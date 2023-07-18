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Десятки улиц Симферополя останутся без воды на день: список

Десятки улиц Симферополя останутся без воды на день: список - РИА Новости Крым, 18.07.2023

Десятки улиц Симферополя останутся без воды на день: список

Симферополь почти на весь световой день 18 июля останется без воды – об отключениях на более чем 20 улицах и переулках предупредили в администрации крымской... РИА Новости Крым, 18.07.2023

2023-07-18T07:57

2023-07-18T07:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Симферополь почти на весь световой день 18 июля останется без воды – об отключениях на более чем 20 улицах и переулках предупредили в администрации крымской столицы. Без воды на это время останутся улицы Русская и Ливневая, переулки Русский, Ореховый, Батумский и Гавена. А также улицы: Балаклавская (частный сектор), Батурина, Зенитная, Гражданская, Качинская, Батумский Батумская, Очаковская, Дм. Ульянова, Новороссийская, Миллера, Ушакова, Трубаченко, Крымских Партизан и прилегающие к ним улицы и переулки.Кроме того, возможно понижение давление и перебои водоснабжения на улицах: Сизаса, Толбухина, Сочинская, Аральская, Гавена, 60 лет Октября, Залесская и 1-й Конной Армии.Отмечается, что на время выполнения работ жителям будут подвозить питьевую воду автоцистернами.Неделей ранее часть Симферополя на два дня оставалась без воды. Читайте также на РИА Новости Крым:Каховскую ГЭС восстановят однозначно – Сальдо На Запорожье проблему водоснабжения решат за счет подземных источников

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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