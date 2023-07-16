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Более тысячи машин: очередь у Крымского моста со стороны Тамани и Керчи - РИА Новости Крым, 16.07.2023
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Более тысячи машин: очередь у Крымского моста со стороны Тамани и Керчи
Более тысячи машин: очередь у Крымского моста со стороны Тамани и Керчи - РИА Новости Крым, 16.07.2023
Более тысячи машин: очередь у Крымского моста со стороны Тамани и Керчи
В очереди у Крымского моста со стороны Краснодарского края досмотра ожидают 1200 автомобилей. Об этом сообщается в специальном телеграм-канале Минтранса... РИА Новости Крым, 16.07.2023
2023-07-16T09:25
2023-07-16T09:25
крымский мост
транспорт
крым
логистика
кубань
новости
минтранс крыма
керченская паромная переправа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. В очереди у Крымского моста со стороны Краснодарского края досмотра ожидают 1200 автомобилей. Об этом сообщается в специальном телеграм-канале Минтранса "Крымский мост: оперативная информация".Уточняется, что со стороны Керчи затруднений с проездом нет.По состоянию на 8-00 со стороны Крыма очереди также не было, со стороны Тамани она к этому времени достигла 970 автомобилей.О ситуации на Крымском мосту в режиме реального времени читайте по ссылке &gt;&gt;Накануне, в субботу, 15 июля, ситуация утром была менее напряженной: со стороны Краснодарского края в очереди на досмотр ожидали более 320 машин со стороны Крыма затруднений в проезде так же не было. Днем в этот день очередь со стороны Керчи у Крымского моста выросла до 550 машин, время ожидания досмотра транспорта достигло до двух часов, со стороны Тамани пробок, наоборот, уже не было. В ночь на 16 июля очередь у Крымского моста со стороны Тамани начала расти, со стороны Крыма проезд был свободен. Читайте также на РИА Новости Крым:На Крымском мосту добавили пункты досмотра - время ожидания сейчас Попытка удара по Крымскому мосту: эксперт оценил опасность ракет С-200
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крымский мост, транспорт, крым, логистика, кубань, новости, минтранс крыма, керченская паромная переправа
Более тысячи машин: очередь у Крымского моста со стороны Тамани и Керчи

В очереди у Крымского моста со стороны Тамани досмотра ожидают 1200 машин

09:25 16.07.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДвижение автомобилей по Крымскому мосту
Движение автомобилей по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. В очереди у Крымского моста со стороны Краснодарского края досмотра ожидают 1200 автомобилей. Об этом сообщается в специальном телеграм-канале Минтранса "Крымский мост: оперативная информация".
"В очереди со стороны Тамани находится 1200 транспортных средств. Время ожидания около четырех часов", – говорится в сообщении от 9 утра.
Уточняется, что со стороны Керчи затруднений с проездом нет.
По состоянию на 8-00 со стороны Крыма очереди также не было, со стороны Тамани она к этому времени достигла 970 автомобилей.
О ситуации на Крымском мосту в режиме реального времени читайте по ссылке >>
Накануне, в субботу, 15 июля, ситуация утром была менее напряженной: со стороны Краснодарского края в очереди на досмотр ожидали более 320 машин со стороны Крыма затруднений в проезде так же не было. Днем в этот день очередь со стороны Керчи у Крымского моста выросла до 550 машин, время ожидания досмотра транспорта достигло до двух часов, со стороны Тамани пробок, наоборот, уже не было.
В ночь на 16 июля очередь у Крымского моста со стороны Тамани начала расти, со стороны Крыма проезд был свободен.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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