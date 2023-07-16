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Праздник Вардавар в честь Преображения Господня: история и традиции армян

Праздник Вардавар в честь Преображения Господня: история и традиции армян - РИА Новости Крым, 16.07.2023

Праздник Вардавар в честь Преображения Господня: история и традиции армян

Вардавар – праздник в честь Преображения Господня отмечается в Крыму армянами так же радостно и массово, как и в других местах проживания общин за пределами... РИА Новости Крым, 16.07.2023

2023-07-16T19:21

2023-07-16T19:21

2023-07-16T19:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Вардавар – праздник в честь Преображения Господня отмечается в Крыму армянами так же радостно и массово, как и в других местах проживания общин за пределами Армении, при этом в мероприятия вовлекаются представители других национальностей и религий. О традициях и особенностях празднования на полуострове в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал настоятель церкви Сурб Акоб (Симферополь), иерей Нерсес Хананян.Армянский праздник в честь Преображения Господня – Вардавар, имеющий в своих народных традициях и языческие корни, был включен в пасхальный цикл и отмечается через 14 недель после Пасхи, выпадая в промежуток 28 июня – 1 августа. В 2023 году его отмечают 16 июля.По словам Хананяна, как и в любой традиционной христианской конфессии, этот праздник в армянской церковной истории является одним из величайших, поскольку связан со знаковым событием, описанным в Евангелиях. Речь о том, как явившийся на землю в образе человека Господь Иисус Христос впервые и явно продемонстрировал ученикам – двум из 12 будущих апостолов, Моисею и Илии, – свою божественную природу, пребывая с ними на горе Фавор."Сложно найти в календаре армянской церкви хотя бы один праздник, событие, которое не имело бы вместе со своим духовным смыслом каких-то народных традиций. Один из таких дней – День Преображения Господня, который в народе больше известен как праздник Вардавар. В этот день после праздничной литургии во дворах церквей, монастырей люди обливают друг друга водой, и принято на это не обижаться, несмотря на то, что могут даже незнакомые люди подойти и облить человека. Это многовековая традиция, которая утвердилась, и отчасти она символизирует в том числе некое омовение. То есть вода в этот день поднимается с благословения", – рассказал отец Нерсес.По его словам, согласно давней традиции, о которой свидетельствуют сохранившиеся архивные церковные записи священников, служивших в Крыму более 150 лет назад, в этот день крымские армяне всегда паломничали в монастырь Сурб Хач в городе Старый Крым.Также в этот день совершают благотворительные трапезы – матах. Согласно традиции, приготовленным угощением делятся не только с близкими, но и с посторонними людьми из числа нуждающихся. Это своего рода дар Богу в виде жертвования тем, кому необходима помощь – независимо от национальной и религиозной принадлежности, подчеркнул священник.В случае с армянской общиной в Крыму, соблюдать традиции для верующих "важно еще и для того, чтобы сохранить свою идентичность", хранительницей которой для всех представителей народа, проживающих за пределами исторической родины, является церковь, добавил он.И подчеркнул, что сегодня отношения Армении и Крыма как субъекта Российской Федерации "выходят на абсолютно новый уровень"."Буквально в конце этого месяца мы ожидаем приезд представителя Армении в Крым. Это уникальное, исключительное явление, потому что на протяжении нескольких лет были какие-то сомнения. Но сегодня, слава Богу, добрые отношения благодаря усилиям нашей общины выстраиваются между представителями власти. И, я думаю, что это будет не началом, а продолжением тех многовековых связей, которые объединяют армянский и русский народы", – заключил иерей.Читайте также на РИА Новости Крым:Армянский след: у подножия Чатыр-Дага нашли медаль "За боевые заслуги" Признать, чтобы не повторилось: в Крыму вспоминают жертв геноцида армян

https://crimea.ria.ru/20230716/kak-v-krymu-prazdnuyut-vardavar---fotoreportazh-1130096387.html

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армения, крым, праздники и памятные даты, вардавар, сурб хач, фото, новости крыма, крым многонациональный