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Десятки улиц Симферополя останутся без воды на день: список - РИА Новости Крым, 18.07.2023
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Десятки улиц Симферополя останутся без воды на день: список
Десятки улиц Симферополя останутся без воды на день: список - РИА Новости Крым, 18.07.2023
Десятки улиц Симферополя останутся без воды на день: список
Симферополь почти на весь световой день 18 июля останется без воды – об отключениях на более чем 20 улицах и переулках предупредили в администрации крымской... РИА Новости Крым, 18.07.2023
2023-07-18T07:57
2023-07-18T07:57
новости крыма
симферополь
водоснабжение
вода в крыму
жкх
минжкх крыма
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Симферополь почти на весь световой день 18 июля останется без воды – об отключениях на более чем 20 улицах и переулках предупредили в администрации крымской столицы. Без воды на это время останутся улицы Русская и Ливневая, переулки Русский, Ореховый, Батумский и Гавена. А также улицы: Балаклавская (частный сектор), Батурина, Зенитная, Гражданская, Качинская, Батумский Батумская, Очаковская, Дм. Ульянова, Новороссийская, Миллера, Ушакова, Трубаченко, Крымских Партизан и прилегающие к ним улицы и переулки.Кроме того, возможно понижение давление и перебои водоснабжения на улицах: Сизаса, Толбухина, Сочинская, Аральская, Гавена, 60 лет Октября, Залесская и 1-й Конной Армии.Отмечается, что на время выполнения работ жителям будут подвозить питьевую воду автоцистернами.Неделей ранее часть Симферополя на два дня оставалась без воды. Читайте также на РИА Новости Крым:Каховскую ГЭС восстановят однозначно – Сальдо На Запорожье проблему водоснабжения решат за счет подземных источников
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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новости крыма, симферополь, водоснабжение, вода в крыму, жкх, минжкх крыма, общество
Десятки улиц Симферополя останутся без воды на день: список

В администрации Симферополя предупредили об отключении воды на десятках улиц и переулков

07:57 18.07.2023
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкРаковина
Раковина - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости . Нина Зотина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Симферополь почти на весь световой день 18 июля останется без воды – об отключениях на более чем 20 улицах и переулках предупредили в администрации крымской столицы.
"В связи с ремонтными работами 18 июля с 09:00 до 17:00 (ориентировочно) будет ограничено водоснабжение", – говорится в сообщении.
Без воды на это время останутся улицы Русская и Ливневая, переулки Русский, Ореховый, Батумский и Гавена. А также улицы: Балаклавская (частный сектор), Батурина, Зенитная, Гражданская, Качинская, Батумский Батумская, Очаковская, Дм. Ульянова, Новороссийская, Миллера, Ушакова, Трубаченко, Крымских Партизан и прилегающие к ним улицы и переулки.
Кроме того, возможно понижение давление и перебои водоснабжения на улицах: Сизаса, Толбухина, Сочинская, Аральская, Гавена, 60 лет Октября, Залесская и 1-й Конной Армии.
Отмечается, что на время выполнения работ жителям будут подвозить питьевую воду автоцистернами.
Неделей ранее часть Симферополя на два дня оставалась без воды.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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