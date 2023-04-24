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Признать, чтобы не повторилось: в Крыму вспоминают жертв геноцида армян

Признать, чтобы не повторилось: в Крыму вспоминают жертв геноцида армян - РИА Новости Крым, 24.04.2023

Признать, чтобы не повторилось: в Крыму вспоминают жертв геноцида армян

В Симферополе на площади у церкви Сурб-Акоп собралось несколько сотен человек, чтобы почтить память жертв геноцида армян в Османской империи. В той беспощадной... РИА Новости Крым, 24.04.2023

2023-04-24T16:05

2023-04-24T16:05

2023-04-24T16:05

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день памяти жертв геноцида армянского народа в османской империи

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В Симферополе на площади у церкви Сурб-Акоп собралось несколько сотен человек, чтобы почтить память жертв геноцида армян в Османской империи. В той беспощадной резне армянский народ потерял полтора миллиона своих сограждан. Сотни тысяч были изгнаны с родной земли, лишились крова.Хотят осуждения, а не мести"Это один из самых трагичных дней в истории армянского народа. 24 апреля армяне всего мира собираются, чтобы почтить память тех невинно убиенных людей, которые были уничтожены из-за своей веры. Это преступление, которое не имеет срока давности, и оно должно быть осуждено всем мировым сообществом, чтобы все наконец-то поняли, что пока не будет справедливости, фашизм будет поднимать голову раз за разом, как преступник, который не понеся наказания, дальше продолжает преступления", - убежден председатель армянской региональной национально-культурной автономии Республики Крым Георгий Акопян.По его словам, армяне всего мира никогда не забудут, какое преступление было совершено в отношении армянского народа.Собравшиеся, выстроившись в колонны по четыре человека, идут вслед за духовенством крестным ходом по территории Староармянского кладбища. В руках портреты представителей армянской интеллигенции, флаги Армении, России, Крыма. Кто-то задерживается у могил своих родственников, кто-то приводит в порядок памятники, возлагает к ним цветы, молится. После крестного хода – общая поминальная молитва "прославления великомучеников", читают Отче Наш.Сохранить память в детях"Главная цель мероприятий подобного рода – напоминание о том, что в истории человечества были такие преступления. И когда их вовремя не осудили и не остановили, они продолжились. Так, после геноцида армян был совершен холокост по отношению к еврейскому народу, также по национальному признаку. Поэтому сегодня мы призываем все цивилизованные страны оставить в стороне политические интересы и осудить то, что действительно является преступлением", - отмечает настоятель церкви Сурб Акоп иерей Нерсес Хананян. Он напоминает, что для всего армянского народа 24 апреля – особенный день, когда историю передают молодежи и детям, "для того, чтобы наша справедливая борьба продолжалась в новом поколении".Яркое тому подтверждение – симферополец Арсен, который приехал на траурные мероприятия вместе со своим шестилетним сыном."Пытаюсь ему объяснить, что такое наша история и почему ее важно знать и помнить. Объясняю сыну так же, как когда-то объясняли и мне", - признается он.Знают о трагических страницах истории своего народа и студентки Анна и Арусяк. Когда-то родственникам одной из девушек удалось бежать с родной земли, чтоб выжить."Важно помнить, чтобы не совершать ошибок прошлого, потому что это действительно страшно", - признается Анна.Флаги Армении, России, Крыма, красные гвоздики. Молодые воспитанники армянской школы им. Г.К. Айвазовского, ансамбля "Арарат" и ансамбля "Единство" возлагают цветы у могил видных деятелей, которые за годы жизни прославили армянскую нацию. Молодые поколения помнят, гордятся и требуют осуждения преступлений против своего народа.24 апреля армяне всего мира вспоминают жертв геноцида армянского народа в Османской империи. В этот день 1915 года в Константинополе начали массово арестовывать армянскую интеллигенцию. Считается, что до 1923 года было уничтожено 1,5 миллиона армян, сожжено и разграблено более 60 армянских городов и 2,5 тысячи сел. Еще около миллиона человека бежали в другие государства. Факт геноцида армянского народа признали 23 государства, а также Европарламент. В Турции геноцид отрицают.Читайте также на РИА Новости Крым:Разделяем боль и скорбь земляков: Аксенов о геноциде армянского народаДуховный лидер армян: непризнание геноцида привело к новым трагедиямПрезидент Турции раскритиковал позицию России по геноциду армян

https://crimea.ria.ru/20230405/uteryannuyu-v-krymu-frontovuyu-nagradu-vruchili-seme-soldata-1127990797.html

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2023

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

В Крыму вспоминают жертв геноцида армян в Османской империи В Крыму вспоминают жертв геноцида армян в Османской империи 2023-04-24T16:05 true PT2M45S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

крым, история, общество, новости крыма, симферополь, день памяти жертв геноцида армянского народа в османской империи, видео