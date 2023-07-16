https://crimea.ria.ru/20230716/usnula--mladenets-vypal-v-okno-v-moskve-nashli-mat-vybroshennogo-malysha-1130098047.html

Уснула – младенец выпал в окно: в Москве нашли мать "выброшенного" малыша

Уснула – младенец выпал в окно: в Москве нашли мать "выброшенного" малыша - РИА Новости Крым, 16.07.2023

Уснула – младенец выпал в окно: в Москве нашли мать "выброшенного" малыша

В Москве нашлась мать годовалого малыша, которого ранее в воскресенье обнаружили в траве у многоквартирного дома прохожие: женщина спала, когда ребенок выпал из РИА Новости Крым, 16.07.2023

2023-07-16T20:55

2023-07-16T20:55

2023-07-16T20:55

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. В Москве нашлась мать годовалого малыша, которого ранее в воскресенье обнаружили в траве у многоквартирного дома прохожие: женщина спала, когда ребенок выпал из окна четвертого этажа. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры по итогам встречи с родительницей.Ранее в пресс-службе Москвы сообщили, что годовалого младенца, одетого в один только памперс, в траве под окнами многоквартирного дома на улице Сельскохозяйственной нашли прохожие и сообщили об этом правоохранителям. Установлением личности ребенка и его родителей занялась прокуратура Северо-Восточного административного округа Москвы. Мать вскоре нашли. Выяснислось, что 24-летняя женщина проживает с малолетним сыном в квартире в том самом доме, у которого и был найден малыш.В ведомстве уточнили, что малыша спасла проходившая мимо женщина: она услышала детский плач ребенка и вызвала экстренные службы, которые передали мальчика медикам – ребенка госпитализировали.Процессуальная проверки по факту инцидента продолжается.Читайте также на РИА Новости Крым:Потерявшие ребенка родители нашли на кладбище брошенного младенца Крымчанка похищала алкоголь из магазина в коляске с грудным младенцем Грузовик врезался в легковушку с 8-месячным пассажиром на ЮБК

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, общество, генеральная прокуратура рф, новости