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Уснула – младенец выпал в окно: в Москве нашли мать "выброшенного" малыша
Уснула – младенец выпал в окно: в Москве нашли мать "выброшенного" малыша - РИА Новости Крым, 16.07.2023
Уснула – младенец выпал в окно: в Москве нашли мать "выброшенного" малыша
В Москве нашлась мать годовалого малыша, которого ранее в воскресенье обнаружили в траве у многоквартирного дома прохожие: женщина спала, когда ребенок выпал из РИА Новости Крым, 16.07.2023
2023-07-16T20:55
2023-07-16T20:55
2023-07-16T20:55
происшествия
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. В Москве нашлась мать годовалого малыша, которого ранее в воскресенье обнаружили в траве у многоквартирного дома прохожие: женщина спала, когда ребенок выпал из окна четвертого этажа. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры по итогам встречи с родительницей.Ранее в пресс-службе Москвы сообщили, что годовалого младенца, одетого в один только памперс, в траве под окнами многоквартирного дома на улице Сельскохозяйственной нашли прохожие и сообщили об этом правоохранителям. Установлением личности ребенка и его родителей занялась прокуратура Северо-Восточного административного округа Москвы. Мать вскоре нашли. Выяснислось, что 24-летняя женщина проживает с малолетним сыном в квартире в том самом доме, у которого и был найден малыш.В ведомстве уточнили, что малыша спасла проходившая мимо женщина: она услышала детский плач ребенка и вызвала экстренные службы, которые передали мальчика медикам – ребенка госпитализировали.Процессуальная проверки по факту инцидента продолжается.Читайте также на РИА Новости Крым:Потерявшие ребенка родители нашли на кладбище брошенного младенца Крымчанка похищала алкоголь из магазина в коляске с грудным младенцем Грузовик врезался в легковушку с 8-месячным пассажиром на ЮБК
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происшествия, москва, общество, генеральная прокуратура рф, новости
Уснула – младенец выпал в окно: в Москве нашли мать "выброшенного" малыша
Прокуратура Москвы нашла мать годовалого малыша, ранее обнаруженного в траве прохожими
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. В Москве нашлась мать годовалого малыша, которого ранее в воскресенье обнаружили в траве у многоквартирного дома прохожие: женщина спала, когда ребенок выпал из окна четвертого этажа. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры по итогам встречи с родительницей.
Ранее в пресс-службе Москвы сообщили
, что годовалого младенца, одетого в один только памперс, в траве под окнами многоквартирного дома на улице Сельскохозяйственной нашли прохожие и сообщили об этом правоохранителям.
Установлением личности ребенка и его родителей занялась прокуратура Северо-Восточного административного округа Москвы. Мать вскоре нашли. Выяснислось, что 24-летняя женщина проживает с малолетним сыном в квартире в том самом доме, у которого и был найден малыш.
"Со слов женщины она с ребенком находилась в квартире, уснула, оставив ребенка без присмотра. В результате мальчик выпал из окна с высоты 4 этажа", – рассказали в прокуратуре.
В ведомстве уточнили, что малыша спасла проходившая мимо женщина: она услышала детский плач ребенка и вызвала экстренные службы, которые передали мальчика медикам – ребенка госпитализировали.
Процессуальная проверки по факту инцидента продолжается.
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