авторов сборника – философ-милиционер из Донецка Андрей Коробов-Латынцев, руководитель одного из подмосковных отделений Российского военно-исторического общества Александр Макушин, фольклорист Марианна Дударева, доктора философских наук, преподаватели различных российских университетов, литераторы и поэты, проживающие в различных российских городах – от Архангельска до Симферополя, от Севастополя - до Москвы.В их планах – сделать сборник периодическим изданием, альманахом, а также организовать международный симпозиум, который бы включал в себя различные формы работы, и где "обсуждались бы вызовы времени и предлагались бы ответы на них, а также выявить и сформировать новые смыслы образа будущего России.Убийство Дарьи Дугиной29-летняя Дарья Дугина, политолог и журналистка, погибла 20 августа в Подмосковье. Ее автомобиль взорвался на полном ходу. Спустя два дня ФСБ заявила о раскрытии дела.По данным следствия, за убийством стоят украинские спецслужбы, а его исполнителем стала 43-летняя гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в РФ с несовершеннолетней дочерью за месяц до трагедии, а после совершения убийства покинувшая страну. Утверждается, что через Псковскую область она выехала в Эстонию.Позже в ФСБ сообщили, что убийство Дугиной вместе с Натальей Вовк готовил еще один член украинской диверсионной группы. Он покинул территорию России за день до подрыва.Читайте также на РИА Новости Крым:Убийцам Дугиной не может быть пощады – ЛавровПутин наградил Дарью Дугину орденом Мужества посмертноФСБ назвала организаторов и исполнителя убийства Дарьи Дугиной
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дарья дугина, общество, крым, новости, новости крыма, севастополь, симферополь
В Крыму издали сборник философской прозы и поэзии памяти Дарьи Дугиной
Памяти Дарьи Дугиной: крымчане издали книгу философской прозы и поэзии о русских
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. В Крыму издали сборник философской прозы и поэзии памяти Дарьи Дугиной "Русская мысль живет...".
В книгу вошли произведения различных жанров: интервью, статьи, эссе, рассказы, стихи. Их авторы живут и работают не только в Крыму, но и по всей России. Предисловие к изданию написали Глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Госсовета Республики Владимир Константинов.
"Идея, вокруг которой строятся тексты, – защита и созидание Русского мира, подсвечивание граней русского логоса на сломе эпох и стыках цивилизаций.
Посвящая сборник трагически погибшему за Русский мир философу и журналисту Дарье Дугиной, мы подчеркиваем важность именно литературно-философского слова в созидании Русского идеала, Русской мечты и в конечном счете нашего Русского будущего", - рассказал руководитель проекта Олег Шевченко.
Среди авторов сборника – философ-милиционер из Донецка Андрей Коробов-Латынцев, руководитель одного из подмосковных отделений Российского военно-исторического общества Александр Макушин, фольклорист Марианна Дударева, доктора философских наук, преподаватели различных российских университетов, литераторы и поэты, проживающие в различных российских городах – от Архангельска до Симферополя, от Севастополя - до Москвы.
"Что есть Россия? Кто такие русские? Что такое русская культура, политика, экономика?", - задают вопросы авторы сборника. И пытаются совместно найти ответ на этот вопрос, важный для страны и государственности.
В их планах – сделать сборник периодическим изданием, альманахом, а также организовать международный симпозиум, который бы включал в себя различные формы работы, и где "обсуждались бы вызовы времени и предлагались бы ответы на них, а также выявить и сформировать новые смыслы образа будущего России.
Убийство Дарьи Дугиной
29-летняя Дарья Дугина, политолог и журналистка, погибла 20 августа в Подмосковье
. Ее автомобиль взорвался на полном ходу. Спустя два дня ФСБ заявила о раскрытии дела.
По данным следствия, за убийством стоят украинские спецслужбы, а его исполнителем стала 43-летняя гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в РФ с несовершеннолетней дочерью за месяц до трагедии, а после совершения убийства покинувшая страну. Утверждается, что через Псковскую область она выехала в Эстонию.
Позже в ФСБ сообщили, что убийство Дугиной вместе с Натальей Вовк готовил еще один член украинской диверсионной группы
. Он покинул территорию России за день до подрыва.
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