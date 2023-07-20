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Как работает Керченская паромная переправа: ситуация на утро 20 июля - РИА Новости Крым, 20.07.2023
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Как работает Керченская паромная переправа: ситуация на утро 20 июля
Как работает Керченская паромная переправа: ситуация на утро 20 июля - РИА Новости Крым, 20.07.2023
Как работает Керченская паромная переправа: ситуация на утро 20 июля
На утро четверга, 20 июля, Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, штормовых предупреждений в проливе нет, сообщили в Минтрансе России.
2023-07-20T10:22
2023-07-20T10:25
крым
керченская паромная переправа
керчь
керченский пролив
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Трафик паромовОтмечается, что за минувшие сутки паромы выполнили 18 рейсов."После возобновления 17 июля работы Керченской переправы паромами перевезено 6 473 человека, 1 821 автомобиль и 143 пассажирских автобуса", - уточняется в сообщении.Всего с момента запуска морского сообщения через Керченский пролив в обе стороны перевезено 204 258 пассажиров, 161 300 грузовиков и 165 легковых автомобилей. Паромами, с учетом работающих на переправе двух больших десантных кораблей, совокупно выполнено 4 843 рейса.По данным крымского минтранса, в приоритетном порядке паромы перевозят организованные группы детей и рейсовые автобусы, после – грузовой транспорт с товарами первой необходимости.Движение грузовиков с неприоритетными грузами осуществляется по альтернативному сухопутному пути через новые регионы, который работает круглосуточно, и пропускные пункты Армянск, Джанкой и Перекоп. Такая же альтернатива предложена для легковых автомобилей – через Крымский мост пропускаются только машины до 3,5 тонн и заказные автобусы.Погода в проливеДействующих штормовых предупреждений по проливу нет. "Согласно прогнозу Росгидромета, 20 июля ветер южный, юго-восточный 5-10 м/сек, без осадков, видимость хорошая, высота волн 10-60 см, температура воздуха +30...32, температура воды в море +24...25 градусов", - уточнили в Минтрансе.Накануне, 19 июля, министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что Керченская паромная переправа не будет работать по ночам "до особого распоряжения". Работа переправы приостанавливается с 21.00 до 05.00. А на подъезде к Керченской паромной переправе со стороны Керчи создадут дополнительный пункт отдыха для ожидающих своей очереди пассажиров и организуют круглосуточное дежурство представителей местной власти.Читайте также на РИА Новости Крым:Туда и обратно: сухопутный маршрут в Крым - репортаж, часть 1Пропускная мощность КПП между Ростовской областью и ЛНР увеличена втроеВ Керчи возле переправы организуют дежурства чиновников
https://crimea.ria.ru/20230718/kogo-puskayut-cherez-kerchenskuyu-paromnuyu-perepravu-1130136658.html
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Как работает Керченская паромная переправа: ситуация на утро 20 июля

Керченская паромная переправа 20 июля работает в штатном режиме - Минтранс России

10:22 20.07.2023 (обновлено: 10:25 20.07.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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На утро четверга, 20 июля, Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, штормовых предупреждений в проливе нет, сообщили в Минтрансе России.
Обстановка на Керченской паромной переправе 20 июля 2023

Трафик паромов

Отмечается, что за минувшие сутки паромы выполнили 18 рейсов.
"После возобновления 17 июля работы Керченской переправы паромами перевезено 6 473 человека, 1 821 автомобиль и 143 пассажирских автобуса", - уточняется в сообщении.
Всего с момента запуска морского сообщения через Керченский пролив в обе стороны перевезено 204 258 пассажиров, 161 300 грузовиков и 165 легковых автомобилей. Паромами, с учетом работающих на переправе двух больших десантных кораблей, совокупно выполнено 4 843 рейса.
По данным крымского минтранса, в приоритетном порядке паромы перевозят организованные группы детей и рейсовые автобусы, после – грузовой транспорт с товарами первой необходимости.
Движение грузовиков с неприоритетными грузами осуществляется по альтернативному сухопутному пути через новые регионы, который работает круглосуточно, и пропускные пункты Армянск, Джанкой и Перекоп. Такая же альтернатива предложена для легковых автомобилей – через Крымский мост пропускаются только машины до 3,5 тонн и заказные автобусы.

Погода в проливе

Действующих штормовых предупреждений по проливу нет.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 20 июля ветер южный, юго-восточный 5-10 м/сек, без осадков, видимость хорошая, высота волн 10-60 см, температура воздуха +30...32, температура воды в море +24...25 градусов", - уточнили в Минтрансе.
Накануне, 19 июля, министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что Керченская паромная переправа не будет работать по ночам "до особого распоряжения". Работа переправы приостанавливается с 21.00 до 05.00. А на подъезде к Керченской паромной переправе со стороны Керчи создадут дополнительный пункт отдыха для ожидающих своей очереди пассажиров и организуют круглосуточное дежурство представителей местной власти.
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
18 июля, 09:43
Кого пускают через Керченскую паромную переправуКерченская переправа во вторник работает в штатном режиме, паромы перевозят грузовики с приоритетными грузами и пассажиров автобусов. Об этом сообщает минтранс Крыма.
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