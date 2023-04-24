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Признать, чтобы не повторилось: в Крыму вспоминают жертв геноцида армян
Признать, чтобы не повторилось: в Крыму вспоминают жертв геноцида армян - РИА Новости Крым, 24.04.2023
Признать, чтобы не повторилось: в Крыму вспоминают жертв геноцида армян
В Симферополе на площади у церкви Сурб-Акоп собралось несколько сотен человек, чтобы почтить память жертв геноцида армян в Османской империи. В той беспощадной... РИА Новости Крым, 24.04.2023
2023-04-24T16:05
2023-04-24T16:05
2023-04-24T16:05
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день памяти жертв геноцида армянского народа в османской империи
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В Симферополе на площади у церкви Сурб-Акоп собралось несколько сотен человек, чтобы почтить память жертв геноцида армян в Османской империи. В той беспощадной резне армянский народ потерял полтора миллиона своих сограждан. Сотни тысяч были изгнаны с родной земли, лишились крова.Хотят осуждения, а не мести"Это один из самых трагичных дней в истории армянского народа. 24 апреля армяне всего мира собираются, чтобы почтить память тех невинно убиенных людей, которые были уничтожены из-за своей веры. Это преступление, которое не имеет срока давности, и оно должно быть осуждено всем мировым сообществом, чтобы все наконец-то поняли, что пока не будет справедливости, фашизм будет поднимать голову раз за разом, как преступник, который не понеся наказания, дальше продолжает преступления", - убежден председатель армянской региональной национально-культурной автономии Республики Крым Георгий Акопян.По его словам, армяне всего мира никогда не забудут, какое преступление было совершено в отношении армянского народа.Собравшиеся, выстроившись в колонны по четыре человека, идут вслед за духовенством крестным ходом по территории Староармянского кладбища. В руках портреты представителей армянской интеллигенции, флаги Армении, России, Крыма. Кто-то задерживается у могил своих родственников, кто-то приводит в порядок памятники, возлагает к ним цветы, молится. После крестного хода – общая поминальная молитва "прославления великомучеников", читают Отче Наш.Сохранить память в детях"Главная цель мероприятий подобного рода – напоминание о том, что в истории человечества были такие преступления. И когда их вовремя не осудили и не остановили, они продолжились. Так, после геноцида армян был совершен холокост по отношению к еврейскому народу, также по национальному признаку. Поэтому сегодня мы призываем все цивилизованные страны оставить в стороне политические интересы и осудить то, что действительно является преступлением", - отмечает настоятель церкви Сурб Акоп иерей Нерсес Хананян. Он напоминает, что для всего армянского народа 24 апреля – особенный день, когда историю передают молодежи и детям, "для того, чтобы наша справедливая борьба продолжалась в новом поколении".Яркое тому подтверждение – симферополец Арсен, который приехал на траурные мероприятия вместе со своим шестилетним сыном."Пытаюсь ему объяснить, что такое наша история и почему ее важно знать и помнить. Объясняю сыну так же, как когда-то объясняли и мне", - признается он.Знают о трагических страницах истории своего народа и студентки Анна и Арусяк. Когда-то родственникам одной из девушек удалось бежать с родной земли, чтоб выжить."Важно помнить, чтобы не совершать ошибок прошлого, потому что это действительно страшно", - признается Анна.Флаги Армении, России, Крыма, красные гвоздики. Молодые воспитанники армянской школы им. Г.К. Айвазовского, ансамбля "Арарат" и ансамбля "Единство" возлагают цветы у могил видных деятелей, которые за годы жизни прославили армянскую нацию. Молодые поколения помнят, гордятся и требуют осуждения преступлений против своего народа.24 апреля армяне всего мира вспоминают жертв геноцида армянского народа в Османской империи. В этот день 1915 года в Константинополе начали массово арестовывать армянскую интеллигенцию. Считается, что до 1923 года было уничтожено 1,5 миллиона армян, сожжено и разграблено более 60 армянских городов и 2,5 тысячи сел. Еще около миллиона человека бежали в другие государства. Факт геноцида армянского народа признали 23 государства, а также Европарламент. В Турции геноцид отрицают.Читайте также на РИА Новости Крым:Разделяем боль и скорбь земляков: Аксенов о геноциде армянского народаДуховный лидер армян: непризнание геноцида привело к новым трагедиямПрезидент Турции раскритиковал позицию России по геноциду армян
https://crimea.ria.ru/20230405/uteryannuyu-v-krymu-frontovuyu-nagradu-vruchili-seme-soldata-1127990797.html
https://crimea.ria.ru/20221101/restavratsiya-svyatyni-v-feodosii-vozdvigli-krest-nad-drevnim-khramom-1125179741.html
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Ирина Мезенцева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/18/1128332428_201:0:1161:720_1920x0_80_0_0_10dd319a48c3092b55df2a50d970758d.jpg
В Крыму вспоминают жертв геноцида армян в Османской империи
В Крыму вспоминают жертв геноцида армян в Османской империи
2023-04-24T16:05
true
PT2M45S
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ирина Мезенцева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg
крым, история, общество, новости крыма, симферополь, день памяти жертв геноцида армянского народа в османской империи, видео
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В Симферополе на площади у церкви Сурб-Акоп собралось несколько сотен человек, чтобы почтить память жертв геноцида армян в Османской империи. В той беспощадной резне армянский народ потерял полтора миллиона своих сограждан. Сотни тысяч были изгнаны с родной земли, лишились крова.
Хотят осуждения, а не мести
"Это один из самых трагичных дней в истории армянского народа. 24 апреля армяне всего мира собираются, чтобы почтить память тех невинно убиенных людей, которые были уничтожены из-за своей веры. Это преступление, которое не имеет срока давности, и оно должно быть осуждено всем мировым сообществом, чтобы все наконец-то поняли, что пока не будет справедливости, фашизм будет поднимать голову раз за разом, как преступник, который не понеся наказания, дальше продолжает преступления", - убежден председатель армянской региональной национально-культурной автономии Республики Крым Георгий Акопян.
По его словам, армяне всего мира никогда не забудут, какое преступление было совершено в отношении армянского народа.
"Будут сменяться поколения, пройдут еще и сто, и двести лет, но мы все равно добьемся справедливости, добьемся того, чтобы это преступление осудили, чтобы оно не повторилось. Это необходимо ради мира во всем мире. Мы требуем, чтобы было сделано так, чтобы фашизма больше не было. Мы мести не требуем. Мы хотим справедливости. Помним и требуем", - говорит Акопян.
Собравшиеся, выстроившись в колонны по четыре человека, идут вслед за духовенством крестным ходом по территории Староармянского кладбища. В руках портреты представителей армянской интеллигенции, флаги Армении, России, Крыма. Кто-то задерживается у могил своих родственников, кто-то приводит в порядок памятники, возлагает к ним цветы, молится. После крестного хода – общая поминальная молитва "прославления великомучеников", читают Отче Наш.
Сохранить память в детях
"Главная цель мероприятий подобного рода – напоминание о том, что в истории человечества были такие преступления. И когда их вовремя не осудили и не остановили, они продолжились. Так, после геноцида армян был совершен холокост по отношению к еврейскому народу, также по национальному признаку. Поэтому сегодня мы призываем все цивилизованные страны оставить в стороне политические интересы и осудить то, что действительно является преступлением", - отмечает настоятель церкви Сурб Акоп иерей Нерсес Хананян.
Он напоминает, что для всего армянского народа 24 апреля – особенный день, когда историю передают молодежи и детям, "для того, чтобы наша справедливая борьба продолжалась в новом поколении".
Яркое тому подтверждение – симферополец Арсен, который приехал на траурные мероприятия вместе со своим шестилетним сыном.
"Пытаюсь ему объяснить, что такое наша история и почему ее важно знать и помнить. Объясняю сыну так же, как когда-то объясняли и мне", - признается он.
Знают о трагических страницах истории своего народа и студентки Анна и Арусяк. Когда-то родственникам одной из девушек удалось бежать с родной земли, чтоб выжить.
"Важно помнить, чтобы не совершать ошибок прошлого, потому что это действительно страшно", - признается Анна.
Флаги Армении, России, Крыма, красные гвоздики. Молодые воспитанники армянской школы им. Г.К. Айвазовского, ансамбля "Арарат" и ансамбля "Единство" возлагают цветы у могил видных деятелей, которые за годы жизни прославили армянскую нацию. Молодые поколения помнят, гордятся и требуют осуждения преступлений против своего народа.
24 апреля армяне всего мира вспоминают жертв геноцида армянского народа в Османской империи. В этот день 1915 года в Константинополе начали массово арестовывать армянскую интеллигенцию. Считается, что до 1923 года было уничтожено 1,5 миллиона армян, сожжено и разграблено более 60 армянских городов и 2,5 тысячи сел. Еще около миллиона человека бежали в другие государства. Факт геноцида армянского народа признали 23 государства, а также Европарламент. В Турции геноцид отрицают.
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