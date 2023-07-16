https://crimea.ria.ru/20230716/bolee-tysyachi-mashin-ochered-u-krymskogo-mosta-so-storony-tamani-i-kerchi-1130085942.html

Более тысячи машин: очередь у Крымского моста со стороны Тамани и Керчи

Более тысячи машин: очередь у Крымского моста со стороны Тамани и Керчи - РИА Новости Крым, 16.07.2023

Более тысячи машин: очередь у Крымского моста со стороны Тамани и Керчи

В очереди у Крымского моста со стороны Краснодарского края досмотра ожидают 1200 автомобилей. Об этом сообщается в специальном телеграм-канале Минтранса... РИА Новости Крым, 16.07.2023

2023-07-16T09:25

2023-07-16T09:25

2023-07-16T09:25

крымский мост

транспорт

крым

логистика

кубань

новости

минтранс крыма

керченская паромная переправа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0a/1129931992_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_a412f27f30102f4985b8a373689781f0.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. В очереди у Крымского моста со стороны Краснодарского края досмотра ожидают 1200 автомобилей. Об этом сообщается в специальном телеграм-канале Минтранса "Крымский мост: оперативная информация".Уточняется, что со стороны Керчи затруднений с проездом нет.По состоянию на 8-00 со стороны Крыма очереди также не было, со стороны Тамани она к этому времени достигла 970 автомобилей.О ситуации на Крымском мосту в режиме реального времени читайте по ссылке >>Накануне, в субботу, 15 июля, ситуация утром была менее напряженной: со стороны Краснодарского края в очереди на досмотр ожидали более 320 машин со стороны Крыма затруднений в проезде так же не было. Днем в этот день очередь со стороны Керчи у Крымского моста выросла до 550 машин, время ожидания досмотра транспорта достигло до двух часов, со стороны Тамани пробок, наоборот, уже не было. В ночь на 16 июля очередь у Крымского моста со стороны Тамани начала расти, со стороны Крыма проезд был свободен. Читайте также на РИА Новости Крым:На Крымском мосту добавили пункты досмотра - время ожидания сейчас Попытка удара по Крымскому мосту: эксперт оценил опасность ракет С-200

https://crimea.ria.ru/20230714/situatsiya-na-krymskom-mostu-onlayn-1130052442.html

крымский мост

крым

кубань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, крым, логистика, кубань, новости, минтранс крыма, керченская паромная переправа