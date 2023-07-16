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Идеальное лето: погода в Крыму в воскресенье
Идеальное лето: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 16.07.2023
Идеальное лето: погода в Крыму в воскресенье
В воскресенье область повышенного атмосферного давления обусловит в Крыму сухую солнечную погоду. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 16.07.2023
2023-07-16T00:01
2023-07-16T00:01
2023-07-16T00:01
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. В воскресенье область повышенного атмосферного давления обусловит в Крыму сухую солнечную погоду. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +28...30 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +18…20 градусов, днем +26…28.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +19...21 градусов, днем воздух прогреется до +27...+29.В Евпатории осадков также не ожидается. Ночью столбики термометров покажут +18...20, днем +28...30 градусов.В Судаке и Феодосии также переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +20...+22, днем +27...+29 градусов.Море у берегов Ялты прогрелось до +23, в Алуште вода +18 градусов, в Евпатори и Феодосии - +20, в Севастополе и Черноморском - +22. В Керченском проливе и Азовском море температура воды +24.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани смыло пешеходный мостВ Феодосии спасатели вышли в конные рейды по лесамИдеальная курортная погода – прогноз на выходные от ФОБОС
симферополь
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ялта
алушта
евпатория
судак
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крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Идеальное лето: погода в Крыму в воскресенье
В Крыму в воскресенье до +30, море прогрето до +24 градусов
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. В воскресенье область повышенного атмосферного давления обусловит в Крыму сухую солнечную погоду. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
"В воскресенье область повышенного атмосферного давления обусловит в Крыму сухую солнечную погоду. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14…19, на побережье до +22; днем +26…31, в горах +19…24", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +28...30 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +18…20 градусов, днем +26…28.
В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +19...21 градусов, днем воздух прогреется до +27...+29.
В Евпатории осадков также не ожидается. Ночью столбики термометров покажут +18...20, днем +28...30 градусов.
В Судаке и Феодосии также переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +20...+22, днем +27...+29 градусов.
Море у берегов Ялты прогрелось до +23, в Алуште вода +18 градусов, в Евпатори и Феодосии - +20, в Севастополе и Черноморском - +22. В Керченском проливе и Азовском море температура воды +24.
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