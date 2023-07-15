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Знакомство с родителями любимой: в Алуште парень попался на краже букета

Знакомство с родителями любимой: в Алуште парень попался на краже букета - РИА Новости Крым, 15.07.2023

Знакомство с родителями любимой: в Алуште парень попался на краже букета

В Алуште жителю Волгоградской области грозит до четырех лет тюрьмы за кражу дорогостоящего букета цветов. Об этом сообщают в пресс-службе республиканского МВД. РИА Новости Крым, 15.07.2023

2023-07-15T16:54

2023-07-15T16:54

2023-07-15T16:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В Алуште жителю Волгоградской области грозит до четырех лет тюрьмы за кражу дорогостоящего букета цветов. Об этом сообщают в пресс-службе республиканского МВД.По данным правоохранителей, молодой человек приехал в курортный город для знакомства с родителями своей возлюбленной. Вечером во время прогулки он решил подарить девушке букет цветов, который заприметил у цветочного ларька.Стоимость букета владелица торговой точки оценила в пять тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Он раскаялся в содеянном и возместил нанесенный ущерб. Однако это не избавило парня от ответственности. Против него возбуждено уголовное дело за грабеж. Гостю Крыма может грозить до четырех лет заключения. Сейчас он под подпиской о невыезде.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе сторож "отметил" именины в отделении полицииКерчанин попался на краже денег и алкоголя из бара экс-возлюбленнойСевастополец спустил краденые деньги на путан и рестораны

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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