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Знакомство с родителями любимой: в Алуште парень попался на краже букета
Знакомство с родителями любимой: в Алуште парень попался на краже букета - РИА Новости Крым, 15.07.2023
Знакомство с родителями любимой: в Алуште парень попался на краже букета
В Алуште жителю Волгоградской области грозит до четырех лет тюрьмы за кражу дорогостоящего букета цветов. Об этом сообщают в пресс-службе республиканского МВД. РИА Новости Крым, 15.07.2023
2023-07-15T16:54
2023-07-15T16:54
2023-07-15T16:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В Алуште жителю Волгоградской области грозит до четырех лет тюрьмы за кражу дорогостоящего букета цветов. Об этом сообщают в пресс-службе республиканского МВД.По данным правоохранителей, молодой человек приехал в курортный город для знакомства с родителями своей возлюбленной. Вечером во время прогулки он решил подарить девушке букет цветов, который заприметил у цветочного ларька.Стоимость букета владелица торговой точки оценила в пять тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Он раскаялся в содеянном и возместил нанесенный ущерб. Однако это не избавило парня от ответственности. Против него возбуждено уголовное дело за грабеж. Гостю Крыма может грозить до четырех лет заключения. Сейчас он под подпиской о невыезде.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе сторож "отметил" именины в отделении полицииКерчанин попался на краже денег и алкоголя из бара экс-возлюбленнойСевастополец спустил краденые деньги на путан и рестораны
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Знакомство с родителями любимой: в Алуште парень попался на краже букета
Парень приехал в Крым для знакомства с родителями любимой, но может сесть за кражу букета
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В Алуште жителю Волгоградской области грозит до четырех лет тюрьмы за кражу дорогостоящего букета цветов. Об этом сообщают в пресс-службе республиканского МВД.
По данным правоохранителей, молодой человек приехал в курортный город для знакомства с родителями своей возлюбленной. Вечером во время прогулки он решил подарить девушке букет цветов, который заприметил у цветочного ларька.
"Пара в вечернее время гуляла по городу. Проходя через подземный переход в районе автовокзала, 20-летний романтик обратил внимание на букет белых цветов, стоявших у цветочного киоска, и захотел преподнести их в подарок своей девушке. Схватив букет на глазах у владелицы цветочного ларька, молодой человек бросился бежать. Продавщица попыталась остановить похитителя цветов, однако так и не смогла догнать его. Оторвавшись от погони, молодой человек понял, что совершил преступление, и, чтобы избежать ответственности, избавился от похищенного букета, оставив его у подъезда одного из многоквартирных домов", - уточнили в МВД.
Стоимость букета владелица торговой точки оценила в пять тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Он раскаялся в содеянном и возместил нанесенный ущерб. Однако это не избавило парня от ответственности. Против него возбуждено уголовное дело за грабеж. Гостю Крыма может грозить до четырех лет заключения. Сейчас он под подпиской о невыезде.
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