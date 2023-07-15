Рейтинг@Mail.ru
Знакомство с родителями любимой: в Алуште парень попался на краже букета - РИА Новости Крым, 15.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230715/znakomstvo-s-roditelyami-lyubimoy-v-alushte-paren-popalsya-na-krazhe-buketa-1130079896.html
Знакомство с родителями любимой: в Алуште парень попался на краже букета
Знакомство с родителями любимой: в Алуште парень попался на краже букета - РИА Новости Крым, 15.07.2023
Знакомство с родителями любимой: в Алуште парень попался на краже букета
В Алуште жителю Волгоградской области грозит до четырех лет тюрьмы за кражу дорогостоящего букета цветов. Об этом сообщают в пресс-службе республиканского МВД. РИА Новости Крым, 15.07.2023
2023-07-15T16:54
2023-07-15T16:54
крым
алушта
мвд по республике крым
происшествия
общество
закон и право
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/06/1119332178_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4618d351db3817c6b24954f1f54c13ae.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В Алуште жителю Волгоградской области грозит до четырех лет тюрьмы за кражу дорогостоящего букета цветов. Об этом сообщают в пресс-службе республиканского МВД.По данным правоохранителей, молодой человек приехал в курортный город для знакомства с родителями своей возлюбленной. Вечером во время прогулки он решил подарить девушке букет цветов, который заприметил у цветочного ларька.Стоимость букета владелица торговой точки оценила в пять тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Он раскаялся в содеянном и возместил нанесенный ущерб. Однако это не избавило парня от ответственности. Против него возбуждено уголовное дело за грабеж. Гостю Крыма может грозить до четырех лет заключения. Сейчас он под подпиской о невыезде.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе сторож "отметил" именины в отделении полицииКерчанин попался на краже денег и алкоголя из бара экс-возлюбленнойСевастополец спустил краденые деньги на путан и рестораны
крым
алушта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/06/1119332178_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a0ae5688576a64d37f93695c26f08dc5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, алушта, мвд по республике крым, происшествия, общество, закон и право, новости крыма
Знакомство с родителями любимой: в Алуште парень попался на краже букета

Парень приехал в Крым для знакомства с родителями любимой, но может сесть за кражу букета

16:54 15.07.2023
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПродажа цветов
Продажа цветов - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В Алуште жителю Волгоградской области грозит до четырех лет тюрьмы за кражу дорогостоящего букета цветов. Об этом сообщают в пресс-службе республиканского МВД.
По данным правоохранителей, молодой человек приехал в курортный город для знакомства с родителями своей возлюбленной. Вечером во время прогулки он решил подарить девушке букет цветов, который заприметил у цветочного ларька.
"Пара в вечернее время гуляла по городу. Проходя через подземный переход в районе автовокзала, 20-летний романтик обратил внимание на букет белых цветов, стоявших у цветочного киоска, и захотел преподнести их в подарок своей девушке. Схватив букет на глазах у владелицы цветочного ларька, молодой человек бросился бежать. Продавщица попыталась остановить похитителя цветов, однако так и не смогла догнать его. Оторвавшись от погони, молодой человек понял, что совершил преступление, и, чтобы избежать ответственности, избавился от похищенного букета, оставив его у подъезда одного из многоквартирных домов", - уточнили в МВД.
Стоимость букета владелица торговой точки оценила в пять тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Он раскаялся в содеянном и возместил нанесенный ущерб. Однако это не избавило парня от ответственности. Против него возбуждено уголовное дело за грабеж. Гостю Крыма может грозить до четырех лет заключения. Сейчас он под подпиской о невыезде.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе сторож "отметил" именины в отделении полиции
Керчанин попался на краже денег и алкоголя из бара экс-возлюбленной
Севастополец спустил краденые деньги на путан и рестораны
 
КрымАлуштаМВД по Республике КрымПроисшествияОбществоЗакон и правоНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Крымский мост Ситуация на Крымском мосту. ОнлайнВчера, 11:17
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:37В Феодосии спасатели вышли в конные рейды по лесам
19:33Над Белгородом сработала ПВО
19:19Шесть фигурантов дела о покушении на убийство Симоньян арестованы
19:06Папа Римский займется освобождением митрополита Киево-Печерской лавры
18:41Симоньян обратилась к подозреваемым в покушении
18:19Встреча Путина с Пригожиным и ракета над Керчью: топ новостей недели
17:58Зажигалка мне не нужна: в Стокгольме мусульманин отказался сжечь Библию
17:44Среди подозреваемых в покушении на Симоньян неонацистов есть подростки
17:13Планы ВСУ воспользоваться подрывом Каховской ГЭС провалились – Сальдо
16:54Знакомство с родителями любимой: в Алуште парень попался на краже букета
16:32За сутки ВСУ потеряли 645 боевиков, склады боеприпасов и технику
16:07Наместник Киево-Печерской лавры может умереть в СИЗО - патриарх Кирилл
15:50Путин: главная цель зерновой сделки не реализована
15:12Ждать более двух часов: ситуация у Крымского моста
15:06На Кубани смыло пешеходный мост
14:43ВСУ потеряли 210 боевиков на Запорожском и Южно-Донецком направлениях
14:25Не дал врагу прорвать оборону: в Севастополе простились с героем СВО
14:08Киев создает ядерную угрозу для всей Европы: МИД об атаке на Курскую АЭС
13:45СБУ готовила убийство главреда МИА "Россия Сегодня" Маргариты Симоньян
13:14ВСУ обстреливают из артиллерии жителей Херсонщины: 69 прилетов за день
Лента новостейМолния