https://crimea.ria.ru/20230720/kak-rabotaet-kerchenskaya-paromnaya-pereprava-situatsiya-na-utro-20-iyulya-1130184339.html

Как работает Керченская паромная переправа: ситуация на утро 20 июля

Как работает Керченская паромная переправа: ситуация на утро 20 июля - РИА Новости Крым, 20.07.2023

Как работает Керченская паромная переправа: ситуация на утро 20 июля

На утро четверга, 20 июля, Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, штормовых предупреждений в проливе нет, сообщили в Минтрансе России.

2023-07-20T10:22

2023-07-20T10:22

2023-07-20T10:25

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Трафик паромовОтмечается, что за минувшие сутки паромы выполнили 18 рейсов."После возобновления 17 июля работы Керченской переправы паромами перевезено 6 473 человека, 1 821 автомобиль и 143 пассажирских автобуса", - уточняется в сообщении.Всего с момента запуска морского сообщения через Керченский пролив в обе стороны перевезено 204 258 пассажиров, 161 300 грузовиков и 165 легковых автомобилей. Паромами, с учетом работающих на переправе двух больших десантных кораблей, совокупно выполнено 4 843 рейса.По данным крымского минтранса, в приоритетном порядке паромы перевозят организованные группы детей и рейсовые автобусы, после – грузовой транспорт с товарами первой необходимости.Движение грузовиков с неприоритетными грузами осуществляется по альтернативному сухопутному пути через новые регионы, который работает круглосуточно, и пропускные пункты Армянск, Джанкой и Перекоп. Такая же альтернатива предложена для легковых автомобилей – через Крымский мост пропускаются только машины до 3,5 тонн и заказные автобусы.Погода в проливеДействующих штормовых предупреждений по проливу нет. "Согласно прогнозу Росгидромета, 20 июля ветер южный, юго-восточный 5-10 м/сек, без осадков, видимость хорошая, высота волн 10-60 см, температура воздуха +30...32, температура воды в море +24...25 градусов", - уточнили в Минтрансе.Накануне, 19 июля, министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что Керченская паромная переправа не будет работать по ночам "до особого распоряжения". Работа переправы приостанавливается с 21.00 до 05.00. А на подъезде к Керченской паромной переправе со стороны Керчи создадут дополнительный пункт отдыха для ожидающих своей очереди пассажиров и организуют круглосуточное дежурство представителей местной власти.Читайте также на РИА Новости Крым:Туда и обратно: сухопутный маршрут в Крым - репортаж, часть 1Пропускная мощность КПП между Ростовской областью и ЛНР увеличена втроеВ Керчи возле переправы организуют дежурства чиновников

https://crimea.ria.ru/20230718/kogo-puskayut-cherez-kerchenskuyu-paromnuyu-perepravu-1130136658.html

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