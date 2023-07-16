https://crimea.ria.ru/20230716/idealnoe-leto-pogoda-v-krymu-v-voskresene-1130074682.html

Идеальное лето: погода в Крыму в воскресенье

Идеальное лето: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 16.07.2023

Идеальное лето: погода в Крыму в воскресенье

В воскресенье область повышенного атмосферного давления обусловит в Крыму сухую солнечную погоду. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 16.07.2023

2023-07-16T00:01

2023-07-16T00:01

2023-07-16T00:01

крымская погода

погода в крыму

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. В воскресенье область повышенного атмосферного давления обусловит в Крыму сухую солнечную погоду. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +28...30 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +18…20 градусов, днем +26…28.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +19...21 градусов, днем воздух прогреется до +27...+29.В Евпатории осадков также не ожидается. Ночью столбики термометров покажут +18...20, днем +28...30 градусов.В Судаке и Феодосии также переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +20...+22, днем +27...+29 градусов.Море у берегов Ялты прогрелось до +23, в Алуште вода +18 градусов, в Евпатори и Феодосии - +20, в Севастополе и Черноморском - +22. В Керченском проливе и Азовском море температура воды +24.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани смыло пешеходный мостВ Феодосии спасатели вышли в конные рейды по лесамИдеальная курортная погода – прогноз на выходные от ФОБОС

симферополь

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алушта

евпатория

судак

феодосия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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